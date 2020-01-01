Начинается "горячий" сезон для садоводов и огородников!

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

Как выбрать правильный день для высадки или ухода за тем или иным видом садово-огородных культур в мае 2020 года, расскажет Ivona.

1 мая 2020 - благоприятный день для высадки кустов и деревьев. Посадку садово-огородных культур лучше отложить до более удачного дня.

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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2 мая 2020 - посвятите этот день уходу за декоративными кустарниками и цветами.

3 мая 2020 - возможна высадка корнеплодов и уход за декоративными растениями.

4 мая 2020 - удачный день для полива, а также высадки клубневых и бахчевых видов растений.

5 мая 2020 - из всех бахчевых сегодня лучше сеять арбузы и дыни.

6 мая 2020 - займитесь посадкой капусты, огурцов, томатов, перцев, тыквы, и картофеля. Также день благоприятен для полива, рыхления почвы и прививания растений.

7 мая 2020 - любые садово-огородные работы сегодня запрещены.

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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8 мая 2020 - сегодня стоит заняться прополкой грядок от сорняков и удалением травы.

9 мая 2020 - благоприятный день для посева редиски, картофеля и ухода за клубникой.

10 мая 2020 - сегодня показана обработка почвы и уход за декоративными цветами. Особое внимание стоит уделить розам.

11 мая 2020 - в этот день можно высадить редис, картошку, бобовые, перец, чеснок и бахчевые. Уход за цветами противопоказан.

12 мая 2020 - возможны те же работы, что и в предыдущий день, а также уход за цветами.

13 мая 2020 - неблагоприятный день для высадки, однако его можно посвятить обработке почвы от сорняков и вредителей.

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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14 мая 2020 - те же садово-огородные работы, что и 13 мая.

15 мая 2020 - займитесь поливом и удобрением, а также уходом за ягодными кустами. Посадить можно сельдерей, редис, луковичные, огурцы, клубнику и малину.

16 мая 2020 - благоприятный день для посадки клубневых и корнеплодов, и ухода за ягодными кустами: полив и удобрение.

17 мая 2020 - пришла пора переместить тепличные растения на грядки. Также можно высаживать луковичные культуры.

18 мая 2020 - неблагоприятный день для посадки и высадки. Уделите внимание удобрению и рыхлению почвы.

19 мая 2020 - сегодня показаны те же работы, что и 18 мая.

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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20 мая 2020 - посадка клубневых, луковичных и корнеплодов. Уход за многолетними цветами.

21 мая 2020 - те же работы, что и в предыдущий день, удачной будет высадка бобовых и декоративной тыквы.

22 мая 2020 - любые садово-огородные работы сегодня противопоказаны.

23 мая 2020 - благоприятный день для высадки бобовых культур и вьющихся растений.

24 мая 2020 - сегодня показан посев зелени (укроп, петрушка) и пересадка клубники.

25 мая 2020 - самый удачный для высадки растений день в мае. Культуры прекрасно приживутся, их корневая система и стебли будут особенно прочными.

Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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26 мая 2020 - благоприятный день для высадки любых растений низкорослых сортов.

27 мая 2020 - высадку садово-огородных культур следует отложить, зато можно заняться уходом за деревьями и кустами, а также провести работы по поддержанию состояния почвы.

28 мая 2020 - повторите работы, проведенные 27 мая.

29 мая 2020 - удачный день для посева душистых цветов и трав: розмарина, базилика, тимьяна и пр.

30 мая 2020 - посвятите день уходу за декоративными растениями, также обратите внимание на клубнику, которая уже на грядках - ее можно обработать от вредителей, если необходимо.

31 мая 2020 - благоприятный день для пересадки и ухода за многолетними растениями.

Посевной календарь на май 2020 года

Растения Число мая 2020 года Огурцы и помидоры 8-10, 16, 18 Капуста (пекинская, белокачанная) 9, 10, 17, 18 Картофель 1, 4, 20, 23, 28 Лук (все сорта) 1, 4, 20-22, 26, 31 Перец 8, 15, 17 Бахчевые 8,10, 17 Зелень и пряности 9, 10, 16, 17 Цветы 9, 15, 18 Кабачки и тыква 8, 15, 17, 18 Плодовые и декоративные деревья 8, 15, 17 Корнеплоды 1, 4, 20, 23, 28 Плодовые и декоративные кустарники 9, 15, 18

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в мае 2020.

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