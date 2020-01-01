Все про наполнители, высоту, форму и упругость подушек.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты freepik.com

Ivona делится полезными советами и секретами выбора идеальной подушки, которая сделает ваш ночной отдых максимально здоровым и приятным.

Как правильно выбрать подушку для сна?

1. Высота, жесткость и форма подушки

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Для того чтобы определить, какая высота, жесткость и форма подушки нужна, вам первым делом необходимо установить, в каком положении вы или ваши домочадцы обычно спят:

на спине - идеальным выбором будет подушка с углублением для головы и валиком под шею, средней высоты и жесткости, прямоугольной формы

- идеальным выбором будет подушка с углублением для головы и валиком под шею, средней высоты и жесткости, прямоугольной формы на боку - подушка должна быть достаточно жесткой, а шириной соответствовать расстоянию от основания шеи до плечевой точки. Именно такое соотношение обеспечит надлежащую опору для шеи во время сна. Форму выбирайте прямоугольную, с удобной выемкой под плечо.

- подушка должна быть достаточно жесткой, а шириной соответствовать расстоянию от основания шеи до плечевой точки. Именно такое соотношение обеспечит надлежащую опору для шеи во время сна. Форму выбирайте прямоугольную, с удобной выемкой под плечо. на животе - мягкая, невысокая подушка.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты freepik.com

2. Материал и детали пошива

Чехол для подушки должен быть выполнен из плотной натуральной ткани (хлопок, шелк, тик и пр.), чтобы сглаживать неоднородность наполнителя, а также предотвращать проникновение его мелких частиц во время непосредственного использования.

Швы чехла также должны быть плотными, с равномерным стежком. Также не стоит забывать, что декоративные подушки с обилием рюш, накладок, бисера, вышивки и пр., не годятся для ночного отдыха.

3. Натуральные наполнители

Материал Достоинства Недостатки Пух и перо водоплавающих птиц Упругость, терморегуляция, воздухопроницаемость Недолговечность,потенциальный аллерген Овечья и верблюжья шерсть Терапевтический эффект при простудных заболеваниях и проблемах с суставами, терморегуляция, устойчивость к накоплению влаги Плохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген Бамбуковое волокно Антибактериальный и гипоаллергенный материал Неустойчивость к влаге, высокая стоимость Конский волос Долговечность, упругость, тепло- и влагоустойчивость Высокая жесткость Натуральный латекс Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность Высокая стоимость Гречишная лузга Гипоаллергенный материал, эргономичность Недолговечность, шум (шуршание) Разнотравье Ароматерапия Недолговечность, шум (шуршание), потенциальный аллерген Шелк (шелковое волокно; шелковина) Гипоаллергенный материал, долговечность, упругость Высокая стоимость Хлопок (вата) Терморегуляция, воздухопроницаемость Плохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген

4. Искусственные наполнители

Материал Достоинства Недостатки Полиэстер Невысокая стоимость, отталкивает пыль Недолговечность, плохо сохраняет форму Синтепон Невысокая стоимость, возможна машинная стирка Недолговечность, плохо сохраняет форму Холлофайбер Долговечность, возможна машинная стирка Излишняя мягкость Силикон Возможна машинная стирка, упругость, невысокая стоимость Недолговечность Тинсулейт Гипоаллергенный материал, долговечность Электризуется Пена (“мемориформ“) Гипоаллергенный материал, долговечность, эргономичность Высокая стоимость Микроволокна Долговечность Неустойчивость к влаге, электризуется Микрогель Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность Высокая стоимость Вискоэластик Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность Высокая стоимость, нельзя стирать

5. Ортопедические подушки

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Если ночной отдых не приносит вам ничего, кроме дискомфорта, болей в шее, спине и/или пояснице, не спешите бежать в ближайший магазин за ортопедической подушкой. И не стоит ждать от нее чуда. Для правильного выбора этого постельного аксессуара вам сперва необходима консультация хирурга. Он определит причину ваших болезненных ощущений во время сна, и сможет посоветовать идеальную форму и наполнитель для ортопедической подушки.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты freepik.com

6. Общие советы по правильному выбору подушки

если подушка при нажатии на нее плохо восстанавливает форму, в ней мало наполнителя. Спать на таком изделии будет некомфортно: такой изъян будет препятствовать вашему дыханию, а сама подушка очень быстро станет комковатой и рыхлой

другой способ проверить наполненность подушки - поднять ее за угол и встряхнуть. Если у вас в рука остался лишь пустой тканевый уголок, набивку в такое изделие пожалели

подушка не должна иметь посторонних, ярко выраженных химических запахов

выбирайте подушки с чехлом на молнии - за ними проще ухаживать.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты freepik.com

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