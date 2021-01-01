ТОП-5 модных домашних животных

Рассказываем, какие домашние животные считаются самыми модными.

Декоративный кролик

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Свою популярность эти животные заслужили благодаря внешнему виду и неприхотливому уходу. Маленькие пушистики вызывают умиление и особо не перебирают едой: им достаточно накрошить овощей и насыпать зерна. Единственный момент – клетка для кролика должна быть внушительных размеров. Питомец очень ранимый и если его обидеть, то он спрячется в домик.

Шиншилла

В почетный список модных домашних животных шиншиллы вошли благодаря своему забавному и милому виду. С ними необходимо обращаться аккуратно, ведь любой стресс способен привести к погибели зверька, так как у него очень слабое сердце. Шиншилла очень любит плескаться, поэтому не забывайте регулярно пополнять емкость с песком.

Шиншилла pinterest.com

Хорек

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Такой зверек вполне подойдет для тех, кто готов содержать весьма активное домашнее животное. Его не обязательно помещать в клетку, но предоставив ему свободу, - будьте готовы к разрытым цветочным горшкам. Из еды хорек предпочитает отварное мясо и яйца.

Хорек pinterest.com

Мейн-кун

По своему грозному внешнему виду непонятно, почему такая кошка заслужила огромную популярность. Оказывается, что эта порода чрезвычайно покладистая и игривая. Максимальный вес питомца – 15 кг. Кошка прекрасно приживается в квартире.

Мейн-кун pinterest.com

Игуана

Приобретая эту рептилию, будьте готовыми к тому, что уход за ней потребует немалых финансовых вложений. В пищу она употребляет овощи и фрукты. Раз в неделю необходимо давать нежирное мясо или яйцо. Следует помнить, что игуана слишком привязана к хозяину: она любит с ним общаться, а в случае длительного отсутствия – скучает за ним.

Игуана pinterest.com

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