Эти вещи нужно обязательно регулярно менять на кухне .

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Забывая сменить некоторые кухонные принадлежности, вы можете нанести вред своему здоровью, не говоря уже о чистоте и порядке в помещении.

Ivona собрала ТОП-5 вещей, на которые следует обращать внимание и регулярно менять на кухне.

Губка для мытья посуды

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

Губки для мытья посуды занимают лидирующие первое место среди накопителей и распространителей болезнетворных бактерий. Возьмите себе за правило: обновлять губки каждую неделю, благо в упаковке производители кладут максимум от 10 штук, так что хозяйкам не приходится каждый раз отправляться за ними в магазин. Но, на всякий случай берите с запасом. Кстати, выбирайте губки с крупной пористой структурой – они быстрее сохнут.

Совет: чтобы обезжирить губки – после каждого применения промывайте их хозяйственным мылом и кипятком.

Деревянные ложки и лопатки

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

Терка

Эти предметы довольно экономично выгодные, к тому же, симпатичные и экологичные. Правда, их на долго не хватает, при активном использовании они быстро впитывают жир, деформируются и уже не отмываются. Увы, но такие предметы не долгосрочные, на них могут появляться микротрещины, в которых собираются микробы.

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

Опытные домохозяйки и кулинарные блогеры советуют менять терку каждые 4 года. Со временем металл истончается и подвергается ржавчине. Микрочастицы овощей забиваются внутрь, гниют и не вымываются. Осмотрите терку внимательно со всех со сторон, если видите повреждения и ржавчину – не скупитесь, прощайтесь с ней!

Совет: когда вы будете мыть свою кухонную помощницу – не используйте кипяток и абразивы для чистки. Помойте терку под проточной водой, а после, витерите насухо. Если поверхность потемнела – попробуйте ее освежить с помощью сока лимона.

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

Тряпки для уборки

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Каждая хозяйка, сама, на свое усмотрение выбирает, чем ей пользоваться на кухне. Кому-то нравится иметь под рукой бумажные салфетки, а кто-то использует обычные тряпки из супермакета. Как же часто их нужно менять? Все зависит от материала из которого они сделаны: прорезиненные (целлюлозные) можно использовать на протяжении 2 месяцев, если из вискозы, то они одноразовые – не дольше одной недели, а вот тряпки из микрофибры прослужат вам от одного до трех месяцев (не забывайте стирать и сушить).

Полотенца

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

Складировать на своей кухне застиранные и выцветшие полотенца – не стоит. Выбрасывайте! При постоянном контакте с грязными руками – на них может образоваться кишечная палочка. Высушивайте полотенца, не держите их влажными. Если видите, что пора постирать – не откладывайте. Пусть у вас всегда будет на запас несколько свежих и чистых полотенец.

Какие кухонные принадлежности нужно не забывать менять freepik.com

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