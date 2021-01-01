Собрали несколько проверенных способов, как отчистить белые кроссовки.

Как почистить белые кроссовки в домашних условиях? pinterest.com

Пищевая сода

Смешайте соду с водой так, чтобы она превратилась в пасту. Нанесите пасту на обувь (можно использовать зубную щётку), оставьте на время, а затем смойте губкой.

Уксус, сода, стиральный порошок + перекись водорода

Смешайте в следующих пропорциях: 2 столовые ложки уксуса, 1 чайная ложка соды, 2 столовые ложки стирального порошка, 1 столовая ложка перекиси. Полученную пасту вотрите в поверхность кроссовок и оставьте на 10–15 минут, после чего смойте водой.

Зубная паста

Выдавите небольшое количество пасты из тюбика (лучше всего использовать отбеливающую, без вкраплений), нанесите на грязное место и круговыми движениями тщательно вотрите её сухой зубной щёткой. Смывать пасту нужно смоченной в тёплой воде губкой.

Как почистить белые кроссовки? pinterest.com

Лимонный сок

Смешайте 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока с таким же количеством воды, намочите салфетку и пройдитесь ей по поверхности.

Картофельный крахмал и молоко

Для белых кожаных кроссовок хорошо подойдёт паста из картофельного крахмала, разбавленного молоком в соотношении 1:1. Густо намажьте этой пастой поверхность, а затем сотрите салфеткой, смоченной в тёплой воде.

Кстати, чтобы подошва меньше пачкалась, её можно покрыть несколькими слоями бесцветного лака для ногтей.

Ацетон и уксус

Смешайте ацетон и уксус в равных пропорциях. Намочите смесью ватный диск или салфетку, пройдитесь по поверхности обуви. После обработки сполосните её водой.

Как почистить белые кроссовки? pinterest.com

Мицеллярная вода

Подходит не только для снятия макияжа, но и для удаления небольших загрязнений с белой обуви. Смочите в воде ватный диск, тщательно протрите грязные места.

Жидкость для снятия лака

С ее помощью можно очистить белую подошву. Нанесите жидкость на поверхность, смойте через 30 минут.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.