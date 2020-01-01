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Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов

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Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

Иногда плохой запах “заводится“ в любом холодильнике. Причин тому может быть масса: от “заводского“ запаха, до неправильного способа хранения определенных продуктов и банальной плесени. Все это может принести немало неприятных моментов. Как устранить посторонний запах из холодильника, а также каким профилактические меры можно предпринять, расскажет Ivona.

Как убрать запах в холодильнике при помощи домашних средств?

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1. Влажная уборка водным раствором белого уксуса (1:1) или лимонного сока (на 200 мл теплой воды 2 ст. ложки свежевыжатого сока лимона).

2. Удаление запаха при помощи нашатырного спирта и ватного запаха (протереть им полки и стенки холодильника).

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

3. Смесь пищевой соды (3-6 ст. л.) и теплой питьевой воды (200-250 мл) также отлично подходит для устранения неприятного запаха из холодильной камеры.

Все процедуры по мытью и удалению неприятного запаха из холодильника необходимо проводить в резиновых перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Предварительно холодильник нужно отсоединить от электропитания и вынуть из него все продукты. После завершения чистки, оставьте холодильник открытым на 1-2 часа, чтобы полки и стенки высохли, а запах моющего средства - выветрился, затем - подсоединяйте технику к электричеству и загружайте продуктами.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

Натуральные поглотители запаха в холодильнике

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Для удаления не очень сильных запахов или профилактики их появления в холодильнике можно воспользоваться поглотителями запаха. Они продаются в специализированных магазинах, также их несложно приготовить в домашних условиях из подручных средств. С неприятным запахом в холодильнике отлично справляются:

  • Активированный уголь

30-50 таблеток необходимо измельчить, пересыпать в блюдце и поставить на полку в холодильнике до полного исчезновения запаха. Этот же уголь можно будет использовать повторно позже, прокалив его в духовом шкафу при 180 градусах.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

  • Ржаной хлеб

Такой хлеб, нарезанный небольшими ломтиками и вложенный на полку в холодильнике, послужит прекрасным адсорбентом для неприятных запахов.

  • Рис

Сырые рисовые зерна также неплохо справляются с профилактикой возникновения или очищением воздуха в холодильнике от неприятных запахов.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

Любой из этих продуктов, нарезанный ломтиками, отлично впитывает запахи в холодильнике. Менять их рекомендуется не реже одного раза в 2-3 дня.

  • Кофе

Молотый кофе, растворимый напиток или гуща, помещенные в блюдце, также можно использовать, как поглотитель неприятных запахов по аналогии с активированным углем (менять раз в месяц).

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

  • Сода

По такому же принципу работает и пищевая сода. Ее рекомендуют сменять раз в месяц (не рекомендуется для повторного использования в качестве поглотителя запахов или по прямому назначению).

  • Газета или плотный лист бумаги

Скомканная бумага, помещенная в овощной отсек холодильника или морозильную камеру, неплохо справляется с устранением неприятных запахов. Главное - не забывать сменять ее раз в неделю.

Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
Как устранить неприятный запах из холодильника? 10 полезных советов
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как быстро отмыть микроволновую печь.

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Теги: уборка, советы по уборке, полезные советы, запах в холодильнике, лайфхаки
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Источник: ivona)bigmir.net

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