Посевной календарь на май 2020 (по дням): Что посадить?
Как выбрать правильный день для высадки или ухода за тем или иным видом садово-огородных культур в мае 2020 года, расскажет Ivona.
1 мая 2020 - благоприятный день для высадки кустов и деревьев. Посадку садово-огородных культур лучше отложить до более удачного дня.
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2 мая 2020 - посвятите этот день уходу за декоративными кустарниками и цветами.
3 мая 2020 - возможна высадка корнеплодов и уход за декоративными растениями.
4 мая 2020 - удачный день для полива, а также высадки клубневых и бахчевых видов растений.
5 мая 2020 - из всех бахчевых сегодня лучше сеять арбузы и дыни.
6 мая 2020 - займитесь посадкой капусты, огурцов, томатов, перцев, тыквы, и картофеля. Также день благоприятен для полива, рыхления почвы и прививания растений.
7 мая 2020 - любые садово-огородные работы сегодня запрещены.
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8 мая 2020 - сегодня стоит заняться прополкой грядок от сорняков и удалением травы.
9 мая 2020 - благоприятный день для посева редиски, картофеля и ухода за клубникой.
10 мая 2020 - сегодня показана обработка почвы и уход за декоративными цветами. Особое внимание стоит уделить розам.
11 мая 2020 - в этот день можно высадить редис, картошку, бобовые, перец, чеснок и бахчевые. Уход за цветами противопоказан.
12 мая 2020 - возможны те же работы, что и в предыдущий день, а также уход за цветами.
13 мая 2020 - неблагоприятный день для высадки, однако его можно посвятить обработке почвы от сорняков и вредителей.
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14 мая 2020 - те же садово-огородные работы, что и 13 мая.
15 мая 2020 - займитесь поливом и удобрением, а также уходом за ягодными кустами. Посадить можно сельдерей, редис, луковичные, огурцы, клубнику и малину.
16 мая 2020 - благоприятный день для посадки клубневых и корнеплодов, и ухода за ягодными кустами: полив и удобрение.
17 мая 2020 - пришла пора переместить тепличные растения на грядки. Также можно высаживать луковичные культуры.
18 мая 2020 - неблагоприятный день для посадки и высадки. Уделите внимание удобрению и рыхлению почвы.
19 мая 2020 - сегодня показаны те же работы, что и 18 мая.
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20 мая 2020 - посадка клубневых, луковичных и корнеплодов. Уход за многолетними цветами.
21 мая 2020 - те же работы, что и в предыдущий день, удачной будет высадка бобовых и декоративной тыквы.
22 мая 2020 - любые садово-огородные работы сегодня противопоказаны.
23 мая 2020 - благоприятный день для высадки бобовых культур и вьющихся растений.
24 мая 2020 - сегодня показан посев зелени (укроп, петрушка) и пересадка клубники.
25 мая 2020 - самый удачный для высадки растений день в мае. Культуры прекрасно приживутся, их корневая система и стебли будут особенно прочными.
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26 мая 2020 - благоприятный день для высадки любых растений низкорослых сортов.
27 мая 2020 - высадку садово-огородных культур следует отложить, зато можно заняться уходом за деревьями и кустами, а также провести работы по поддержанию состояния почвы.
28 мая 2020 - повторите работы, проведенные 27 мая.
29 мая 2020 - удачный день для посева душистых цветов и трав: розмарина, базилика, тимьяна и пр.
30 мая 2020 - посвятите день уходу за декоративными растениями, также обратите внимание на клубнику, которая уже на грядках - ее можно обработать от вредителей, если необходимо.
31 мая 2020 - благоприятный день для пересадки и ухода за многолетними растениями.
Посевной календарь на май 2020 года
|Растения
|Число мая 2020 года
|Огурцы и помидоры
|8-10, 16, 18
|Капуста (пекинская, белокачанная)
|9, 10, 17, 18
|Картофель
|1, 4, 20, 23, 28
|Лук (все сорта)
|1, 4, 20-22, 26, 31
|Перец
|8, 15, 17
|Бахчевые
|8,10, 17
|Зелень и пряности
|9, 10, 16, 17
|Цветы
|9, 15, 18
|Кабачки и тыква
|8, 15, 17, 18
|Плодовые и декоративные деревья
|8, 15, 17
|Корнеплоды
|1, 4, 20, 23, 28
|Плодовые и декоративные кустарники
|9, 15, 18
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в мае 2020.
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