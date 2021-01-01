Когда весенние цветы закончат цветение, важно позаботиться о том, чтобы они также зацвели и в следующем году.

Это они первыми сообщают нам о приходе цветы - гиацинты, тюльпаны, нарциссы! Но как правильно о них позаботиться после того, как отцветут: выкопать и хранить луковицы или оставить их в почве? Это вопросы задают себе многие садоводы. Фактически, луковичные требуют всего лишь нескольких простых обработок.

Выкапывать или нет?

Нарциссы, крокусы, подснежники, мускари, галантусы, сциллы, орнитогалум, камассии, гиацинты растут на одном месте до 10-ти лет, их можно не выкапывать. Вам только будет нужно укрыть их на зимовку, используя для этих целей торф, опавшие листья и другие воздухопроницаемые материалы

А вот выкапывать ли тюльпаны, зависит от их вида. Ботанические тюльпаны можно оставить в земле, не выкапывать. Также без выкопки несколько лет растут тюльпаны с простым бокаловидным венчиком. Однако, их цветение может быть из-за этого неровным. Ежегодно нужно выкапывать тюльпаны такие групп: Попугайные, Лилиецветные, Махровые.

Из года в год вам нужно бережно выкапывать гиацинты. А также гладиолусы и бегонии. Это нежные растения, маловыносливые. Их нужно выкопать и до весны хранить в специальном хранилище. Некоторые из них содержат зимой как комнатные или оранжерейные растения.

Как ухаживать за луковичными после цветения istockphoto.com

Правила ухода после цветения

Аккуратно срежьте семенные коробочки, это позволит всем питательным веществам накапливаться теперь в луковице и сделает ее сильнее, здоровее.

Отцветшие цветки лучше срезать (ножницами, ножом, секатором), но не обрывать. Причем, удалять только цветки, цветоносы оставляя. .

Цветы оставьте в цветнике до тех пор, пока они не пожелтеют, а их листья не засохнут. Большой ошибкой будет удалять листья. Сейчас в них образуются питательные вещества, которые важны для луковицы.

Для многих садоводов это самое неприятное время, ведь тогда цветник выглядит весьма неприглядно. Но эту проблему можно разрешить.

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Во-первых, вы заранее можете разместить рядом с луковичными многолетники или однолетники. Выбирая многолетники, отдайте предпочтение тем, у которые не слишком развивается корневая система и подобные луковичным экологические особенности. Это могут быть розы, пионы, гипсофила. А среди однолетников выбирайте между вербеной, клубневой бегонией, петунией, алиссиумом.

Во-вторых, вы можете разместить свои луковичные изначально в контейнерах. И тогда после отцветения их достаточно будет просто перенести из цветника в другое, менее заметное место, где они дозреют.

Как ухаживать за луковичными после цветения istockphoto.com

В-третьих, вы можете пересадить луковичные в тот уголок вашего сада, где они не будут привлекать к себе внимание и подержать их там до тех пор, пока листва не увянет.

Как правильно хранить луковицы

Когда луковицы выкопаны, их нужно хорошо просушить в затененном месте, после чего очистить от земли и отделить деток. Также важно отсортировать больные луковицы от здоровых. Больные придется выбросить, а здоровые разложите по размерам и уложите в коробки или мешочки с перфорацией.

Для хранения советуют придерживаться таких показателей влажности и температуры:

В первые 25–30 суток температура должна быть около +22 °C, влажность – не более 70 %. Важно проветривать помещение, чтобы между луковичными не образовалась плесень.

В августе температуру можно снизить сначала до +20 °C, а потом до+15… 17 °C, проветривание уже можно сделать менее интенсивным.

Как ухаживать за луковичными после цветения istockphoto.com

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Также важное требование к помещению - низкая освещенность. Пока луковицы хранятся. просматривайте их периодически, отделяя заболевшие. А перед осенней посадкой обработайте луковичные фундазолом или розовым раствором марганцовки, обсушите и высаживайте на выбранное место.

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