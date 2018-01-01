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Таропрогноз на 11 июля

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В этот день возможна повышенная эмоциональность и впечатлительность. Рекомендуется заниматься домашними делами, создавать уют и заботиться о близких.
Таропрогноз на 11 июля
Таропрогноз на 11 июля
Pinterest.com

Карта дня – Отшельник

Карта самопознания и принятия себя. Полезно этот день провести погрузившись в себя, оберегая свой мир от внешних посягательств. Хорошая новость, что по Отшельнику люди четко понимают свою силу и уверены в своих действиях, так что сомнений в себе в этот день не будет. Также может решиться какая-то проблема в вашу пользу.  

Таропрогноз на 11 июля
Таропрогноз на 11 июля
Pinterest.com

Как провести день – 9 пентаклей, Паж мечей, 5 посохов

Не стеснитесь проявлять себя, свои заслуги и победы. Учитесь принимать свои достижения. Любые проблемы в этот день нужно решать с холодной головой, избегая эмоций. Шаг за шагом вы сможете разрешить любые задачки, главное – последовательность действий.

Чего остерегаться – Иерофант, Дурак, рыцарь мечей

Остерегайтесь ложных учителей и непроверенной информации. В этот день вас будут стараться развести на эмоции,  постарайтесь держать нейтральную позицию. 

Таропрогноз на 11 июля
Таропрогноз на 11 июля
Pinterest.com

Совет карт – Королева чаш, Туз посохов, Император

В этот день слушайте свою интуицию и прислушивайтесь к желаниям. Возможно, стоит обратить внимание на своего внутреннего ребенка – наладить с ним контакт. Если у вас есть деть – проведите время с ними, это поможет восполнить энергию и прийти к стабильности.

Ася Николаенко

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Теги: карты, предсказание, гадание
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