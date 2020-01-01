Полный график ухода за домашними растениями и цветами в самый разгар весны 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в апреле 2020 года расскажет Ivona.

1 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для пересадки растений, высадки семян и рассады.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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2 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня можно пересаживать цветы и растения всех видов.

3 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятный день для профилактики и борьбы с вредителями.

4 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Пересаживать домашние растения сегодня запрещено.

5 апреля 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для пересадки исключительно декоративно-цветущих растений.

6 апреля 2020 - растущая Луна в Деве. Обследуйте растения на наличие вредителей, в случае признаков их присутствия, обработайте цветы и рабочую поверхность.

7 апреля 2020 - растущая Луна в Весах. Сегодняшняя пересадка принесет растениям устойчивость к болезням и вредителям.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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8 апреля 2020 - Полнолуние в Весах. Пересаживать растения сегодня не стоит. Займитесь удобрением и прикормкой.

9 апреля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для пересадки, внесения органических удобрений, рыхления почвы и полива.

10 апреля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня можно пересаживать растения для укрепления их корневой системы и обеспечения цветочным культурам устойчивости к инфекциям и вредителям.

11 апреля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Растения можно пересаживать лишь в случаях крайней необходимости.

12 апреля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Благоприятный день для водных процедур (опрыскивание, полив, вытирание пыли с листков и побегов). Пересадка возможна лишь в тех случаях, когда это действительно нужно и невозможно перенести на другой, более благоприятный день.

13 апреля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Пересадка благоприятна для цветущих растений.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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14 апреля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Удачный день для всех работ с любым видом комнатных растений.

15 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Корневая система растений сегодня крайне уязвима, поэтому пересадку лучше перенести на другой день.

16 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Пересадка сегодня противопоказана. Займитесь подготовительными работами, поливом или обработкой растений от вредителей.

17 апреля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Посвятите день профилактической борьбе с вредителями.

18 апреля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показан полив и удобрения цветов.

19 апреля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для ухода за растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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20 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Неблагоприятный день для посадки и высадки, лучше займитесь подготовительными работами.

21 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите день работе с почвой.

22 апреля 2020 - убывающая Луна в Овне. Устройте сегодня день отдыха. Неблагоприятный день для любых манипуляций с растениями.

23 апреля 2020 - Новолуние в Тельце. Сегодня можно ухаживать за цветами, но высадка и пересадка противопоказаны.

24 апреля 2020 - растущая Луна в Тельце. Высадка, пересадка и перевалка сегодня дадут исключительно положительные результаты. Также сегодня можно заняться удалением засохших листьев и веточек.

25 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Пересаживать сегодня стоит лишь вьющиеся растения. Для остальных показана профилактическая борьба с вредителями.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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26 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Придерживайтесь рекомендаций предыдущего дня.

27 апреля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Показаны те же работы, что и 25-26 апреля.

28 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Благоприятный день для высадки семян, рассады, а также пересадки всех видов растений.

29 апреля 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня стоит заняться проращиванием семян и разведением рассады.

30 апреля 2020 - растущая Луна во Льве. Дабы избежать болезней, пересадку растений лучше перенести на другой день.

Лунный календарь для комнатных растений на апрель 2020 pinterest.com

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