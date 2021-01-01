Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается
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Уже давно отошли в прошлое времена, когда ковер на стене и на полу считался признаком зажиточности семьи. Сегодня наличие современного ковра в гостиной или спальне — скорее признак хорошего вкуса хозяев.
Это не только стильно и модно (тренд использования ковров в интерьере сохранится и в 2021-м), это еще и очень уютно и комфортно.
Что касается размещения на стене — это тоже вполне приветствуется и используется дизайнерами. В таком случае ковер будет играть роль арт-объекта.
Как выбрать и на что обращать внимание
- Размытость (эффект деграде). Это, пожалуй, самые модные ковры — рисунок на них выглядит «исчезающим», размытым, с эффектом элегантного старения. Самый удачный прием — контрастный цвет по отношению к мебели и текстилю. Например, гостинный гарнитур из темного дерева в сочетании с размытым рисунком в светло-коричневых оттенках.
- Геометрический рисунок. Это король трендов нескольких последних лет. Интересно смотрится рисунок из геометрических фигур с рисунком 3D. Что касается цветовой гаммы, то здесь ограничений нет — от ярких оттенков, которые сегодня в моде, до приглушенных пастельных тонов.
- Классические рисунки а-ля персидский ковер. Вязь узоров выглядит особенно эффектно на коврах из натуральных материалов — шерсти, шелка. Главное правило при выборе — вязь узоров должна быть мелкой. Если ковер в восточном стиле имеет еще и эффект «потертости», то это будет ультрамодный аксессуар для гостиной.
Как разместить в комнате
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Хотите удивить друзей и близких необычным, но очень модным оформлением комнаты? Воспользуйтесь еще одним актуальным трендом — многослойностью. Несколько ковров разного цвета и форм можно разместить внахлест или как пазлы.
Кстати, существуют и такие коврики, которые можно складывать, как пазлы, меняя форму покрытия по желанию.
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