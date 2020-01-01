С какими вещами многие уже распрощались из-за того, что они устарели за последние 10 лет .

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Проверьте список, возможно, у вас дома еще занимают место некоторые вещи. Если же в перечне есть без чего вам не обойтись – оставляйте, а если только занимает пространство – отвозите на дачу или выбрасывайте. Не складируйте на балконе – это глупая затея, куча хлама будет только бессмысленно накапливаться.

Домашний телефон

6 вещей в доме, которые потеряли свою актуальность pinterest.com

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С массовым переходом на сотовую связь, стационарные телефоны стоят без дела и пыляться на полках. Раньше без него, конечно, было не обойтись. Ведь подключить домашний интернет можно было только с помощью телефонного аппарата. Он выступал в роли модема. Сейчас ситуация куда намного проще. Некоторые даже не покупают роутер, а раздают Wi-Fi c мобильного. Где сейчас еще можно встретить стационарный телефон: в офисах и в квартирах у консервативных людей.

Вентилятор

6 вещей в доме, которые потеряли свою актуальность pinterest.com

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Вентилятор – лучший помощник в борьбе с жарой. За последние десять лет люди отдают предпочтение кондиционерам, и вентиляторы им не нужны. Зачем же оставлять в квартире то, чем не пользуешься.

Музыкальный центр

В 2000-х иметь музыкальный центр – настоящий признак достатка. Громоздкая аппаратура занимало много места, но имела много разных функций. На нем можно было слушать диски, или же включить радио на максимальную громкость. Некоторые такие центры принимали блютуз, и тогда можно было устраивать настоящую дискотеку по заявкам.

Чайник на плите

6 вещей в доме, которые потеряли свою актуальность pinterest.com

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На плите чайник греется гораздо дольше, чем электрический. Но нельзя сказать, что чайники совсем вышли из моды. Сейчас, к примеру, чайники со свистком снова набирают популярность. Если вы им не пользуетесь, выносите его из кухни, он только занимает место и пылится.

Будильник

6 вещей в доме, которые потеряли свою актуальность pinterest.com

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Сейчас практически не встретить человека, который ставит будильник для ранних подъемов. В каждом телефоне, начиная практически с первых гаджетов, была и есть функция будильника. Часы-будильники больше вписываются для интерьера. Рано или поздно вам надоест убирать с него пыль, так не время ли с ним уже распрощаться?

Хлебопечка

6 вещей в доме, которые потеряли свою актуальность pinterest.com

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Когда только появилась хлебопечка – хозяйки думали, что все, их жизнь изменится. Каждый день будет ароматный домашний хлеб. Но любовь к этой громоздкой штуковине с годами иссякла. Выпечь хлеб можно в мультиварке или духовке.

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