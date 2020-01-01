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Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков

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И ваши украшения вновь засияют, как прежде!
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

Работа с ювелирными украшениями крайне кропотлива и требует особого внимания. Поэтому многие поклонники драгоценных металлов предпочитают отдавать украшения на чистку профессионалам. Однако провести ее также можно и самостоятельно: в домашних условиях с использованием подручных средств. Как почистить золото дома, расскажет Ivona.

Как почистить золото в домашних условиях?

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Желтое золото

  • зубная паста

Нанесите ее на изделие, и с помощью мягкой щеточки (вроде старой зубной) избавьтесь от загрязнений и налета. Под холодной проточной водой удалите остатки зубной пасты, вытрите изделие досуха и придайте ему блеск (мягкой тряпочкой: из замши, бархата или махры).

  • уксус и луковый сок

В такой смеси (в пропорции 1:1) смочите кусочек мягкой ткани, и натрите ею золотое изделие. Уксусно-луковую смесь смывать с золота нужно под холодной проточной водой.

Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

  • фольга с содой

Глубокую емкость выстелите фольгой так, чтобы она покрывала дно и стенки, положите в нее изделие из золота. Приготовьте содовый раствор (1 ст. л. на 200 мл горячей воды) и залейте им украшение. Оставьте его в содовой ванночке на ночь. Утром промойте его под проточной водой.

  • поваренная соль

В ее растворе (50 г на 100 мл горячей воды) также можно замочить золотое изделие. За 10-12 часов с него исчезнет налет и прочие потемнения.

Нашатырь - универсальное средство для очищения ювелирных изделий. Для того чтобы удалить налет, потемнения или жирную пленку с золота можно приготовить два раствора: нашатырь-жидкое мыло-вода (1 ч. л.: 1 ст. л.: 200 мл; доводим до кипения и оставляем изделие в растворе на 1-2 часа), и нашатырь-перекись-жидкое мыло-вода (5 мл: 5 мл:5 мл: 200 мл; опустить в раствор изделие на 20 минут, затем обсушить при помощи полотенца).

Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

Белое золото

Изделия из этого метала более “капризны“, поэтому к их очистке нужно относиться аккуратней. К примеру, их не стоит замачивать на долгое время, а также белое золото не терпит сильного трения абразивными веществами. Если вы хотите сохранить красоту и блеск изделия в первозданном виде, средство для очищения сначала пробуйте на маленьком, незаметном участке изделия. Если результат удовлетворит вас, приступайте к очистке всей поверхности.

Лучшим способом очистить белое золото в домашних условиях считается мыльный раствор или густая паста из воды и пищевой соды.

Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

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Золото с матовым покрытием

Матовые украшения из золота получаются за счет особой методики полировки, поэтому очищать их при помощи абразивных средств не стоит. Самый просто способ удалить загрязнения с матовой поверхности золота - замочить изделие в 25% растворе аммиака на 1-2 часа. Затем его промывают под проточной водой и вытирают насухо мягкой тканевой салфеткой.

Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

Золотые изделия с камнями

Лучший совет, который можно получит в этом случае - обратитесь к специалисту. Уж он-то точно знает, как очистить ваше украшение со вставками, не навредив ему. Впрочем, в домашних условиях сделать это также вполне возможно. Нужно только учитывать несколько правил: никаких замачиваний; никаких растворов уксуса и нашатыря, абразивных веществ. Изделия с камнями лучше всего протирать тканью, смоченной в спирте или мыльном растворе, или и вовсе - сухой фланелевой или махровой салфеткой, кусочком замши.

Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
Как чистить золото в домашних условиях: 8 полезных лайфхаков
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как почистить кашемировое пальто в домашних условиях.

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Теги: золото, украшения, украшения из золота, полезные советы, лайфхаки
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Источник: ivona bigmir)net

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