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Уже давно отошли в прошлое времена, когда ковер на стене и на полу считался признаком зажиточности семьи. Сегодня наличие современного ковра в гостиной или спальне — скорее признак хорошего вкуса хозяев.

Это не только стильно и модно (тренд использования ковров в интерьере сохранится и в 2021-м), это еще и очень уютно и комфортно.

Тренды-2021: мода на напольные ковры возвращается pinterest

Что касается размещения на стене — это тоже вполне приветствуется и используется дизайнерами. В таком случае ковер будет играть роль арт-объекта.