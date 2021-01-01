Как сделать свою жизнь экологичнее, избавиться от лишнего, но при этом жить в комфорте.

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Сегодня многие начинают задумываться о состоянии окружающей среды, о ее загрязнении и своей роли в этих процессах. Чтобы сохранить природу, уменьшить количество мусора, украинцы стараются отказываться от пластика, сортируют отходы и дают вторую жизнь вещам. Именно о популярных сегодня направлениях: отказе от полиэтилена, upcyclingе и Zero waste Ivona поговорила с экспертом по экологичным и устойчивым привычкам Марианной Бойко.

Марианна Бойко, эксперт по экологичным и устойчивым привычкам facebook.com

Из жизни нужно убрать все, что вам мешает. Нужно проанализировать вашу жизнь, понять, что вы имеете сейчас, какие вещи, одежду, жилье, авто и понять, что вам не нужно. Это все очень индивидуально, ведь кому-то может мешать и машина. Еще стоит определить вещи, которыми вы не пользуетесь, а также предметы, которые навязаны вам социумом, рекламой, родителями и друзьями. Также стоит избавиться от одноразовых вещей. Все ненужное можно отдать, продать или обменять на что-то полезное именно вам.

Ищем замену пластику и полиэтилену в быту

Пластиковые и полиэтиленовые упаковки можно заменить системой вещей, которые могут сделать покупки экологичными. Экологический стиль покупок – это замена одноразовых предметов многоразовыми. Чем заменить пластик и полиэтилен:

многоразовая сумка-шопер, которая может быть из ткани, на колесах, корзина.

мешки для продуктов: синтетические сетки для овощей, хлопковые мешки для круп, болоньевые мешки.

судочки: стеклянные, пластиковые (но из качественного плотного пластика для многоразового использования), стеклянные банки, контейнеры, мыски, которые закрываются крышками.

Помимо этого, я призываю отказываться не только от пластика и полиэтилена, но и от бумаги. Когда вы идете на шопинг за одеждой, аксессуарами, тоже берите с собой шопер и отказывайтесь от бумажных пакетов.

Многофункциональные вещи и upcycling

Вторичное использование чаще всего подходит к одежде. Так, например, мы из свитера сделали подушку, также из него можно сделать лежак для кота. Из качественной сумки, которая со временем порвалась, можно сделать маленькую сумку или же косметичку. В принципе из любой вещи можно сделать еще что-то и дать вторую жизнь.

А еще я люблю вещи, которые называю универсальными. Например, столовая ложка. Я ею могу выжать сок из лимона (и не покупать дополнительное приспособление), а потом поесть суп, перемешать еду при готовке. Таким образом, мы видим, что ложка многофункциональна. И эта многофункциональность позволяет не покупать что-то новое, а вести сознательный, минималистический, экологичный, но комфортный образ жизни.

Zero waste: реально ли не оставлять после себя кучу мусора и как уменьшить его количество

Для того чтобы уменьшить количество мусора – нужно его не покупать и не приносить домой. Т.е. еще на моменте планирования покупок, нужно иметь в виду, во что упакованы вещи, продукты, которые вы собираетесь приобрести. Если у вас есть возможность купить их без упаковки, сделайте это (иногда это даже помогает сэкономить бюджет). Если вы на нулевом уровне будете планировать и не покупать мусор, то у вас будет его меньше. Это, кстати, избавит вас от размышлений о том, куда его выкидывать, как сортировать. Когда вы уже отказались от упаковки во всех возможных случаях, но в ваш дом все равно попал мусор, нужно проанализировать, сможем ли дать вторую жизнь этим упаковкам, а также продумать, как мы его можем сортировать и сдать на переработку. Если у нас и после этого остались отходы – это остаточный мусор. Есть всего несколько вариантов, как с ним расстаться: либо сжечь, либо выкинуть на мусорный полигон. Поэтому наша задача, чтобы такого остаточного мусора оставалось как можно меньше.

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