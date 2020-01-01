Полезные советы по устранению и предупреждению неприятных запахов от обуви.

Ivona представляет вам топ проверенных способов по удалению неприятных запахов из обуви в домашних условиях.

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1. Перекись водорода, хлоргексидин или спирт

Все эти средства наверняка есть на кухне или в аптечке любой хозяйки. Использовать их для удаления неприятного запаха из обуви крайне просто: немного смочив ватный диск в одной из жидкостей, протрите им обувь изнутри, а также стельку с обеих сторон и подошву. Благодаря антисептическим свойствам, перекись, спирт и хлоргексидин уничтожат бактерии, которые провоцируют неприятный запах.

Как избавиться от неприятного запаха обуви: 5 действенных лайфхаков pinterest.com

2. Эфирное масло лаванды, чайного дерева или лимонный сок

Если у вас нет аллергии на эфирные масла или сок цитрусовых, их также рекомендуют использовать для удаления запаха из обуви. По аналогии с предыдущим пунктом, протрите обувь смоченным ватным диском изнутри, лишнюю влагу удалите при помощи газеты или бумажной салфетки. Эфирные масла лаванды и чайного дерева, а также лимонный сок устранят неприятный запах, а также дезодорируют обувь.

3. Сода, детская присыпка, морская соль или активированный уголь

Наполните чистый носок содой, детской присыпкой (тальком), солью или активированным углем, и положите его в обувь на ночь. Эти вещества имеют сильные адсорбирующие свойства, благодаря которым они впитают из обуви лишнюю влагу и неприятный запах. Их также просто можно насыпать внутрь обуви, и оставить на 8-10 часов. Не забудьте вытряхнуть обувь перед тем, как ее надевать, остатки сыпучих веществ можно удалить при помощи пылесоса.

Как избавиться от неприятного запаха обуви: 5 действенных лайфхаков pinterest.com

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4. Мята, шалфей, лавровый лист, апельсиновые корочки или кора дуба

Свежие или высушенные травы оставьте в обуви на ночь для удаления неприятного запаха.

5. Фен или заморозка

Бактерии, провоцирующие неприятный запах, размножаются во влажно теплой среде. Для того чтобы устранить их, достаточно подвергнуть резкому перепаду температур. Например, положить обувь в чистый пакет с зип-застежкой, и отправить ее на ночь в морозилку. Или же высушить стельки и обувь изнутри при помощи фена.

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Но легче всего не доводить дело до того, чтобы неприятный запах появился в вашей обуви. Для этого нудно следовать трем простым правилам:

соблюдать правила личной гигиены (регулярно мыть ноги, использовать специализированные дезодоранты для ног и пр.)

правильно ухаживать за стельками (стирать - раз в месяц, менять - раз в сезон)

выбирать обувь и носки из натуральных материалов - она отлично пропускают воздух, не создавая парниковый эффект.

Также можно использовать специализированные средства для устранения неприятного запаха из обуви: спреи и дезодоранты для обуви, стельки с наполнителем из активированного угля, освежители и пр.

Как избавиться от неприятного запаха обуви: 5 действенных лайфхаков pinterest.com

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