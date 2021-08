Фанатичная преданность идее: как пережить взлёты и падения

Энтузиазм в новом деле всегда сменяется периодом неуверенности и сомнений, когда высок соблазн всё бросить или переключиться на новый проект. Правильно сформулированная профессиональная идея предотвратит проявления эффекта Даннинга-Крюгера и поможет легче пережить сложные периоды.

«Do or do not. There is no try».

Master Yoda.

Все дела начинаются на всплеске энтузиазма. В физике различают «трение качения», это сопротивление среды, когда машина уже едет, и «трение покоя», преодолеть которое нужно, чтобы стронуть машину с места. Трение покоя всегда больше, чем трение качения, поэтому новое дело всегда начинается с гиперусилия, для обеспечения которого нужна вспышка энтузиазма.

С психологической стороны этот энтузиазм во многом обусловлен эффектом Даннинга-Крюгера: из-за недостатка понимания, во что вы ввязываетесь, вы преувеличиваете свои ожидания от результатов, и недооцениваете сложности в процессе.

Вторая часть эффекта Даннинга-Крюгера начинает работать тогда, когда у вас появляется реальный опыт и проявляется это в виде синдрома неуверенности в себе. Теперь вы знаете, как много вы не знаете и не умеете, и теперь вы видите, как много проблем придётся решить, чтобы добиться результата.

Эта часть эффекта, также, как и первая, проявляется тем сильнее, чем больший стресс вы испытываете, поэтому любые дополнительные изменения в ситуации, как негативные (например, неожиданное поднятие арендной платы), так и позитивные (неожиданный взлёт продаж) этот эффект только усиливают.

На этом этапе хорошо помогает дробление задач (метод «съесть слона по кусочку»), так как это снижает стресс – вы постоянно заняты небольшими проблемами, то есть не «грузитесь» глобальными проблемами, и получаете регулярную подпитку промежуточными успехами.

В любом случае, прожить этот этап «ямы неуверенности» – непростая задача. Это и раньше было сложно, но помогали жесткие внешние границы («у нас такие правила»), необходимость («хочешь есть – работай»), и отсутствие других вариантов («у нас в городе другой работы нет»). Теперь дотерпеть до стадии, когда компетенции выросли и появился опыт успешного решения специфических проблем, стало ещё сложнее, так как появилось много альтернатив-соблазнов.

Теперь самая большая опасность для того, кто решил стать профессионалом – это муки сомнений, которые он или она испытывает в период активации синдрома неуверенности. Очень сложно удержать фокус на своём деле и не переключиться на новый проект с его чудесными ощущениями энтузиазма от первой фазы эффекта Даннига-Крюгера.

Ещё один вариант – «отключить» творческую компоненту личности, чтобы перестать замечать соблазнительные альтернативы. К сожалению, практика показывает, что помимо того, что бывает непросто «включить» творческий режим обратно, в таком состоянии человек плохо интегрирует опыт, что сильно отодвигает момент, когда уверенность возрастёт благодаря росту компетенций.

Нужна идея

Единственный способ спокойно и управляемо пережить фазу потери энтузиазма и не допустить всех эффектов, связанных с синдромом неуверенности – создать уверенность. А для этого нужно сформулировать для себя идею, которая позволит иметь внутреннюю опору и внешнее право.

Любая качественная работа – это изменения. Повторение, производство одно и того же – это скучно, это не очень ценно (ценность стандартных продуктов всегда снижается со временем, хотя бы потому, что появляются более совершенные аналоги) и это ведёт профессионала к застою и деградации.

Например, идея «открыть ресторан» - это не идея изменений, а вот идея «открыть первый в городе ресторан китайской кухни» - это уже идея изменений.

Любые изменения требуют усилий. Неуверенность появляется из-за того, что человек не уверен, что его усилия тратятся не зря. А не зря они тратятся в том случае, если ваше дело – «правое».

Это значит, что вы верите, что можете убедить других в своей правоте, а они, в свою очередь, продолжат ваше дело или окажут вам поддержку. При таком условии «правда рано или поздно восторжествует», и никакие усилия не пропадут зря.

Любые изменения причиняют дискомфорт окружающим. Профессионалу, чтобы оправдать это причинение дискомфорта нужно быть уверенным, что неудобства окружающих того стоят, что это точно изменения к лучшему, в том числе и для них же самих, хоть и не обязательно напрямую.

Получается, что хорошая профессиональная идея должна удовлетворять четырём базовым требованиям:

Это должна быть идея изменений. Это изменение должно быть важным. Это изменение должно быть правильным. Внедрение изменения создаёт «лучший мир», мир, в котором будет лучше для всех.

Поиск своей идеи – это задача, к которой лучше всего приступать в период, когда энтузиазм ещё не полностью «отключил мозги», но на практике обычно люди признают необходимость этой только в «яме неуверенности». Это нормально, но надеюсь, вам для этого в «яму» залазить не придётся.

Наличие «профессиональной идеи» позволит вам и пережить периоды сложностей и благоденствия, и пережить их конструктивно, продолжая развиваться.

Дополнительно к этому, вы запустите эффект, похожий на эффект Бенджамина Франклина, только относительно своего дела, а не отношений с человеком – чем больше вы будете вкладывать усилий в реализацию своей идеи, тем ценнее она для вас будет становиться, тем важнее, правильнее и достойнее она будет вам казаться, и тем большую опору и уверенность она будет для вас создавать.

Автор: Антон Семёнов

