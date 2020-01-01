Способы оплаты и регистрации показаний в условиях чрезвычайной ситуации в стране.

Как передать показания счетчика и оплатить электроэнергию на карантине: Пошаговая инструкция pinterest.com

В связи с карантином все энергоофисы перешли на дистанционное обслуживание. Жители Киева должны передать показания счетчика за электроэнергию до 4 апреля включительно. Как это сделать, не выходя из дома при помощи YASNO, расскажет Ivona.

Как передать показания электросчетчика на карантине?

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Киевляне с помощью формы на сайте YASNO могут сообщить свои данные быстро, комфортно и не нарушая условия карантина. Сделать это достаточно просто:

1. Зайдите на сайт YASNO, в раздел “Електроенергія - Внесіть показання“.

2. Выберите регион и подразделение, к которому принадлежит ваш адрес.

3. Введите номер личного счета и выберите количество зон.

4. В выпадающем окне появится ваш домашний адрес. Убедитесь, что он отображен правильно.

5. Ведите показания счетчика и контактный номер телефона, по которому с вами моно связаться при необходимости.

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Также показания электросчетчика можно передать через мобильное приложение YASNO. Также для дачи показаний по счетчику можно обратиться в контакт-центр по телефонам:

(044) 277 18 18 - городской номер

(067) 277 18 18 - Київстар

(066) 277 18 18 - Vodafone .

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных.

Как заплатить за электроэнергию на карантине?

Онлайн при помощи YASNO можно не только передать показания, но и оплатить счет за электроэнергию. Для этого предлагается четыре варианта оплаты:

через Личный кабинет на сайте YASNO

через мобильное приложение YASNO

через платежные сервисы (PayHub, EasyPay, Portmone, iPay, Приват24)

через Личный кабинет вашего интернет-банка.

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