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Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020

Спецтема: Астрология
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Полный график ухода за домашними растениями и цветами в самый разгар весны 2020 года.
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в апреле 2020 года расскажет Ivona.

1 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для пересадки растений, высадки семян и рассады.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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2 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня можно пересаживать цветы и растения всех видов.

3 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятный день для профилактики и борьбы с вредителями.

4 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Пересаживать домашние растения сегодня запрещено.

5 апреля 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для пересадки исключительно декоративно-цветущих растений.

6 апреля 2020 - растущая Луна в Деве. Обследуйте растения на наличие вредителей, в случае признаков их присутствия, обработайте цветы и рабочую поверхность.

7 апреля 2020 - растущая Луна в Весах. Сегодняшняя пересадка принесет растениям устойчивость к болезням и вредителям.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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8 апреля 2020 - Полнолуние в Весах. Пересаживать растения сегодня не стоит. Займитесь удобрением и прикормкой.

9 апреля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для пересадки, внесения органических удобрений, рыхления почвы и полива.

10 апреля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня можно пересаживать растения для укрепления их корневой системы и обеспечения цветочным культурам устойчивости к инфекциям и вредителям.

11 апреля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Растения можно пересаживать лишь в случаях крайней необходимости.

12 апреля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Благоприятный день для водных процедур (опрыскивание, полив, вытирание пыли с листков и побегов). Пересадка возможна лишь в тех случаях, когда это действительно нужно и невозможно перенести на другой, более благоприятный день.

13 апреля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Пересадка благоприятна для цветущих растений.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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14 апреля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Удачный день для всех работ с любым видом комнатных растений.

15 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Корневая система растений сегодня крайне уязвима, поэтому пересадку лучше перенести на другой день.

16 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Пересадка сегодня противопоказана. Займитесь подготовительными работами, поливом или обработкой растений от вредителей.

17 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Посвятите день профилактической борьбе с вредителями.

18 апреля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показан полив и удобрения цветов.

19 апреля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для ухода за растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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20 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Неблагоприятный день для посадки и высадки, лучше займитесь подготовительными работами.

21 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите день работе с почвой.

22 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Устройте сегодня день отдыха. Неблагоприятный день для любых манипуляций с растениями.

23 апреля 2020 - Новолуние в Тельце. Сегодня можно ухаживать за цветами, но высадка и пересадка противопоказаны.

24 апреля 2020 - растущая Луна в Тельце. Высадка, пересадка и перевалка сегодня дадут исключительно положительные результаты. Также сегодня можно заняться удалением засохших листьев и веточек.

25 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Пересаживать сегодня стоит лишь вьющиеся растения. Для остальных показана профилактическая борьба с вредителями.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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26 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Придерживайтесь рекомендаций предыдущего дня.

27 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Показаны те же работы, что и 25-26 апреля.

28 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Благоприятный день для высадки семян, рассады, а также пересадки всех видов растений.

29 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня стоит заняться проращиванием семян и разведением рассады.

30 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Дабы избежать болезней, пересадку растений лучше перенести на другой день.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020
pinterest.com

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Теги: лунный календарь, лунный календарь 2020, домашние растения, цветы в доме, растения в квартире, растения, цветы, уход за растениями, весна 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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