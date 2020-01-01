Как в период коронавируса безопасно ходить по магазинам
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Есть ли опасность на продуктах, когда их уже кто-то потрогал? А ведь это довольно распространенное явление в супермаркетах. Уверяем, так было всегда, а значит никакое время не сможет поменять положение.
Но, учитывая эпидемиологическою обстановку, вы можете подстроиться к новым реалиям и обезопасить себя при посещении магазинов. Для этого вам нужно знать пару простых советов.
Не спешите брать с полок продукцию с первого ряда, берите аккуратно те коробки, которые стоят дальше всех.
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А вот насчет консервов, банок и различных коробок абсолютно не переживайте. Никакой вирус долго не живет на твердых поверхностях, риск заразиться от касания тары крайне мал.
Не забывайте, что основной источник заражения - социальное взаимодействие. Старайтесь посещать магазин внепиковое время, лучше рано утром – в это время как раз обновляются полки с зеленью и мясными наборами, или поздно вечером. Так вы избежите массовое скопление людей. На кассе держите дистанцию, если видите, что кто-то стоит близко, не бойтесь сказать об этом человеку.
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