Как собрать легкий и полезный брендовый бьюти-багаж? Пресс-служба

Вы же не собираетесь провести весь 2020-й на самоизоляции? Лето в разгаре, впереди поездки в загородные клубы и на морские курорты. Ближе к осени возобновится авиасообщение – мир ждет. Чтобы не было проблем с аллергиями, нужна проверенная декоративная косметика и брендовые средства для ухода, но как же не хочется везти с собой 3 чемодана. Собираем бьюти-багаж!

Косметика

У каждой из нас свое представление о минимальном наборе косметики. На отдыхе дайте коже надышаться, очистить поры и восстановиться. Но будьте во всеоружии – не стоит забывать о сухом воздухе самолетов, кондиционерах, дезинфекции бассейнов, морской соли и агрессивных отбеливателях гостиничного текстиля.

Тревел-минимум косметики:

термальная вода Vichi 50 мл;

консилер All Hours;

мультифункциональный крем CC Dull или BB-крем Perfect Hydratin;

матирующие салфетки Kit Pores & Matite 2-в-1$;

черный праймер Little Black Estee Lauder - основа и тушь;

увлажняющий бальзам для губ Lancome L'Absolu Mademoiselle Balm;

любимая помада и палетка теней.

В коротких путешествиях выручит бьюти-бокс BROCARD. В комплект входит талассо-гель Energizing Talasso и 17 миниатюрных продуктов мировых брендов. В комплекте: освежающий крем Clarins, сыворотка Payot, концентрат Shiseido, тушь Wet&Wild, парфюм Paco Rabanne.

Как собрать легкий и полезный брендовый бьюти-багаж? Пресс-служба

Аксессуары

Для макияжа и перевозки средств уходовой и декоративной косметики давно придуманы удобные трэвел-продукты: готовый мини-салон красоты в зале ожидания аэропорта или в такси.

Что потребуется для путешествия

2 косметички. Авиакомпании собираются сократить объем ручной клади, лучше перестраховаться и разделить весь набор на 2 части. Экспресс-средства складываем в удобную нейлоновую косметичку с зеркалом от M.A.C. Базовый уход и палетки с тенями отправляются в чемодан.

Трэвел-сет емкостей для косметики в прозрачной упаковке. Все продумано: есть мини-спреи, бутылочки с дозатором, тюбики и баночки из пищевого пластика, не вступающего в реакцию с компонентами косметики.

Футляр для помады. Для перфекционистов - коллекция футляров с двойным зеркальцем Guerlain Rouge G, идеально дополняющих вечернее платье или клатч.

Сменные аппликаторы для теней Deborah Eye Shadow Applicator.

Дорожный набор из 5 кисточек для бровей, теней и макияжа в кейсе от Boutique Brush Collection.

Мини-спонжи 3-в-1 от Real Techniques.

Готовьтесь к приключениям заранее и будьте прекрасны на сафари, в пустыне или в Дубаях.

Як зібрати легкий і корисний брендовий б'юті-багаж?

Как собрать легкий и полезный брендовый бьюти-багаж? Пресс-служба

Ви ж не збираєтеся провести весь 2020 й на самоізоляції? Літо в розпалі, попереду поїздки в заміські клуби і на морські курорти. Ближче до осені відновиться авіасполучення - світ чекає. Щоб не було проблем з алергіями, потрібна перевірена декоративна косметика і брендові кошти для догляду, але як же не хочеться везти з собою 3 валізи. Збираємо б'юті-багаж!

Косметика

У кожної з нас своє уявлення про мінімальному наборі косметики. На відпочинку дайте шкірі надихатися, очистити пори і відновитися. Але будьте у всеозброєнні - не варто забувати про сухе повітря літаків, кондиціонерах, дезінфекції басейнів, морської солі і агресивних відбілювача готельного текстилю.

Тревел-мінімум косметики:

термальна вода Vichi 50 мл;

консилер All Hours;

мультифункціональний крем CC Dull або BB-крем Perfect Hydratin;

матирующие серветки Kit Pores & Matite 2-в-1 $;

чорний праймер Little Black Estee Lauder - основа і туш;

зволожуючий бальзам для губ Lancome L'Absolu Mademoiselle Balm;

улюблена помада і палетка тіней.

У коротких подорожах виручить б'юті-бокс BROCARD. У комплект входить талассо-гель Energizing Talasso і 17 мініатюрних продуктів світових брендів. У комплекті: освіжаючий крем Clarins, сироватка Payot, концентрат Shiseido, туш Wet & Wild, парфум Paco Rabanne.

Как собрать легкий и полезный брендовый бьюти-багаж? Пресс-служба

Аксесуари

Для макіяжу і перевезення коштів уходовой і декоративної косметики давно придумані зручні тревел-продукти: готовий міні-салон краси в залі очікування аеропорту або в таксі.

Що потрібно для подорожі

2 косметички. Авіакомпанії збираються скоротити обсяг ручної поклажі, краще перестрахуватися і розділити весь набір на 2 частини. Експрес-засоби складаємо в зручну нейлонову косметичку з дзеркалом від M.A.C. Базовий догляд і палетки з тінями відправляються в чемодан.

Тревел-сет ємностей для косметики в прозорій упаковці. Все продумано: є міні-спреї, пляшечки з дозатором, тюбики і баночки з харчового пластику, який не вступає в реакцію з компонентами косметики.

Футляр для помади. Для перфекціоністів - колекція футлярів з подвійним дзеркальцем Guerlain Rouge G, ідеально доповнюють вечірнє плаття або клатч.

Змінні аплікатори для тіней Deborah Eye Shadow Applicator.

Дорожній набір з 5 пензликів для брів, тіней і макіяжу в кейсі від Boutique Brush Collection.

Міні-спонж 3-в-1 від Real Techniques.

Готуйтеся до пригод заздалегідь і будьте прекрасні на сафарі, в пустелі або в Дубаях.

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