Собрали 13 отличных лайфхаков, которые помогут повысить урожай и облегчить сезонные работы .

Свекла предпочитает полив методом дождевания, а также частые, но осторожные рыхления.

Морковь нужно поливать регулярно до тех пор, пока не появятся всходы. После этого дней 12-15 лучше не поливать, за исключением засушливых. Это даст возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Посеянная рядом с горохом горчица увеличивает урожай в 2 раза.

Укроп лучше посадить на солнечных местах, поскольку в тени у него снижается аромат. Под укроп нельзя вносить золу и известь.

В середине июля от плодов сельдерея отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

Чтобы налив плодов тыквы хорошо стимулировался, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

13 советов огороднику: как повысить урожайность pixabay.com

Почву под растениями ревеня нужно удобрять каждый год. Это способствует тому, что черешки ревеня вырастут толстыми.

Если посадить вдоль картофеля и томатов свеклу, это поможет им справиться с фитофторозом.

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

Зола является отличным удобрением при посадке картофеля. Просто добавьте горсть в лунку. Это поможет избавиться от проволочника.

Чтобы повысить урожайность и улучшить вкуса чеснока, в первой половине июня поливайте его сначала соленой водой - 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

С плохим ростом моркови справится раствор соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.

При жаркой погоде огурцы нужно обильно поливать и часто опрыскивать.

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