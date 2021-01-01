Какие игрушки помогут привлечь Белого Железного Быка?

Елочка - один из самых любимых, и самых пушистых символов Нового года. К ее украшению все мы подходит с трепетом. Ведь она - не только радующее глаз украшение, но и способ привлечь удачу в грядущем году. Что повесить на новогоднюю елку в этом году, расскажет Ivona.

Шары, пряники, конфеты и прочие лакомства

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Съедобные украшения на новогодней елке - символ удачи и изобилия, призванный привлечь в ваш дом благополучие. К тому же угоститься такой елочной игрушкой - хорошая примета.

Украшения из пластика или стекла в виде шаров - более современная традиция, от которой, впрочем, не нужно отказываться. Для того чтобы привлечь внимание покровителя 2021 года - Белого Железного Быка, советуем выбирать елочные игрушки в светлой гамме: белые, серебряные, золотые, зеленые и пр.

Новогодние украшения: Что повесить на удачу? freepik.com

Заветные желания

Подумайте о том, чего бы вы хотели от грядущего года, и выберите предмет, символизирующий ваши желания: маленький домик, детскую игрушку, фотографии красивых мест, в которых мечтаете побывать и т. д. Украшением для новогодней елки может стать любое ваше самое безрассудное желание. Главное - поверить в новогоднее чудо.

Дела сердечные

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Если вы мечтаете о том, чтобы уже следующий Новый год встречать с парой, вам необходимо непременно повесить на свою елку украшение в форме сердца. Если у вас уже есть вполне конкретный предмет обожания, можно на игрушке написать имя суженого, или просто положить под елочку список из качеств, которыми должен обладать ваш идеальный партнер.

Новогодние украшения: Что повесить на удачу? freepik.com

Подковы и колокольчики

Золотистые, серебристые, сверкающие и блестящие - такие игрушки издавна считаются символами удачи. Колокольчики своим нежным звоном привлекут мир и благополучие, подковы - изменчивую госпожу Фортуну. Главное помнить, что подковки необходимо вешать “рожками“ вверх, чтобы успехи и везение только накапливались.

Символ года

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Белый Железный Бык - символ не гордый, но и ему будет приятно, если на вашей праздничной елке найдется местечко для веселого бычка! Покровитель года непременно отблагодарит вас: принесет в дом семейное тепло, уют и взаимопонимание.

Новогодние украшения: Что повесить на удачу? freepik.com

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