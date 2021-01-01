ТОП-3 опасных болезни собак
Чумка
Эта болезнь известна со времён одомашнивания собак. Вирусное заболевание, возбудитель которого проникает в животное через дыхательные пути или пищу. Чаще всего заболевают животные в возрасте от 3 до 12 месяцев. А вот у взрослых собак болезнь, иногда, проходит без медикаментозного лечения. Интересно, что в молоке суки содержится естественные антитела от этого заболевания.
Ветеринары считают, что основной причиной чумки становится плохой уход. Особо опасные периоды — это весна и осень, когда организм животного ослаблен.
Симптомы:
- повышение температуры тела до 40 градусов
- снижение аппетита
- вялость
- попытку собаки спрятаться от всех
- покраснение слизистых глаз
- трещины и корочки на коже носа
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При наличии подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Острое течение болезни способно привести к летальному исходу за 2–3 дня.
Лептоспироз
Данное заболевание часто встречается у домашних декоративных собак. Наиболее тяжело болезнь протекает у животных в возрасте 2–3 лет. Возбудитель проникает в тело через пищеварительную систему с получаемым кормом или водой.
Симптомы:
- повышение температуры тела до 41.5 градусов
- отказ от пищи
- рвоту и понос
- в кале и моче могут наблюдаться сгустки крови
Без должного лечения мини-собачка погибает за 2–3 дня от токсикоза организма. На сегодняшний день данное заболевание излечимо при оперативном принятии мер со стороны хозяина. Животное должно быть доставлено в ветеринарную клинику для получения необходимой помощи в кратчайшие сроки.
Бешенство
Очень тяжёлое вирусное заболевание у собак. Заражение возможно при укусе другого животного. Чаще всего болезнь провоцируют бездомные животные, которые нападают на домашних питомцев во время прогулки.
Симптомы:
- излишняя назойливость собаки или, наоборот, желание скрыться от людей
- обильное слюнотечение
- отказ от корма
- расширенные зрачки
- паралич глотательных мышц из-за чего собака не может пить воду
К сожалению, лечения данного заболевания до сих пор не разработано. Собаку необходимо усыпить, чтобы она не угрожала окружающим. Хозяину больного животного следует обратиться в больницу.
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