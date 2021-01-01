Какой пылесос выбрать: моющий или обычный?Реклама
Несмотря на то, что моющие пылесосы появились на рынке давно, некоторые покупатели все еще не знают об их существовании, и приходя в магазин или заходя на сайт, пугаются от огромного ассортимента товаров с непонятными характеристиками. На самом деле все просто, моющий пылесос, помимо сухой уборки, осуществляет еще и влажную.
В этой статье специалисты магазина «Цифра» рассказывают, чем моющие пылесосы отличаются от обычных, а также о плюсах и минусах каждого типа.
Внутри пылесоса, как правило, находится контейнер для сбора пыли и отдельный контейнер для воды. В некоторых устройствах предусмотрен еще контейнер для грязной воды и моющего средства, но они стоят дороже. Производители обычно комплектуют такие пылесосы щетками и насадками, чтобы было комфортно убирать в любом помещении.
Преимущества моющих пылесосов:
Подходят не только для сухой уборки, но еще и для мытья полов, мягкой мебели, окон и отпаривания одежды.
- убирают разлитую жидкость: вода, чай, сок, лимонад;
- используются для мытья зеркал и окон;
- из-за регулярной влажной уборки воздух в помещении постоянно очищается, что хорошо для здоровья;
- с моющим пылесосом можно даже очистить сантехнику;
- пыль собирается в контейнере с отработанной жидкостью, у нее нет шансов попасть в помещение.
Среди недостатков отметим большой вес, габариты, высокую стоимость и дороговизну ремонта. Все это объясняется сложностью конструкции, в которой несколько резервуаров.
Особенности обычного пылесоса
На рынке представлено три разновидности классических пылесосов:
С мешком. Мешки обычно делают из бумаги или ткани. Они бывают одноразовые и многоразовые (промываются водой, затем сушатся и вставляются в пылесос). Мешковые модели отличаются невысокой стоимостью, простотой эксплуатации и компактными габаритами.
С контейнером. Их называют безмешковыми пылесосами. Пользователи говорят, что модели с пылесборником в виде контейнера намного практичнее: удобнее вытряхивать грязь и промывать емкость.
С аквафильтром. Пылесосы с аквафильтром увлажняют и фильтруют воздух в помещении, а некоторые модели даже ароматизируют воздух. Пылесосы с аквафильтром лишены моющих функций и предназначены лишь для сухой уборки. При этом они отлично удерживают остатки пыли и очищают от бактерий, но имеют большие габариты и отличаются высокой стоимостью.
Какой выбрать?
Подытожив, рассмотрим ключевые особенности классических и моющих приборов.
Классические:
- используются только для сухой уборки;
- имеют одну емкость;
- аквафильтр есть не во всех приборах.
Моющие:
- подходят для сухой и влажной уборки;
- имеют несколько резервуаров;
- увлажняют воздух в помещении;
- способны очистить мягкую мебель от загрязнений и собрать пролитую жидкость;
- работают практически с любой поверхностью.
Хотите купить в Украине моющий пылесос по выгодной цене? Заходите на сайт Y.ua и выбирайте понравившуюся модель, менеджеры магазина помогут определиться с выбором. Отправка товаров осуществляется во все города Украины.
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
Який пилосос вибрати: миючий або звичайний?
Миючий або звичайний пилосос? А чим перший краще другого? Незважаючи на те, що миючі пилососи з'явилися на ринку давно, деякі покупці все ще не знають про їх існування, і приходячи в магазин або заходячи на сайт, лякаються від величезного асортименту товарів з незрозумілими характеристиками. Насправді все просто, миючий пилосос, крім сухого прибирання, здійснює ще і вологу.
У цій статті фахівці магазину «Цифра» розповідають, чим миючі пилососи відрізняються від звичайних, а також про плюси і мінуси кожного типу.
Усередині пилососа, як правило, знаходиться контейнер для збору пилу і окремий контейнер для води. У деяких пристроях передбачено ще контейнер для брудної води і миючого засобу, але вони коштують дорожче. Виробники зазвичай комплектують такі пилососи щітками і насадками, щоб було комфортно прибирати в будь-якому приміщенні.
Переваги миючих пилососів:
- підходять не тільки для сухого прибирання, але ще і для миття підлог, м'яких меблів, вікон і відпарювання одягу.
- прибирають розлиту рідину: вода, чай, сік, лимонад;
- використовуються для миття дзеркал і вікон;
- через регулярного вологого прибирання повітря в приміщенні постійно очищається, що добре для здоров'я;
- з миючим пилососом можна навіть очистити сантехніку;
- пил збирається в контейнері з відпрацьованою рідиною, у неї немає шансів потрапити в приміщення.
Серед недоліків відзначимо велику вагу, габарити, високу вартість і дорожнечу ремонту. Все це пояснюється складністю конструкції, в якій кілька резервуарів.
Особливості звичайного пилососа
На ринку представлено три різновиди класичних пилососів:
З мішком. Мішки зазвичай роблять з паперу або тканини. Вони бувають одноразові і багаторазові (промиваються водою, потім сушаться і вставляються в пилосос). Мішкові моделі відрізняються невисокою вартістю, простотою експлуатації і компактними габаритами.
З контейнером. Їх називають безмішкові пилососами. Користувачі кажуть, що моделі з пилозбірником у вигляді контейнера набагато практичніше: зручніше витрушувати бруд і промивати ємність.
З аквафільтром. Пилососи з аквафільтром зволожують і фільтрують повітря в приміщенні, а деякі моделі навіть ароматизують повітря. Пилососи з аквафільтром позбавлені миючих функцій і призначені лише для сухого прибирання. При цьому вони відмінно утримують залишки пилу і очищають від бактерій, але мають великі габарити і відрізняються високою вартістю.
Який вибрати?
Підсумувавши, розглянемо ключові особливості класичних і миючих приладів.
класичні:
- використовуються тільки для сухого прибирання;
- мають одну ємність;
- аквафильтр є не у всіх приладах.
миючі:
- підходять для сухого та вологого прибирання;
- мають кілька резервуарів;
- зволожують повітря в приміщенні;
- здатні очистити м'які меблі від забруднень і зібрати пролиту рідину;
- працюють практично з будь-якою поверхнею.
Хочете купити в Україні миючий пилосос за вигідною ціною? Заходьте на сайт Y.ua і вибирайте вподобану модель, менеджери магазину допоможуть визначитися з вибором. Відправлення товарів здійснюється в усі міста України.
Полная версия правил