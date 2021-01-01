Какой пылесос выбрать: моющий или обычный?

Моющий или обычный пылесос? А чем первый лучше второго?

Несмотря на то, что моющие пылесосы появились на рынке давно, некоторые покупатели все еще не знают об их существовании, и приходя в магазин или заходя на сайт, пугаются от огромного ассортимента товаров с непонятными характеристиками. На самом деле все просто, моющий пылесос, помимо сухой уборки, осуществляет еще и влажную.

В этой статье специалисты магазина «Цифра» рассказывают, чем моющие пылесосы отличаются от обычных, а также о плюсах и минусах каждого типа.

Внутри пылесоса, как правило, находится контейнер для сбора пыли и отдельный контейнер для воды. В некоторых устройствах предусмотрен еще контейнер для грязной воды и моющего средства, но они стоят дороже. Производители обычно комплектуют такие пылесосы щетками и насадками, чтобы было комфортно убирать в любом помещении.

Преимущества моющих пылесосов:

Подходят не только для сухой уборки, но еще и для мытья полов, мягкой мебели, окон и отпаривания одежды.

убирают разлитую жидкость: вода, чай, сок, лимонад;

используются для мытья зеркал и окон;

из-за регулярной влажной уборки воздух в помещении постоянно очищается, что хорошо для здоровья;

с моющим пылесосом можно даже очистить сантехнику;

пыль собирается в контейнере с отработанной жидкостью, у нее нет шансов попасть в помещение.

Среди недостатков отметим большой вес, габариты, высокую стоимость и дороговизну ремонта. Все это объясняется сложностью конструкции, в которой несколько резервуаров.

Моющий пылесос Пресс-служба

Особенности обычного пылесоса

На рынке представлено три разновидности классических пылесосов:

С мешком. Мешки обычно делают из бумаги или ткани. Они бывают одноразовые и многоразовые (промываются водой, затем сушатся и вставляются в пылесос). Мешковые модели отличаются невысокой стоимостью, простотой эксплуатации и компактными габаритами.

С контейнером. Их называют безмешковыми пылесосами. Пользователи говорят, что модели с пылесборником в виде контейнера намного практичнее: удобнее вытряхивать грязь и промывать емкость.

С аквафильтром. Пылесосы с аквафильтром увлажняют и фильтруют воздух в помещении, а некоторые модели даже ароматизируют воздух. Пылесосы с аквафильтром лишены моющих функций и предназначены лишь для сухой уборки. При этом они отлично удерживают остатки пыли и очищают от бактерий, но имеют большие габариты и отличаются высокой стоимостью.

Какой выбрать?

Подытожив, рассмотрим ключевые особенности классических и моющих приборов.

Классические:

используются только для сухой уборки;

имеют одну емкость;

аквафильтр есть не во всех приборах.

Моющие:

подходят для сухой и влажной уборки;

имеют несколько резервуаров;

увлажняют воздух в помещении;

способны очистить мягкую мебель от загрязнений и собрать пролитую жидкость;

работают практически с любой поверхностью.

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Який пилосос вибрати: миючий або звичайний?

Миючий або звичайний пилосос? А чим перший краще другого? Незважаючи на те, що миючі пилососи з'явилися на ринку давно, деякі покупці все ще не знають про їх існування, і приходячи в магазин або заходячи на сайт, лякаються від величезного асортименту товарів з незрозумілими характеристиками. Насправді все просто, миючий пилосос, крім сухого прибирання, здійснює ще і вологу.

У цій статті фахівці магазину «Цифра» розповідають, чим миючі пилососи відрізняються від звичайних, а також про плюси і мінуси кожного типу.

Усередині пилососа, як правило, знаходиться контейнер для збору пилу і окремий контейнер для води. У деяких пристроях передбачено ще контейнер для брудної води і миючого засобу, але вони коштують дорожче. Виробники зазвичай комплектують такі пилососи щітками і насадками, щоб було комфортно прибирати в будь-якому приміщенні.

Переваги миючих пилососів:

підходять не тільки для сухого прибирання, але ще і для миття підлог, м'яких меблів, вікон і відпарювання одягу.

прибирають розлиту рідину: вода, чай, сік, лимонад;

використовуються для миття дзеркал і вікон;

через регулярного вологого прибирання повітря в приміщенні постійно очищається, що добре для здоров'я;

з миючим пилососом можна навіть очистити сантехніку;

пил збирається в контейнері з відпрацьованою рідиною, у неї немає шансів потрапити в приміщення.

Серед недоліків відзначимо велику вагу, габарити, високу вартість і дорожнечу ремонту. Все це пояснюється складністю конструкції, в якій кілька резервуарів.

Особливості звичайного пилососа

На ринку представлено три різновиди класичних пилососів:

З мішком. Мішки зазвичай роблять з паперу або тканини. Вони бувають одноразові і багаторазові (промиваються водою, потім сушаться і вставляються в пилосос). Мішкові моделі відрізняються невисокою вартістю, простотою експлуатації і компактними габаритами.

З контейнером. Їх називають безмішкові пилососами. Користувачі кажуть, що моделі з пилозбірником у вигляді контейнера набагато практичніше: зручніше витрушувати бруд і промивати ємність.

З аквафільтром. Пилососи з аквафільтром зволожують і фільтрують повітря в приміщенні, а деякі моделі навіть ароматизують повітря. Пилососи з аквафільтром позбавлені миючих функцій і призначені лише для сухого прибирання. При цьому вони відмінно утримують залишки пилу і очищають від бактерій, але мають великі габарити і відрізняються високою вартістю.

Який вибрати?

Підсумувавши, розглянемо ключові особливості класичних і миючих приладів.

класичні:

використовуються тільки для сухого прибирання;

мають одну ємність;

аквафильтр є не у всіх приладах.

миючі:

підходять для сухого та вологого прибирання;

мають кілька резервуарів;

зволожують повітря в приміщенні;

здатні очистити м'які меблі від забруднень і зібрати пролиту рідину;

працюють практично з будь-якою поверхнею.