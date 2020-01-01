Как сохранить чистоту и свежесть любимой зимней обуви.

Современный стиль жизни сегодня не дает расслабиться, и если ты хочешь везде успевать и при этом чтобы ножки не страдали от переутомления, нужно носить удобную и стильную обувь. Одним из таких вариантов можно назвать угги, которые пришлись по душе всем девушкам мира. Для того чтобы этот тип обуви долго сохранял свой хороший вид, необходимо правильно ухаживать за ними. О том, как правильно чистить угги, расскажет Ivona.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

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Типы и виды угги

Сколько же сегодня вариаций на тему украшения классических угги: одни дизайнеры демонстрируют нам угги со стразами и камнями, другие - с объемными перьями и вычурными элементами декора. Словом, сегодня именно свою пару угги может найти любая девушка, даже с самым экстравагантным вкусом. При покупке такого типа обуви, следует знать, из какого материала их делают. Например:

Овчина

Именно из овчины делают те самые настоящие угги. Этот материал просто творит чудеса в холодную погоду, и ваши ножки будут надежно защищены и согреты даже в самую жуткую стужу.

Замша или исскуственная кожа

Довольно привычный для нашего потребления материал, который легко найти и подобрать свой цвет, фактуру и декор.

Текстиль

За такой обувью, как угги, необходимо тщательно ухаживать, поэтому вы должны знать, из каких материалов изготовлены все декоративные элементы. Возможно, некоторые из них потребуют особого ухода, уточните это заранее.

Пряжа

Да, сегодня модно все, что сделано своими руками. Вязаные вещи сегодня носят и на голове и на теле. А в случае угги - теперь и на ногах. Так что, если хочется чего-то неординарного и необычного, можно попробовать и такой вариант.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

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Как правильно ухаживать за угги?

Угги требуют тщательного ухода, иначе они просто потеряют свой вид и не прослужат долго. Существует несколько вариантов того, как можно чистить такую обувь: сухая чистка, водная чистка, избавление от солевых разводов, избавление от запаха. Рассмотрим подробней каждый из этих видов.

Сухая чистка

Прежде всего, нужно избавиться от пыли и грязи на угги. Сделать это будет вовсе не трудно. Для этого можно использовать: кусочек замши или другой мягкой ткани, если нет под рукой специальных средств (специальная мягкая щетка для обуви с натуральной щетиной или резиновая щетка). А дальше все предельно просто: легкими движениями без чрезмерного нажатия, удаляем с поверхности сапожек остатки пыли и грязи. Если есть затертости, попробуйте удалить их, потерев хлебной корочкой. Если каким-то образом на поверхности есть жирные или просто застарелые пятна, можно попробовать удалить их при помощи смеси бензина и крахмала (консистенция должна получиться, как густая сметана). Такую смесь нанести непосредственно на пятно и оставить до высыхания. После этого важно удалить ее остатки с сапожек при помощи щетки или кусочка ткани.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

Влажная чистка

Любые угги нельзя полностью окунать в воду или держать под струей воды. Чрезмерное количество влаги может испортить вид сапожек, они могут потерять форму, расклеиться и цвет будет не таким насыщенным. Поэтому, для того чтобы провести влажную чистку, необходимо смочить губку в воде комнатной температуры и аккуратно чистить сапоги. Чтобы не было разводов, воду необходимо часто менять. Когда водная чистка будет окончена, внутрь сапожек необходимо засунуть скомканную газету и оставить в теплом помещении до полного высыхания. Если сложилась такая ситуация, когда необходимо срочно обувать угги, есть вариант сушки при помощи фена. Холодным потоком воздуха на расстоянии не менее 30 сантиметров просушиваем примерно 15 минут. И еще один нюанс: не стоит использовать различные моющие средства, только простую воду. Моющие средства могут привести к отбеливанию и обесцвечиванию сапожек, и те потеряют свой “товарный“ вид.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

Читай также: Вместо угг: ТОП-6 альтернатив любимой зимней обуви Удаление солевых разводов

Конечно, угги - это обувь, которая предназначена для ношения зимой. А зимой, как известно, тротуары посыпаются специальным солевым раствором, чтобы они не были скользкими, и чтобы пешеходы не падали и не калечились. Правда, от этого сильно страдает обувь. Для того чтобы избавиться от солевых разводов на угги, нужно для начала дождаться, пока они полностью высохнут. После этого готовим раствор из уксуса и нашатырного спирта (1:1) и аккуратно наносим на поверхность сапожек там, где есть разводы, вытираем. Когда разводы удалены, влажной тряпкой смываем остатки уксусно-спиртового раствора с угги.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

Неприятный запах

При длительном использовании такого рода зимних сапог, у них может появиться довольно неприятный запах. Чтобы избавиться от него можно использовать несколько способов. Есть специальные дезодоранты, которыми можно обрабатывать внутреннюю поверхность сапожек. Еще один способ - смешать кукурузный крахмал с содой и потом этой смесью обработать сапог изнутри, оставить на несколько часов и потом хорошенько вытряхнуть угги, чтобы удалить остатки смеси. А можно положить мешочек с содой и солью внутрь сапог на ночь, или лаванду. Это тоже поможет освежить сапоги и избавит от неприятных запахов.

Как чистить замшевые угги: 4 простых лайфхака pinterest.com

Стиральная машинка?

Многие девушки при чистке угги делают одну большую ошибку: они просто бросают их в стиральную машинку, и думают что дело в шляпе. А потом удивляются: что же случилось с моими сапогами? Для того, чтобы угги прослужили вам верой и правдой долгое время, нужно вариант стирки в стиральной машинке исключить полностью. К тому же, если регулярно чистить за угги, обрабатывать их специальным водоотталкивающим спреем перед выходом на улицу, уход не будет отнимать много времени и сил.

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