Собрали для вас 5 неприхотливых растений для сада, которые украсят вашу дачу и порадуют глаз.

Лофант

Он же многоколосник с сиренево-фиолетовыми или белыми колосовидными соцветиями – один из самых заметных лекарственных и декоративных многолетних растений. Это растение без труда разрастется по самым светлым участкам сада. Лофант очень неприхотлив, растет и цветет в засушливых местах и на бедных почвах. Растение богато эфирными маслами и очень полезно при простудных заболеваниях. Лафант - многолетняя культура, цветет с июня и до конца лета. Цветет растение в первой половине июня, а затем о второй половине лета начинается повторное цветение.

ТОП-5 неприхотливых растений для сада: лофант Pinterest

Аквилегия

В конце мая в саду появляется аквилегия или водосбор. И это один из самых неприхотливых многолетних растений для сада. Цветет аквилегия с конца мая до сентября. Кстати, даже без цветов растение впечатляет своим внешним видом. К осени листья становятся пурпурными и лиловыми. Аквилегии вырастают от 30 до 80 см в высоту, отлично растут и в тени, и на открытых участках. Любит влагу, но даже при дефиците полива умеет находить воду благодаря мощным стержневым корневищам. Лучше всего аквилегия растет на легких дренируемых грунтах. В благоприятных условиях аквилегия размножается самосевом.

ТОП-5 неприхотливых растений для сада: аквелегия Pinterest

Нарциссы

Нарциссы - это долгоцветущие, неприхотливые цветы для сада, которые цветут с апреля до последних дней мая. В зависимости от сорта нарциссы бывают от 30 до 60 см. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми, с короткой или длинной короной. Нарциссы предпочитают участки с рыхлой плодородной почвой и одинаково хорошо растут, как на солнце, так и в тени.

ТОП-5 неприхотливых растений для сада: нарцис Pinterest

Мускарии

С апреля и почти до конца мая появляются невысокие стебельки с фиолетовыми соцветиями. Это мускари или мышиный гиацинт, который также называется гадючий лук. Это неприхотливое растение, которое отлично растет в тени под деревьями и может радовать много лет подряд. Рассаживать мускари можно в июне, когда листья и цветы увянут.

ТОП-5 неприхотливых растений для сада: мускарии Pinterest

Ирисы

Ирисы начинают цвести в конце весны и держаться аж до середины июля. В саду ирисы облюбовывают светлые или едва затененные участки с легким, рыхлым грунтом. В период цветения растения нуждаются в регулярном увлажнении почвы.

ТОП-5 неприхотливых растений для сада: ирис Pinterest

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