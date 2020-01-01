Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
Ivona делится полезными советами и секретами выбора идеальной подушки, которая сделает ваш ночной отдых максимально здоровым и приятным.
Как правильно выбрать подушку для сна?
1. Высота, жесткость и форма подушки
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Для того чтобы определить, какая высота, жесткость и форма подушки нужна, вам первым делом необходимо установить, в каком положении вы или ваши домочадцы обычно спят:
- на спине - идеальным выбором будет подушка с углублением для головы и валиком под шею, средней высоты и жесткости, прямоугольной формы
- на боку - подушка должна быть достаточно жесткой, а шириной соответствовать расстоянию от основания шеи до плечевой точки. Именно такое соотношение обеспечит надлежащую опору для шеи во время сна. Форму выбирайте прямоугольную, с удобной выемкой под плечо.
- на животе - мягкая, невысокая подушка.
2. Материал и детали пошива
Чехол для подушки должен быть выполнен из плотной натуральной ткани (хлопок, шелк, тик и пр.), чтобы сглаживать неоднородность наполнителя, а также предотвращать проникновение его мелких частиц во время непосредственного использования.
Швы чехла также должны быть плотными, с равномерным стежком. Также не стоит забывать, что декоративные подушки с обилием рюш, накладок, бисера, вышивки и пр., не годятся для ночного отдыха.
3. Натуральные наполнители
|Материал
|Достоинства
|Недостатки
|Пух и перо водоплавающих птиц
|Упругость, терморегуляция, воздухопроницаемость
|Недолговечность,потенциальный аллерген
|Овечья и верблюжья шерсть
|Терапевтический эффект при простудных заболеваниях и проблемах с суставами, терморегуляция, устойчивость к накоплению влаги
|Плохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген
|Бамбуковое волокно
|Антибактериальный и гипоаллергенный материал
|Неустойчивость к влаге, высокая стоимость
|Конский волос
|Долговечность, упругость, тепло- и влагоустойчивость
|Высокая жесткость
|Натуральный латекс
|Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность
|Высокая стоимость
|Гречишная лузга
|Гипоаллергенный материал, эргономичность
|Недолговечность, шум (шуршание)
|Разнотравье
|Ароматерапия
|Недолговечность, шум (шуршание), потенциальный аллерген
|Шелк (шелковое волокно; шелковина)
|Гипоаллергенный материал, долговечность, упругость
|Высокая стоимость
|Хлопок (вата)
|Терморегуляция, воздухопроницаемость
|Плохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген
4. Искусственные наполнители
|Материал
|Достоинства
|Недостатки
|Полиэстер
|Невысокая стоимость, отталкивает пыль
|Недолговечность, плохо сохраняет форму
|Синтепон
|Невысокая стоимость, возможна машинная стирка
|Недолговечность, плохо сохраняет форму
|Холлофайбер
|Долговечность, возможна машинная стирка
|Излишняя мягкость
|Силикон
|Возможна машинная стирка, упругость, невысокая стоимость
|Недолговечность
|Тинсулейт
|Гипоаллергенный материал, долговечность
|Электризуется
|Пена (“мемориформ“)
|Гипоаллергенный материал, долговечность, эргономичность
|Высокая стоимость
|Микроволокна
|Долговечность
|Неустойчивость к влаге, электризуется
|Микрогель
|Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность
|Высокая стоимость
|Вискоэластик
|Гипоаллергенный материал, эргономичность, долговечность
|Высокая стоимость, нельзя стирать
5. Ортопедические подушки
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Если ночной отдых не приносит вам ничего, кроме дискомфорта, болей в шее, спине и/или пояснице, не спешите бежать в ближайший магазин за ортопедической подушкой. И не стоит ждать от нее чуда. Для правильного выбора этого постельного аксессуара вам сперва необходима консультация хирурга. Он определит причину ваших болезненных ощущений во время сна, и сможет посоветовать идеальную форму и наполнитель для ортопедической подушки.
6. Общие советы по правильному выбору подушки
- если подушка при нажатии на нее плохо восстанавливает форму, в ней мало наполнителя. Спать на таком изделии будет некомфортно: такой изъян будет препятствовать вашему дыханию, а сама подушка очень быстро станет комковатой и рыхлой
- другой способ проверить наполненность подушки - поднять ее за угол и встряхнуть. Если у вас в рука остался лишь пустой тканевый уголок, набивку в такое изделие пожалели
- подушка не должна иметь посторонних, ярко выраженных химических запахов
- выбирайте подушки с чехлом на молнии - за ними проще ухаживать.
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