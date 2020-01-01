Как в период пандемии сделать безопасными посещения супермаркетов.

Как в период коронавируса безопасно ходить по магазинам freepik.com

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Есть ли опасность на продуктах, когда их уже кто-то потрогал? А ведь это довольно распространенное явление в супермаркетах. Уверяем, так было всегда, а значит никакое время не сможет поменять положение.

Но, учитывая эпидемиологическою обстановку, вы можете подстроиться к новым реалиям и обезопасить себя при посещении магазинов. Для этого вам нужно знать пару простых советов.

Как в период коронавируса безопасно ходить по магазинам freepik.com

Собираясь в магазин, не забывайте про маску, перчатки и санитайзер. Первое, что нужно сделать в супермаркете – продезинфицируйте ручку тележки, корзинки. Можно использовать не только гель-санитайзер, но и антибактериальные салфетки или хлоргексидин в спрее. Если вы зашли в магазин с одной маской, то старайтесь не касаться руками лица.

Не спешите брать с полок продукцию с первого ряда, берите аккуратно те коробки, которые стоят дальше всех.

Как в период коронавируса безопасно ходить по магазинам freepik.com

Купленные в магазине овощи и фрукты не спешите отправлять в холодильник в магазинных пакетах. Корнеплоды и ягоды сперва вымойте и просушите на полотенце.

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А вот насчет консервов, банок и различных коробок абсолютно не переживайте. Никакой вирус долго не живет на твердых поверхностях, риск заразиться от касания тары крайне мал.

Не забывайте, что основной источник заражения - социальное взаимодействие. Старайтесь посещать магазин внепиковое время, лучше рано утром – в это время как раз обновляются полки с зеленью и мясными наборами, или поздно вечером. Так вы избежите массовое скопление людей. На кассе держите дистанцию, если видите, что кто-то стоит близко, не бойтесь сказать об этом человеку.

Как в период коронавируса безопасно ходить по магазинам freepik.com

Давно известно, что инфекции могут храниться на денежных купюрах, поэтому рекомендуем перейти на безналичную оплату. Если все-таки рассчитались «наличкой», не забудьте обработать руки.

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