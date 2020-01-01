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Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы

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Как и чем убирать свой дом в период карантина.
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
pinterest.com

О необходимости регулярной уборки и дезинфекции жилища в условиях карантина из-за пандемии коронавируса сегодня наверняка знает каждый. Однако далеко не каждый следует этому правилу. И зря, ведь в поддержании чистоты (и, как следствие, безопасности) нет на самом деле ничего сложного. Достаточно запомнить лишь несколько основных правил. Именно о них и расскажет Ivona.

Уборка дома и дезинфекция от вирусов: общие правила

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Первое, что следует помнить, - дезинфекция не имеет смысла, если поверхность предварительно не очищена. Поэтому, прежде чем приступать к дезинфекции в доме, стоит провести генеральную уборку. Ею можно заниматься раз в три дня, остальное время - поддерживать чистоту и порядок.

В условиях карантина уборку стоит проводить в защитных средствах (перчатках и маске), в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы концентрация дезинфицирующих веществ не навредила здоровью. После уборки вспомогательные средства (тряпки, перчатки, салфетки) нужно утилизировать. Поэтому лучше всего использовать одноразовые спиртовые салфетки, перчатки, а в качестве тряпок - ветошь, которую будет не жалко выбросить.

Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
pinterest.com

Если в помещении есть ковры, лучше всего на время карантина очистить их от загрязнений, обработать дезинфицирующим средством, свернуть, накрыть пленкой и убрать кладовую. Это касается и мягких игрушек.

Начинайте уборку со спальни, затем кухня и коридор. Ванную комнату и туалет следует убирать в последнюю очередь.

Проводите влажную уборку ежедневно, не забывайте проветривать помещения (минимум 3 часа в день).

Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
pinterest.com

Чем можно дезинфицировать поверхности?

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Для уборки и дезинфекции средства, предназначенные для личной гигиены, не подходят. Если в составе дезинфицирующего средства есть спирт, его концентрация должна быть не менее 70%. Для дезинфекции подходят изопропиловый спирт, хлоргексидин или перекись водорода. В случае если промышленные дезинфицирующие средства и очистители не доступны (в условиях карантина они нередко оказываются в дефиците), их можно изготовить самостоятельно или использовать подручные средства. Например:

  • полы можно мыть раствором перекиси (200 мл на 10 л воды)
  • для стеклянных поверхностей подойдет раствор уксуса или лимонного сока с водой (1:3)
  • кухонные поверхности и ванную комнату можно дезинфицировать при помощи раствора соли (1 кг на 2 л воды) или нашатырного спирта (1 ст. л. на 1 л воды)
  • пластиковые поверхности лучше очищать средствами на основе хлора
  • самые загрязненные и потенциально опасные поверхности обрабатывайте спиртосодержащими средствами.

Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
pinterest.com

Универсальное дезинфицирующее средство на основе хлора: 4 ч. л. хлорки или хлорсодержащего очищающего средства на 1 л воды. Помните, что хлорная известь - крайне едкое вещество. При непосредственном контакте с кожей или в случае вдыхания его паров, он может привести к плохому самочувствию, тошноте, головокружению или даже химическим ожогам. Поэтому, обрабатывая поверхности хлорсодержащими средствами, не забывайте потом смывать их теплой мыльной водой и регулярно проветривайте помещения.

Какие места в квартире самые загрязненные и опасные?

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Сколько времени вирусы могут сохраняться на различных поверхностях - вопрос до сих пор спорный. Поэтому тщательной и регулярной обработке советуют поддавать предметы, которыми вы пользуетесь чаще всего: дверные ручки (и области вокруг них), выключатели, ключи, телефоны, рабочие поверхности (на кухне, возле компьютера), пульты от электронных устройств, раковины и унитазы, столешницы, стулья, краны и смесители. Эти места лучше всего дезинфицировать сразу после использования, или хотя бы раз в день. Нанеся дезинфицирующе средство, не спешите его вытирать. Дайте его высохнуть или подождите 2-3 минуты (обычно этого времени бывает достаточно для того, чтобы очищающие вещества сработали).

Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы
pinterest.com

Правила дезинфекции, если в квартире был или находится носитель коронавируса

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Считается, что в целом правила дезинфекции помещения, где находился или находится носитель коронавируса, не отличаются от изложенных выше. Регулярное проветривание помещения (вирус не устойчив к погодным и температурным изменениям), влажная уборка и обработка самых загрязненных поверхностей может обезопасить близких, при условии, если они будут придерживаться правил безопасности при уходе за больным. Постельное белье, полотенца и прочие средства личной гигиены не нужно выкидывать после использования - достаточно стирать их на высоких температурах с повторным полосканием. А вот вспомогательные средства для уборки (перчатки, тряпки, салфетки, маски и пр.) нужно утилизировать по завершению дезинфекции.  Для дезинфекции помещения, где находился или находится носитель коронавируса достаточно стандартного набора моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Если возникают сомнения насчет того, достаточно ли этих мер безопасности, проконсультируйтесь о дезинфекции квартиры с врачами.

Ранее мы рассказывали, как передавать показания счетчика и платить за электроэнергию в период карантина.

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Теги: уборка, генеральная уборка, дезинфекция, коронавирус, правила безопасности, грипп, ОРВИ, полезные советы
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Источник: ivona bigmir)net

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