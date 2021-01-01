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Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире

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Эксперт рассказал, где наименее опасное место для установки роутера в квартире.
Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
freepik.com

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Инженер-эколог Антон Ястребцев в одном из интервью сообщил, что обеспечивающий раздачу Wi-Fi в квартире роутер не должен находиться на рабочем письменном столе, а также рядом со спальным местом.

Эксперт дал рекомендации по установке роутера в жилом помещение и посоветовал, где лучше всего разместить прибор. Ястребцев говорит, что не все места для роутера подходящие, а наоборот, они могут нести опасность для человека из-за электромагнитного излучения, исходящего от прибора.

Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
freepik.com

Сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный для человека уровень электромагнитного излучения, однако определенное влияние они все-таки могут оказывать, - сообщил Ястребцев.

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Если ваш роутер стоит на рабочем столе, то его лучше оттуда убрать. Дело в том, что излучение электронного устройства имеет радиус до трех метров. Эксперт говорит, что находясь в очень близком соседстве с работающим за столом человеком, он будет оказывать постоянное воздействие на организм.

Также Ястребцев не советует, чтобы люди ставили роутер в спальне, особенно возле кровати. Ему там не место.

Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
Где можно и нельзя устанавливать роутер в квартире
freepik.com

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Плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг, - заверил инженер-эколог.

Где должен стоять роутер в квартире? Эксперт отмечает, что наименее опасным место для установки роутера в квартире являются ее нежилые зоны – например, это может быть коридор.

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Теги: роутер, квартира, интернет
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Источник: ivonа bigmir)net

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