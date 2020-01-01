Как не навредить чугунной утвари и другой посуде .

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Уборку дома хозяйки организовывают, как правило, один раз в неделю, а вот с мытьем посуды приходится сталкиваться ежедневно.

Вот только не все знают, как правильно мыть тарелки, приборы, сковородки и кастрюли, чтобы они прослужили как можно дольше.

Какие самые распространенные ошибки вовремя мытья посуды – читайте в нашем материале.

Вы неправильно моете посуду: какие самые распространенные ошибки freepik.com

Первая ошибка: Нельзя заливать горячую посуду холодной водой

Если вы привыкли заливать раскаленную сковородку или кастрюлю ледяной водой, то знайте, это вред, потому что создается резкий перепад температур. Во время нагрева металл расширяется, но когда мы резко окунаем его в холодную воду, металл пытается вернуть форму слишком быстро, и впоследствии чего происходит искривление и деформация.

Вы неправильно моете посуду: какие самые распространенные ошибки freepik.com

Вторая ошибка: Не замачивайте чугунную посуду

Большой плюс в чугунной утвари в том, что она менее прихотлива, чем антипригарная. Но не забывайте о том, что чугун крайне чувствителен к влаге. Старайтесь минимизировать нахождение чугунной посуды в воде, иначе появление ржавчины не избежать.

Вы неправильно моете посуду: какие самые распространенные ошибки https://pixabay.com/

Третья ошибка: Не используйте антипригарную посуду для приготовления блюд с кислинкой

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Хозяйки часто любят побаловать своих домочадцев блюдами с томатной пастой. И если для приготовления берется антипригарная посуда, то при частом использовании – сокращается срок ее жизни. Дело в том, что кислота разъедает антипригарное покрытие. Для случаев, где используете кислые соусы – берите чугунную посуду.

Вы неправильно моете посуду: какие самые распространенные ошибки freepik.com

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