Как применять уксус при уборке?

Уксус незаменим в доме. Его используют в приготовлении пищи, но также он нашел широкое применение в уборке дома.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять? depositphotos.com

Порой кажется, что нет такого загрязнения, с которым не справится уксус. Но это не так. Мы расскажем, в каких случаях использование уксуса будет уместным, а когда он может нанести серьезный ущерб загрязненным поверхностям.

Что можно чистить уксусом?

Стекло

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Для очистки окон или зеркал можно приготовить моющее средство на основе белого уксуса: на 1 литр воды используют столовую ложку уксуса, затем распыляют жидкость и протирают тряпкой. После высыхания смывать средство не нужно.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять? pinterest.com

Кухонные полотенца

Для того чтобы сделать огрубевшую ткань мягче, в отделение стиральной машины для моющих средств добавьте 100 мл уксуса. Запустите обычный режим стирки, порошок использовать не нужно. Кислота смягчит ткань и уберет с волокон лишние отложения. После этой процедуры полотенца нужно перестирать вручную с моющим средством или в стиральной машине.

Ковры

Уксус подходит для удаления свежих пятен с ковров, например, следов пролитого вина или мочи домашних питомцев. Для этого уксус смешивают с жидким моющим средством (1:1) и разбавляют теплой водой. Полученную смесь наносят на пятно губкой, затем промакивают сухой тряпкой до исчезновения пятна и/или неприятного запаха.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять? pinterest.com

Фрукты и овощи

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В супермаркетах продукты иногда обрабатывают химическими составами для сохранения свежести. Обычная вода не всегда справляется с удалением пестицидов, тогда на помощь может прийти столовый уксус. Его смешивают с водой (1:3) и полученным средством протирают фрукт и овощи. Затем дополнительно промывают в теплой воде.

Клей

Для удаления остатков клея с поверхностей достаточно протереть липкое место тяпкой или ватным диском, смоченным в уксусе.

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять? pinterest.com

Что нельзя обрабатывать уксусом?

Гранитные и мраморные поверхности (кислота может повредить поверхность камня)

Собирать остатки разбитого яйца (при контакте с уксусом белок свернется, значительно усложнив уборку)

Твердые породы дерева (особенно это касается паркета и лакированных поверхностей)

Застарелые, въевшиеся пятна на ткани (такой способ очистки малоэффективен; уксус необходимо использовать в разведенном виде, в смеси с другими чистящими средствами; для нежных тканей, вроде шелка и кашемира, уксус может стать губительным).

Уксус в уборке: Где можно и нельзя применять? pinterest.com

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