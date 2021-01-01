В июне лучше всего выбирать раннеспелые сорта картошки, огурцов, помидоров, капусты и других растений.

Выбирая среднеспелые или позднеспелые сорта - помните, что созревание плодов может начаться в конце августа или начале сентября, когда уже установится холодная погода, тогда урожай может погибнуть. При посадке в июне этот момент необходимо учитывать.

Фазы Луны в июне

В 2021 году фазы Луны начинаются в такие периоды времени:

Новая Луна – 3.06.

Первая четверть – 10.06.

Полная Луна – 17.06.

Третья четверть – 25.06.

Календарь садовода и огородника на июнь 2021 года

Благоприятные дни в июне

Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис 14-21 июня

Сладкий перец, горький перец, баклажаны 14-21 июня

Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 14-21 июня

Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. 16-20 июня

Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. 14-21 июня

Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. 15-20 июня

Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. 29-30 июня,1-6 июня

Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. 29-30 июня,1-6 июня

Картофель 29-30 июня,1-6 июня

Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня и др. 14-21 июня

Семена однолетних цветов (летников) 14-21 июня

Семена двулетних и многолетних цветов 14-21 июня

Оранжерейные и комнатные цветы 14-21 июня

Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 29-30 июня,1-6 июня

Лунный календарь огородника на июнь Pinterest.com

Неблагоприятные дни

Для посева семян, посадки и пересадки рассады 10 июня — новолуние, 24 июня — полнолуние

Садово-огородные работы (агротехнические приемы)

Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков 14-21 июня

Прополка, прореживание, обрезка усов 9-11, 23-25 июня

Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. 9,11 июня

Подкормка под корень 14-21 июня

Подкормка внекорневая 29-30 июня,1-6 июня

Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др. 14-21 июня

Посев газонной травы 14-21 июня

Сенокос (скашивание травы) 14-21 июня

Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки

Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов 15-17 июня

Закладка на длительное хранение 29-30 июня,1-6 июня

Заморозка овощей и фруктов 29-30 июня,1-6 июня

Неблагоприятные дни для переработки овощей, домашних заготовок и консервирования 25-27 июня Лунный календарь огородника на июнь pinterest

Народные приметы садовода в июне

Частые зарницы сулят богатый урожай.

Если на Еленин День, который приходится на 3.06, обильно цветет рябина, можно ожидать хорошего урожая льна. Если в этот день ненастная погода, то и осень будет такой же.

Если много шишек на елях, стоит ожидать обильный урожай огурцов.

Теплые ночи сулят изобилие плодов.

Если идет теплый дождь, стоит ждать хороший урожай.

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