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Иногда плохой запах “заводится“ в любом холодильнике. Причин тому может быть масса: от “заводского“ запаха, до неправильного способа хранения определенных продуктов и банальной плесени. Все это может принести немало неприятных моментов. Как устранить посторонний запах из холодильника, а также каким профилактические меры можно предпринять, расскажет Ivona.

Как убрать запах в холодильнике при помощи домашних средств?

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1. Влажная уборка водным раствором белого уксуса (1:1) или лимонного сока (на 200 мл теплой воды 2 ст. ложки свежевыжатого сока лимона).

2. Удаление запаха при помощи нашатырного спирта и ватного запаха (протереть им полки и стенки холодильника).

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

3. Смесь пищевой соды (3-6 ст. л.) и теплой питьевой воды (200-250 мл) также отлично подходит для устранения неприятного запаха из холодильной камеры.

Все процедуры по мытью и удалению неприятного запаха из холодильника необходимо проводить в резиновых перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Предварительно холодильник нужно отсоединить от электропитания и вынуть из него все продукты. После завершения чистки, оставьте холодильник открытым на 1-2 часа, чтобы полки и стенки высохли, а запах моющего средства - выветрился, затем - подсоединяйте технику к электричеству и загружайте продуктами.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

Натуральные поглотители запаха в холодильнике

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Для удаления не очень сильных запахов или профилактики их появления в холодильнике можно воспользоваться поглотителями запаха. Они продаются в специализированных магазинах, также их несложно приготовить в домашних условиях из подручных средств. С неприятным запахом в холодильнике отлично справляются:

Активированный уголь

30-50 таблеток необходимо измельчить, пересыпать в блюдце и поставить на полку в холодильнике до полного исчезновения запаха. Этот же уголь можно будет использовать повторно позже, прокалив его в духовом шкафу при 180 градусах.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

Ржаной хлеб

Такой хлеб, нарезанный небольшими ломтиками и вложенный на полку в холодильнике, послужит прекрасным адсорбентом для неприятных запахов.

Рис

Сырые рисовые зерна также неплохо справляются с профилактикой возникновения или очищением воздуха в холодильнике от неприятных запахов.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

Читай также: Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков Яблоки, картофель, черный хлеб или цитрусовые

Любой из этих продуктов, нарезанный ломтиками, отлично впитывает запахи в холодильнике. Менять их рекомендуется не реже одного раза в 2-3 дня.

Кофе

Молотый кофе, растворимый напиток или гуща, помещенные в блюдце, также можно использовать, как поглотитель неприятных запахов по аналогии с активированным углем (менять раз в месяц).

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

Сода

По такому же принципу работает и пищевая сода. Ее рекомендуют сменять раз в месяц (не рекомендуется для повторного использования в качестве поглотителя запахов или по прямому назначению).

Газета или плотный лист бумаги

Скомканная бумага, помещенная в овощной отсек холодильника или морозильную камеру, неплохо справляется с устранением неприятных запахов. Главное - не забывать сменять ее раз в неделю.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов pinterest.com

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