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13 советов огороднику: как повысить урожайность

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Собрали 13 отличных лайфхаков, которые помогут повысить урожай и облегчить сезонные работы .
13 советов огороднику: как повысить урожайность
13 советов огороднику: как повысить урожайность
pinterest
  • Свекла предпочитает полив методом дождевания, а также частые, но осторожные рыхления.
  • Морковь нужно поливать регулярно до тех пор, пока не появятся всходы. После этого дней 12-15 лучше не поливать, за исключением засушливых. Это даст возможность корням уйти как можно глубже в почву.
  • Посеянная рядом с горохом горчица увеличивает урожай в 2 раза.
  • Укроп лучше посадить на солнечных местах, поскольку в тени у него снижается аромат. Под укроп нельзя вносить золу и известь.
  • В середине июля от плодов сельдерея отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
  • Чтобы налив плодов тыквы хорошо стимулировался, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

13 советов огороднику: как повысить урожайность
13 советов огороднику: как повысить урожайность
pixabay.com

  • Почву под растениями ревеня нужно удобрять каждый год. Это способствует тому, что черешки ревеня вырастут толстыми.
  • Если посадить вдоль картофеля и томатов свеклу, это поможет им справиться с фитофторозом.
  • От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
  • Зола является отличным удобрением при посадке картофеля. Просто добавьте горсть в лунку. Это поможет избавиться от проволочника.
  • Чтобы повысить урожайность и улучшить вкуса чеснока, в первой половине июня поливайте его сначала соленой водой - 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
  • С плохим ростом моркови справится раствор соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.
  • При жаркой погоде огурцы нужно обильно поливать и часто опрыскивать. 

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Теги: сад и огород, советы, участок
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Источник: Ivona

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