Какие инновации используются в современных устройствах на примере робота для сухой и влажной уборки DEEBOT OZMO 900 от Ecovacs.

Война с котом или с пылью? Почему стоит купить робот-пылесос?

Роботы-помощники существенно упрощают жизнь людей, но также являются предметов споров. Еще недавно мы и представить себе не могли, что содержать квартиру можно в чистоте, не прилагая усилий. Сейчас же множество брендов конкурируют, предлагая улучшенный пользовательский опыт автономной уборки. В этой статье мы расскажем, какие инновации используются в современных устройствах на примере робота для сухой и влажной уборки DEEBOT OZMO 900 от Ecovacs.

Смарт-навигация

DEEBOT OZMO 900 оснащен навигационной технологией Smart NAVI 3.0. Робот сканирует пространство и составляет наиболее эффективный план уборки, чтобы не пропустить ни одного участка. Такой подход позволяет убрать до 120 кв.метров на одном заряде аккумулятора (это 90 минут работы). Вы сможете просмотреть информацию о каждой комнате в приложении.

Специальная насадка для шерсти

Если вы счастливый обладатель домашнего питомца, то устройство поможет с легкостью устранить шерсть. Для очистки напольных поверхностей имеется насадка прямого всасывания, а для ковров используется v-образная щетка.

Режимы очистки

Для стандартной уборки дома используйте автоматический режим. Чтобы справится с более стойкими загрязнениями, увеличьте мощность всасывания в 2 раза в режиме MAX.

Робот также оснащен системой влажной уборки OZMO, которая контролирует равномерность уровня подачи воды из резервуара на микрофибру. Вы можете не переживать о лишних разводах на поверхности пола. Тем более, в зависимости от трудности загрязнений, можно самостоятельно контролировать напор подачи воды через приложение.

Настраиваемые границы

Вы можете самостоятельно настраивать виртуальные границы, куда робот DEEBOT OZMO 900 не будет заезжать. Например, если вы хотите пропустить зону с мелкими детскими игрушками, зайдите в приложение и отметьте этот участок на карте помещения.

Управление голосом

Устройство поддерживается в системе «Умный дом», и вы можете управлять им с помощью голосовых команд. Для этого необходимо лишь синхронизировать робота-пылесоса с приложением смарт-колонки Alexa или Google Home.

Убирайте из любой точки мира

Вы можете запрограммировать уборку, настроить режим или проследить за передвижением робота-пылесоса в реальном времени через приложение. Для этого достаточно иметь подключение к интернету.



Самостоятельная подзарядка

Робот отслеживает уровень заряда аккумулятора, запоминает место, где была приостановлена работа и после восстановления заряда, продолжает уборку. Закончив уборку, робот-пылесос возвращается на док-станцию.

Дополнительные преимущества

Все роботы Ecovacs имеют датчик против падения, который фиксирует перепады высоты, а также датчик против столкновения, который распознает препятствие и снижает скорость. Вы можете не переживать о повреждении робота или мебели. Положитесь на автоматическую уборку DEEBOT OZMO 900 . В жизни ведь есть вещи поважнее!

Війна з котом або з пилом? Чому варто купити робот-пилосос?

Роботи-помічники істотно спрощують життя людей, але також є предметом суперечок. Нещодавно ми й уявити собі не могли, що утримувати квартиру можна в чистоті, не докладаючи жодних зусиль. Зараз же безліч брендів конкурують, пропонуючи поліпшений користувальницький досвід автономного прибирання. У цій статті ми розповімо, які інновації використовуються в сучасних пристроях на прикладі робота для сухого та вологого прибирання DEEBOT OZMO 900 від Ecovacs.

Смарт-навігація

DEEBOT OZMO 900 оснащений навігаційною технологією Smart NAVI 3.0. Робот сканує простір і складає найбільш ефективний план прибирання, щоб не пропустити жодної ділянки. Такий підхід дозволяє прибрати до 120 кв.метрів на одному заряді акумулятора (це 90 хвилин роботи). Ви можете переглянути інформацію по кожній кімнаті в мобільному додатку.

Спеціальна насадка для шерсті

Якщо ви щасливий власник домашнього вихованця, то пристрій допоможе з легкістю прибрати шерсть. Для очищення поверхні підлоги є насадка прямого всмоктування, а для килимів використовується v-подібна щітка.

Режими очищення

Для стандартного прибирання будинку використовуйте автоматичний режим. Щоб впоратися з більш стійкими забрудненнями, ви можете збільшити потужність всмоктування у 2 рази в режимі MAX.

Робот також оснащений системою вологого прибирання OZMO, яка контролює рівень подачі води з резервуара на мікрофібру. Ви можете не хвилюватися про залишки слідів на підлозі. Тим більше, в залежності від складності забруднень, можна самостійно контролювати тиск подачі води через додаток.

Налаштування віртуальних кордонів

Ви можете самостійно встановлювати заборонені зони, куди робот DEEBOT OZMO 900 НЕ буде заїжджати. Наприклад, якщо ви хочете пропустити зону з дрібними дитячими іграшками, зайдіть в додаток і відзначте цю ділянку на мапі приміщення.

Управління голосом

Пристрій підтримується в системі «Розумний будинок», і ви можете керувати ним за допомогою голосових команд. Для цього необхідно лише синхронізувати робота-пилососа з додатком смартколонки Alexa або Google Home.

Прибирайте з будь-якої точки світу

Ви можете запрограмувати прибирання, налаштувати режим або простежити за пересуванням робота-пилососа в реальному часі через додаток. Для цього достатньо мати підключення до інтернету.

Самостійна підзарядка

Робот відстежує рівень заряду акумулятора, запам'ятовує місце, де була припинена робота і після відновлення заряду, продовжує прибирання звідти. Закінчивши прибирання, робот-пилосос повертається на док-станцію.

Додаткові переваги