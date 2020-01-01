Почему вы выходите из магазина довольными, но без гроша в кармане?

Черная пятница для магазинов - такой же праздник, как и для покупателей. Ведь у них есть возможность получить сверхприбыль в считанные дни, избавиться от неходового товара, да еще и оставить после приятное впечатление. Как у них это получается? Благодаря несложным уловкам, на которые попадался хоть единожды, но каждый. Как маркетологи и магазины заставляют покупателей добровольно расставаться с кругленькими суммами, расскажет Ivona.

Искусственные скидки

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Самый популярный и, увы, самый действенный трюк: за несколько недель до Черной пятницы накрутить цены до немыслимых размеров, а потом в день Х выставить огромную скидку. Естественно, на сумму повышения цен ранее. Или даже меньше. Вот и получается, что если вы не отслеживали необходимы вам товар весь ноябрь, вы и не заметите, как приобретете его без скидки, а возможно даже с наценкой.

"А была ли скидка?" 4 главных уловки магазинов на Черную пятницу freepik.com

“Запас товара ограничен“

Таким образом магазины создают искусственный ажиотаж и привлекают внимание покупателей: раз товара мало, значит его быстро раскупают. А если его быстро раскупают, то а) вещь стоящая, б) она будет у всех, кроме вас. Чтобы не почувствовать себя белой вороной и не упустить уникальный шанс насладиться товаром, покупатели мчатся в магазин. И обнаруживают, что товар уже кончился. Вот досада! Но, поскольку они уже и так на месте, почему бы не присмотреть для себя утешительный приз, тем более что вооон на ту безделушку весьма симпатичная скидка?

Призы и подарки

Даже если вы четко знаете, что вам необходимо, и пришли исключительно за этой вещью, вам почти наверняка предложат участвовать в розыгрыше или купить по скидке сопутствующий товар. Или вам отдадут его ну совершенно бесплатно, только если вы совершите покупку на определенную сумму. И вам приятно: и удачу попытали, и бонус получили. И магазин заработал или избавился от неходового товара.

"А была ли скидка?" 4 главных уловки магазинов на Черную пятницу freepik.com

Товары, которые вам не нужны

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И магазину они не нужны. Они пытаются продать их уже не один сезон, а те лишь печально пылятся на складе. Черная пятница - отличный способ для магазинов избавиться от неликвида. Всего-то и нужно, что сделать скидки исключительно на неходовой товар (или чтобы они хотя бы были выше, чем на остальные), или предложить скидку на второй-третий-пятый товар в чеке. И тогда, даже если человек четко знает, что ему нужно, он волей-неволей окинет взглядом полочку с ОЧЕНЬ дешевыми товарами. Кто-то пройдет мимо. А кто-то купит себе кисточку для чистки пупка, и останется крайне довольным своей экономностью.

* Все уловки работают как в физических, так и в онлайн-магазинах.

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