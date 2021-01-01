Как почистить белые кроссовки в домашних условиях?
Пищевая сода
Смешайте соду с водой так, чтобы она превратилась в пасту. Нанесите пасту на обувь (можно использовать зубную щётку), оставьте на время, а затем смойте губкой.
Уксус, сода, стиральный порошок + перекись водорода
Смешайте в следующих пропорциях: 2 столовые ложки уксуса, 1 чайная ложка соды, 2 столовые ложки стирального порошка, 1 столовая ложка перекиси. Полученную пасту вотрите в поверхность кроссовок и оставьте на 10–15 минут, после чего смойте водой.
Зубная паста
Выдавите небольшое количество пасты из тюбика (лучше всего использовать отбеливающую, без вкраплений), нанесите на грязное место и круговыми движениями тщательно вотрите её сухой зубной щёткой. Смывать пасту нужно смоченной в тёплой воде губкой.
Лимонный сок
Смешайте 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока с таким же количеством воды, намочите салфетку и пройдитесь ей по поверхности.
Картофельный крахмал и молоко
Для белых кожаных кроссовок хорошо подойдёт паста из картофельного крахмала, разбавленного молоком в соотношении 1:1. Густо намажьте этой пастой поверхность, а затем сотрите салфеткой, смоченной в тёплой воде.
Кстати, чтобы подошва меньше пачкалась, её можно покрыть несколькими слоями бесцветного лака для ногтей.
Ацетон и уксус
Смешайте ацетон и уксус в равных пропорциях. Намочите смесью ватный диск или салфетку, пройдитесь по поверхности обуви. После обработки сполосните её водой.
Мицеллярная вода
Подходит не только для снятия макияжа, но и для удаления небольших загрязнений с белой обуви. Смочите в воде ватный диск, тщательно протрите грязные места.
Жидкость для снятия лака
С ее помощью можно очистить белую подошву. Нанесите жидкость на поверхность, смойте через 30 минут.
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