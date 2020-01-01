Как передать показания счетчика и оплатить электроэнергию на карантине: Пошаговая инструкция
В связи с карантином все энергоофисы перешли на дистанционное обслуживание. Жители Киева должны передать показания счетчика за электроэнергию до 4 апреля включительно. Как это сделать, не выходя из дома при помощи YASNO, расскажет Ivona.
Как передать показания электросчетчика на карантине?
Читай также: Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки
Киевляне с помощью формы на сайте YASNO могут сообщить свои данные быстро, комфортно и не нарушая условия карантина. Сделать это достаточно просто:
1. Зайдите на сайт YASNO, в раздел “Електроенергія - Внесіть показання“.
2. Выберите регион и подразделение, к которому принадлежит ваш адрес.
3. Введите номер личного счета и выберите количество зон.
4. В выпадающем окне появится ваш домашний адрес. Убедитесь, что он отображен правильно.
5. Ведите показания счетчика и контактный номер телефона, по которому с вами моно связаться при необходимости.
Читай также: Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы
Также показания электросчетчика можно передать через мобильное приложение YASNO. Также для дачи показаний по счетчику можно обратиться в контакт-центр по телефонам:
- (044) 277 18 18 - городской номер
- (067) 277 18 18 - Київстар
- (066) 277 18 18 - Vodafone .
Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных.
Как заплатить за электроэнергию на карантине?
Онлайн при помощи YASNO можно не только передать показания, но и оплатить счет за электроэнергию. Для этого предлагается четыре варианта оплаты:
- через Личный кабинет на сайте YASNO
- через мобильное приложение YASNO
- через платежные сервисы (PayHub, EasyPay, Portmone, iPay, Приват24)
- через Личный кабинет вашего интернет-банка.
Ранее мы рассказывали, как вырастить огород на подоконнике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил