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Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список

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Ivona собрала самые потенциальные источники пожара, которые находятся дома. Посмотрите этот список, возможно, с какими вещами или привычками вам стоит попрощаться .
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
freepik.com
  • Грязные тряпки

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Не собирайте и тем более не оставляйте тряпки, промасленные морилкой, потому что это бомба замедленного действия. На воздухе вещества в составе раствора окисляются, и ткань может спонтанно загореться – сама по себе, вдали от источников огня. Использовали ткань с каким-то веществом, тогда храните ее в металлической емкости с крышкой, наполненной водой.

  • Электрическое одеяло

Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
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В зимнее время у этого необычного одеяла самый пик. Если неправильно пользоваться одеялом с подогревом, есть риск возгорания, и пожара в доме не избежать. Смотрите, чтобы на нем не спали домашние питомцы. Таким одеялом запрещено накрывать постельные принадлежности. Не забывайте отключать гаджет от сети.  

  • Фильтр сушильной машины

В вашем доме есть сушильная машина? Значит вы должны знать, что она не только несет полезность, но и опасность для вашей жизни. Фильтр этого бытового прибора накапливает большое количество пыли и ворса. Устройство нагревается, и накопившаяся масса может воспламениться. Следите за фильтром и периодически убирайте загрязнения.

  • Пыль

Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
freepik.com

Да, пыль запросто может стать очагом возгорания. Особенно, если пыль собралась вокруг электрических приборов, и тем более, возле нагревающих устройств. Убирайте ее чаще – не подвергайте риску ваше жилье. 

Кстати, ранее Ivona рассказывала почему новогодняя елка и ее украшения могут легко воспламениться и что делать, дабы этого не допустить.

  • Ноутбук

Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
freepik.com

Не оставляйте ноутбук на кровати, скатерти и других легко воспламеняющихся поверхностях. Практически все ноутбуки во время работы нагреваются. Поработали – отключите от сети.

  • Кухонная вытяжка

За вытяжкой нужно периодически обязательно ухаживать – мыть, убирать пыль и накопившийся жир. Образовавшаяся грязь тоже бывает причиной пожара. Так что поддерживайте чистоту на кухне комплексно, а не выборочно.

Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
Эти вещи могут стать причиной пожара в доме: проверьте список
freepik.com

  • Лампочки

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Лампочки не опасны, а вот неправильная их эксплуатация чревата большими проблемами. Например, вы взяли лампу на 60 ватт, а вкручиваете в патрон с напряжением 40 ватт – есть большая вероятность короткого замыкания! Не экспериментируйте!

Что еще может стать источником причины пожара:

  • батарейки – их нужно хранить обмотанными в изоленту или в заводской упаковке, не оставляйте источники питания с металлическими предметами;
  • за животными нужен глаза и глаз! Они запросто могут перегрызть провод – отучите их сразу от такой привычки, пострадает от тока не только питомец, но и ваше жилье, если случится возгорание.

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Теги: пожар, дом, квартира. вещи, возгорание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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