Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было

Комментариев: 0
В Киеве прошла первая женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ». Девушек учили любви к себе, осознанности и духовности.
Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
пресс-служба

24 июля в Киеве прошла первая женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ» от основательниц международной образовательной платформы для девушек TALK’OVAЯ PROJECT — Маруси Бондаренко и Сюзанны Давидовны. 

Читай также: Концерты, спектакли и квесты: куда пойти в Киеве 26 июля - 1 августа

TALK’OVAЯ PROJECT — это самое крупное онлайн и офлайн комьюнити для девушек в Украине. За два года более 15 000 девушек прошли обучающие программы проекта — это онлайн курсы, марафоны, завтраки и бранчи, тренинги и вечеринки. 

Миссия проекта — научить девушек и женщин всего мира любви к себе, осознанности и духовности. 

Организация первой бесплатной женской оффлайн конференции состоялась для того, чтобы как можно большее количество женщин встали на путь любви к себе. Так же на конференции был презентован новый продукт проекта — TALK’OVЫЙ КУРС. 

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
пресс-служба

На конференции выступали основательницы проекта, 4 выпускницы поделились своими историями успешного прохождения курсов проекта TALK'OVAЯ. Были приглашены артисты: живое выступление Gio Dara и диджей сет от Dmitriy Dir. 

Партнерами NOVAЯ TALK'OVAЯ CONFERENCE были: Inveria Event-space, beauty-партнёр Backstage, кейтеринг — Dip Me, бренд-парфюм Toi et Moi, алко-партнеры Fiorelli и Bodler, клининг компания Uberem. 

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было
пресс-служба

Проект TALK’OVAЯ PROJECT в августе планирует свой дебют на платформе YOUTUBE, где будет выходить познавательный и обучающий контент для девушек и женщин по всему миру. 

Также в августе планируется запуск  TALK’OVОГО КУРСА, презентация которого состоялась на конференции.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: конференция, женщины, образовательные курсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь