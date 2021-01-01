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Лунный календарь огородника на июнь

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В июне лучше всего выбирать раннеспелые сорта картошки, огурцов, помидоров, капусты и других растений.
Лунный календарь огородника на июнь
Лунный календарь огородника на июнь
Pinterest.com

Выбирая среднеспелые или позднеспелые сорта - помните, что созревание плодов может начаться в конце августа или начале сентября, когда уже установится холодная погода, тогда урожай может погибнуть. При посадке в июне этот момент необходимо учитывать.

Фазы Луны в июне

В 2021 году фазы Луны начинаются в такие периоды времени:

  • Новая Луна – 3.06.
  • Первая четверть – 10.06.
  • Полная Луна – 17.06.
  • Третья четверть – 25.06.

Календарь садовода и огородника на июнь 2021 года

Благоприятные дни в июне

Посев семян, посадка, пересадка рассады  

  • Томаты (помидоры), физалис 14-21 июня
  • Сладкий перец, горький перец, баклажаны 14-21 июня
  • Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 14-21 июня
  • Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. 16-20 июня
  • Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. 14-21 июня
  • Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. 15-20 июня
  • Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. 29-30 июня,1-6 июня
  • Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. 29-30 июня,1-6 июня
  • Картофель 29-30 июня,1-6 июня
  • Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня и др. 14-21 июня
  • Семена однолетних цветов (летников) 14-21 июня
  • Семена двулетних и многолетних цветов 14-21 июня
  • Оранжерейные и комнатные цветы 14-21 июня
  • Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 29-30 июня,1-6 июня

Лунный календарь огородника на июнь
Лунный календарь огородника на июнь
Pinterest.com

Неблагоприятные дни

  • Для посева семян, посадки и пересадки рассады 10 июня — новолуние, 24 июня — полнолуние

Садово-огородные работы (агротехнические приемы)  

  • Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков 14-21 июня
  • Прополка, прореживание, обрезка усов 9-11, 23-25 июня
  • Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. 9,11 июня
  • Подкормка под корень 14-21 июня
  • Подкормка внекорневая 29-30 июня,1-6 июня
  • Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др. 14-21 июня
  • Посев газонной травы 14-21 июня
  • Сенокос (скашивание травы) 14-21 июня

Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки  

  • Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов 15-17 июня
  • Закладка на длительное хранение 29-30 июня,1-6 июня
  • Заморозка овощей и фруктов 29-30 июня,1-6 июня

Неблагоприятные дни для переработки овощей, домашних заготовок и консервирования 25-27 июня 

Лунный календарь огородника на июнь
Лунный календарь огородника на июнь
pinterest

Народные приметы садовода в июне 

  • Частые зарницы сулят богатый урожай.
  • Если на Еленин День, который приходится на 3.06, обильно цветет рябина, можно ожидать хорошего урожая льна. Если в этот день ненастная погода, то и осень будет такой же.
  • Если много шишек на елях, стоит ожидать обильный урожай огурцов.
  • Теплые ночи сулят изобилие плодов.
  • Если идет теплый дождь, стоит ждать хороший урожай.

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Теги: лунный календарь, огородник, сад и огород
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Источник: ivona

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