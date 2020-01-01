Номинация в сфере домашнего персонала. Старт в феврале 2020

Номинация года - единственная в Украине профильная профессиональная многоформатная премия в области домашнего персонала.

Общественная организация «Об’єднання домашнього персоналу. Національна спілка» объявила старт Номинации Года в области домашнего персонала.

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Общественная организация «Об’єднання домашнього персоналу. Національна спілка» - общественное объединение профессионалов в сфере домашнего персонала, неприбыльная организация. Это новый формат движения с прогрессивными взглядами, часть международного сообщества, которое поддерживает высокие профессиональные стандарты в этой области.

Мы - первые в Украине и 49-е в мире. В мире насчитывается 52,6 млн. работников в сфере домашнего персонала и только 10% из них пользуется преимуществами трудового законодательства.

Номинация года - единственная в Украине профильная профессиональная многоформатная премия в области домашнего персонала. Мы привлекаем внимание общества к огромному количеству людей, работающих в области домашнего персонала. Успех в этой сложной области интересен для общества потому, что эта отрасль имеет существенный потенциал и высокую социальную значимость.

Премия «Няни года» в США проходит на постоянной основе с 1990 года. Премия NOTY ™ присуждается ежегодно Международной ассоциацией нянь (INA) для признания личных достижений няни.

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Nursery World Awards официально объявил о вручении премии «UK Nanny Awards» впервые в 2019 году. Официальное награждение состоялось 28 сентября 2019 в Лондоне. Открытая для всех, кто участвует в образовании и уходе за детьми раннего возраста, награда Nursery World Awards освещает лучшие практики и помогает повысить авторитет отрасли.

Вдохновившись опытом США и Великобритании, мы так же учредили Номинацию Няня года и просим нас поддержать.

В феврале 2020 стартовал пилотный проект «Няни года» от UHS в Украине. Мы планируем проводить конкурс ежегодно на постоянной основе. В настоящее время мы открыты для спонсоров, партнеров и неравнодушных волонтеров.

Приглашаем всех, кто горячо любит свою профессию и работает по призванию, принять участие в Номинации года.

Также приглашаем всех, кто работает в сфере домашнего персонала, к объединению с целью обмена опытом и популяризации многих профессий.

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