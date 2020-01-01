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Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты

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Все про наполнители, высоту, форму и упругость подушек.
Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
freepik.com

Ivona делится полезными советами и секретами выбора идеальной подушки, которая сделает ваш ночной отдых максимально здоровым и приятным.

Как правильно выбрать подушку для сна?

 

1. Высота, жесткость и форма подушки

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Для того чтобы определить, какая высота, жесткость и форма подушки нужна, вам первым делом необходимо установить, в каком положении вы или ваши домочадцы обычно спят:

  • на спине - идеальным выбором будет подушка с углублением для головы и валиком под шею, средней высоты и жесткости, прямоугольной формы
  • на боку - подушка должна быть достаточно жесткой, а шириной соответствовать расстоянию от основания шеи до плечевой точки. Именно такое соотношение обеспечит надлежащую опору для шеи во время сна. Форму выбирайте прямоугольную, с удобной выемкой под плечо.
  • на животе - мягкая, невысокая подушка.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
freepik.com

2. Материал и детали пошива

Чехол для подушки должен быть выполнен из плотной натуральной ткани (хлопок, шелк, тик и пр.), чтобы сглаживать неоднородность наполнителя, а также предотвращать проникновение его мелких частиц во время непосредственного использования. 

Швы чехла также должны быть плотными, с равномерным стежком. Также не стоит забывать, что декоративные подушки с обилием рюш, накладок, бисера, вышивки и пр., не годятся для ночного отдыха. 

3. Натуральные наполнители

МатериалДостоинстваНедостатки
Пух и перо водоплавающих птицУпругость, терморегуляция, воздухопроницаемостьНедолговечность,потенциальный аллерген
Овечья и верблюжья шерстьТерапевтический эффект при простудных заболеваниях и проблемах с суставами, терморегуляция, устойчивость к накоплению влагиПлохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген
Бамбуковое волокноАнтибактериальный и гипоаллергенный материалНеустойчивость к влаге, высокая стоимость
Конский волосДолговечность, упругость, тепло- и влагоустойчивостьВысокая жесткость
Натуральный латексГипоаллергенный материал, эргономичность, долговечностьВысокая стоимость
Гречишная лузгаГипоаллергенный материал, эргономичностьНедолговечность, шум (шуршание)
РазнотравьеАроматерапияНедолговечность, шум (шуршание), потенциальный аллерген
Шелк (шелковое волокно; шелковина)Гипоаллергенный материал, долговечность, упругостьВысокая стоимость
Хлопок (вата)Терморегуляция, воздухопроницаемостьПлохо сохраняет форму, недолговечность, потенциальный аллерген

 

4. Искусственные наполнители

МатериалДостоинстваНедостатки
ПолиэстерНевысокая стоимость, отталкивает пыльНедолговечность, плохо сохраняет форму
СинтепонНевысокая стоимость, возможна машинная стиркаНедолговечность, плохо сохраняет форму
ХоллофайберДолговечность, возможна машинная стиркаИзлишняя мягкость
СиликонВозможна машинная стирка, упругость, невысокая стоимостьНедолговечность
ТинсулейтГипоаллергенный материал, долговечностьЭлектризуется
Пена (“мемориформ“)Гипоаллергенный материал, долговечность, эргономичностьВысокая стоимость
МикроволокнаДолговечностьНеустойчивость к влаге, электризуется
МикрогельГипоаллергенный материал, эргономичность, долговечностьВысокая стоимость
ВискоэластикГипоаллергенный материал, эргономичность, долговечностьВысокая стоимость, нельзя стирать

 

5. Ортопедические подушки

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Если ночной отдых не приносит вам ничего, кроме дискомфорта, болей в шее, спине и/или пояснице, не спешите бежать в ближайший магазин за ортопедической подушкой. И не стоит ждать от нее чуда. Для правильного выбора этого постельного аксессуара вам сперва необходима консультация хирурга. Он определит причину ваших болезненных ощущений во время сна, и сможет посоветовать идеальную форму и наполнитель для ортопедической подушки.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
freepik.com

6. Общие советы по правильному выбору подушки

  • если подушка при нажатии на нее плохо восстанавливает форму, в ней мало наполнителя. Спать на таком изделии будет некомфортно: такой изъян будет препятствовать вашему дыханию, а сама подушка очень быстро станет комковатой и рыхлой
  • другой способ проверить наполненность подушки - поднять ее за угол и встряхнуть. Если у вас в рука остался лишь пустой тканевый уголок, набивку в такое изделие пожалели
  • подушка не должна иметь посторонних, ярко выраженных химических запахов
  • выбирайте подушки с чехлом на молнии - за ними проще ухаживать.

Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты
freepik.com

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Теги: подушка, как выбрать, полезные советы, здоровый сон, текстиль, для дома
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Источник: ivona)bigmir.net

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