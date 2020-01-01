Несколько полезных советов о том, как можно убрать жвачку с волос и одежды.

Чем вывести следы жевательной резинки, расскажет Ivona.

Как удалить жевательную резинку с волос?

Растительное масло

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Нанесите руками или при помощи зубной щетки на пораженный участок волос подсолнечное, оливковое или любое другое растительное масло. Жевательная резинка впитает масло, из-за чего ее структура станет менее липкой и неэластичной - как раз то, что нужно, чтобы вычесать ее с волос гребешком. После процедуры голову необходимо вымыть.

Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков freepik.com

Вазелин и майонез

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Принцип использования до боли прост: из-за жирной текстуры обоих средств, даже самая липкая жвачка должна соскользнуть, если волосы вокруг нее смазать майонезом или вазелином. Не забудьте удалить остатки того или другого после того, как избавите волосы из жевательной тюрьмы.

Кубик льда

Приложите лед к жевательной резинке, застрявшей в волосах, на 10-15 минут. За это время жвачка должна затвердеть настолько, что ее можно будет легко разломать, бережно вытягивая из волос по кусочку.

Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков freepik.com

Как удалить жвачку с одежды?

Прежде чем использовать какой-либо из способов, убедитесь, что вы таким образом не повредите ткань.

Глажка

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На гладильную доску подложите кусок картона, сверху - вещь, к которой прилипла жевательная резинка (липкой стороной к картону). Прогладьте ее с изнаночной стороны: жвачка размякнет и прилипнет к бумаге.

Белый уксус

Налейте уксус в емкость, и подогрейте его в микроволновой печи - жидкость должна быть горячей, но не кипяченой. Пока уксус не остыл, нанесите его при помощи зубной щетки на прилипшую жевательную резинку и слегка потрите. После удаления жвачки, вещь необходимо выстирать.

Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков pinterest.com

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