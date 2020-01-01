Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как передать показания счетчика и оплатить электроэнергию на карантине: Пошаговая инструкция

Комментариев: 0
Способы оплаты и регистрации показаний в условиях чрезвычайной ситуации в стране.
Как передать показания счетчика и оплатить электроэнергию на карантине: Пошаговая инструкция
Как передать показания счетчика и оплатить электроэнергию на карантине: Пошаговая инструкция
pinterest.com

В связи с карантином все энергоофисы перешли на дистанционное обслуживание. Жители Киева должны передать показания счетчика за электроэнергию до 4 апреля включительно. Как это сделать, не выходя из дома при помощи YASNO, расскажет Ivona.

Как передать показания электросчетчика на карантине?

Читай также: Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки

Киевляне с помощью формы на сайте YASNO могут сообщить свои данные быстро, комфортно и не нарушая условия карантина. Сделать это достаточно просто:

1. Зайдите на сайт YASNO, в раздел “Електроенергія - Внесіть показання“.

2. Выберите регион и подразделение, к которому принадлежит ваш адрес.

3. Введите номер личного счета и выберите количество зон.

4. В выпадающем окне появится ваш домашний адрес. Убедитесь, что он отображен правильно.

5. Ведите показания счетчика и контактный номер телефона, по которому с вами моно связаться при необходимости.

Читай также: Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы

Также показания электросчетчика можно передать через мобильное приложение YASNO. Также для дачи показаний по счетчику можно обратиться в контакт-центр по телефонам:

  • (044) 277 18 18 - городской номер
  • (067) 277 18 18 - Київстар
  • (066) 277 18 18 - Vodafone .

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных.

Как заплатить за электроэнергию на карантине?

Онлайн при помощи YASNO можно не только передать показания, но и оплатить счет за электроэнергию. Для этого предлагается четыре варианта оплаты:

  • через Личный кабинет на сайте YASNO
  • через мобильное приложение YASNO
  • через платежные сервисы (PayHub, EasyPay, Portmone, iPay, Приват24)
  • через Личный кабинет вашего интернет-банка.

Ранее мы рассказывали, как вырастить огород на подоконнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: электроэнергия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные услуги в украине, коммунальные услуги киев, карантин, карантин в украине, карантин в киеве, полезные советы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь