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Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается

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Современные ковры - неотъемлемая часть стильного интерьера.
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
pinterest

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Уже давно отошли в прошлое времена, когда ковер на стене и на полу считался признаком зажиточности семьи. Сегодня наличие современного ковра в гостиной или спальне — скорее признак хорошего вкуса хозяев.

Это не только стильно и модно (тренд использования ковров в интерьере сохранится и в 2021-м), это еще и очень уютно и комфортно.

Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
pinterest

Что касается размещения на стене — это тоже вполне приветствуется и используется дизайнерами. В таком случае ковер будет играть роль арт-объекта.

Как выбрать и на что обращать внимание

Современные производители предлагают внушительный выбор ковров и ковровых покрытий. Если хотите, чтобы квартира выглядела современно, то выбирайте ковры в рамках таких актуальных тенденций:
  • Размытость (эффект деграде). Это, пожалуй, самые модные ковры — рисунок на них выглядит «исчезающим», размытым, с эффектом элегантного старения. Самый удачный прием — контрастный цвет по отношению к мебели и текстилю. Например, гостинный гарнитур из темного дерева в сочетании с размытым рисунком в светло-коричневых оттенках.
  • Геометрический рисунок. Это король трендов нескольких последних лет. Интересно смотрится рисунок из геометрических фигур с рисунком 3D. Что касается цветовой гаммы, то здесь ограничений нет — от ярких оттенков, которые сегодня в моде, до приглушенных пастельных тонов.
  • Классические рисунки а-ля персидский ковер. Вязь узоров выглядит особенно эффектно на коврах из натуральных материалов — шерсти, шелка. Главное правило при выборе — вязь узоров должна быть мелкой. Если ковер в восточном стиле имеет еще и эффект «потертости», то это будет ультрамодный аксессуар для гостиной.

Как разместить в комнате

В отличие от ковровых покрытий, которые укладываются на всю площадь комнаты под плинтус, автономный ковер занимает только одну зону. Или же, если он рассчитан на большую часть пола, должно быть расстояние от плинтуса до краев ковра.
 
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
pinterest
 

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Хотите удивить друзей и близких необычным, но очень модным оформлением комнаты? Воспользуйтесь еще одним актуальным трендом — многослойностью. Несколько ковров разного цвета и форм можно разместить внахлест или как пазлы.

Кстати, существуют и такие коврики, которые можно складывать, как пазлы, меняя форму покрытия по желанию.

Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
pinterest
 
Производитель разнообразных напольных покрытий Tarkett предлагает широкий выбор ковров с модными рисунками: абстрактными, геометрическими, традиционными, графическими и так далее. 
 
Выбрать подходящий помогут профессиональные консультанты в специализированных супермаркетах и магазинах строительной и интерьерной направленности.
 
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
pinterest

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Теги: тренды, тренды 2021, ковер
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Источник: ivonа bigmir)net

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