Лунный календарь огородника на июнь
Выбирая среднеспелые или позднеспелые сорта - помните, что созревание плодов может начаться в конце августа или начале сентября, когда уже установится холодная погода, тогда урожай может погибнуть. При посадке в июне этот момент необходимо учитывать.
Фазы Луны в июне
В 2021 году фазы Луны начинаются в такие периоды времени:
- Новая Луна – 3.06.
- Первая четверть – 10.06.
- Полная Луна – 17.06.
- Третья четверть – 25.06.
Календарь садовода и огородника на июнь 2021 года
Благоприятные дни в июне
Посев семян, посадка, пересадка рассады
- Томаты (помидоры), физалис 14-21 июня
- Сладкий перец, горький перец, баклажаны 14-21 июня
- Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 14-21 июня
- Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. 16-20 июня
- Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. 14-21 июня
- Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. 15-20 июня
- Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. 29-30 июня,1-6 июня
- Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. 29-30 июня,1-6 июня
- Картофель 29-30 июня,1-6 июня
- Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня и др. 14-21 июня
- Семена однолетних цветов (летников) 14-21 июня
- Семена двулетних и многолетних цветов 14-21 июня
- Оранжерейные и комнатные цветы 14-21 июня
- Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 29-30 июня,1-6 июня
Неблагоприятные дни
- Для посева семян, посадки и пересадки рассады 10 июня — новолуние, 24 июня — полнолуние
Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
- Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков 14-21 июня
- Прополка, прореживание, обрезка усов 9-11, 23-25 июня
- Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. 9,11 июня
- Подкормка под корень 14-21 июня
- Подкормка внекорневая 29-30 июня,1-6 июня
- Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др. 14-21 июня
- Посев газонной травы 14-21 июня
- Сенокос (скашивание травы) 14-21 июня
Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки
- Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов 15-17 июня
- Закладка на длительное хранение 29-30 июня,1-6 июня
- Заморозка овощей и фруктов 29-30 июня,1-6 июня
Неблагоприятные дни для переработки овощей, домашних заготовок и консервирования 25-27 июня
Народные приметы садовода в июне
- Частые зарницы сулят богатый урожай.
- Если на Еленин День, который приходится на 3.06, обильно цветет рябина, можно ожидать хорошего урожая льна. Если в этот день ненастная погода, то и осень будет такой же.
- Если много шишек на елях, стоит ожидать обильный урожай огурцов.
- Теплые ночи сулят изобилие плодов.
- Если идет теплый дождь, стоит ждать хороший урожай.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил