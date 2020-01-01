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Ідея Банк пропонує зручні кредитні програмиНовости компаний

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Карантин в Україні вплинув на роботу банків - графік роботи відділень, підходи до обслуговування клієнтів і кредитування. Давайте з'ясуємо, як в цей період працює один з найбільш активно кредитуючих банків країни - Ідея Банк.
Ідея Банк пропонує зручні кредитні програми

Кредити готівкою або кредитна карта? Ідея Банк пропонує і те, і інше. Адже в період всеукраїнського карантину банк продовжує працювати - відділення відкриті з 10 до 17 годин в будні дні, в обідню перерву з 13 до 14 годин відділення закриті на провітрювання. У банку відзначають, що вжили низку заходів, які сприяють мінімізації ризиків. Зокрема, мова йде про скорочення часу роботи відділень, забезпеченні співробітників і клієнтами засобами індивідуального захисту, переведення багатьох операцій в онлайн, продовження терміну дії карт. Крім того, банк провів зонування приміщень у відділеннях і контакт-центрі - це скорочує кількість контактів між людьми і дозволяє ізолювати групи ризику.

Отримати кредит в Ідея Банку сьогодні можна так само, як і в докарантинні часи, - надавши паспорт, довідку про присвоєння ІПН, а також ряд даних для заповнення кредитної заявки. Причому, кредитка Card Blanche White з пільговим періодом 92 дня і максимальною сумою 200 тис. Гривень оформляється дистанційно - кур'єр привезе клієнту карту і весь пакет документів (договір і паспорт кредиту). У банку також незабаром запустять кеш-кредити онлайн - коли можна буде віддалено оформити кредитну заявку, а через деякий час вже зустрічати кур'єра з договором і картою, на якій буде вся сума кредиту. «У цей непростий для всієї країни час наш банк пропонує споживчі кредити - кредит готівкою і кредитні карти. Легко оформити, швидко отримати, причому, для отримання не потрібно відвідувати відділення - кур'єр все доставить. А оплачувати кредит зручно картковими перекладами в онлайн-банкінгу Ідея Банку, в мобільному додатку або ж готівкою через мережі терміналів IBOX, EasyPay », - розповів голова правління Ідея Банку Михайло Власенко.

А як бути тим клієнтам, які тимчасово відчувають складності з внесенням платежів по кредитах, а до цього справно платили і мають хорошу кредитну історію? В Ідея Банку подбали про те, щоб знизити кредитне навантаження на цих клієнтів - пропонують ряд програм реструктуризації кредитів для всіх сегментів клієнтів. Наприклад, клієнт може отримати кредитні канікули, коли платіж по кредиту переноситься, коли відбувається тільки оплата відсотків, а виплата тіла - пізніше, коли можлива відстрочка платежу на шість місяців.

В Ідея Банку завжди готові йти назустріч позичальникам, які опинилися в складному становищі і зараз не мають можливості оплачувати отриманий кредит.

Для того, щоб скористатися програмою реструктуризації, необхідно надати банку заяву, в якому підтвердити свої наміри по оплаті позики в обумовлені терміни після кризи. Варто враховувати, що, з одного боку, банк йде назустріч клієнтам в умовах кризи, знижуючи щомісячні платежі, так і після кризових часів банки завжди охочіше видають нові позики тим клієнтам, хто виконував свої реструктуризовані зобов'язання і отримав таким чином хорошу кредитну історію.

Також в допомогу всім клієнтам Ідея Банку - сучасні рішення дистанційного банкінгу Ідея Банку. На початку 2020 року банк відновив свій інтернет-банк, запустив нове цифрове рішення - O.Bank, до якого вже приєдналися 25 тисяч клієнтів. Онлайн-банкінг Ідея Банку постійно доповнюється новими послугами, наприклад, запущена послуга оформлення валютного рахунку і обмін валют онлайн. Онлайн-сервіси Ідея Банку допомагають клієнтам вирішувати багато питань без відвідування відділень, дотримуючись рекомендований МОЗ режим карантину і мінімізуючи ризики, пов'язані з коронавірусів.

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