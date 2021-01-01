В Киеве прошла первая женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ». Девушек учили любви к себе, осознанности и духовности.

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было пресс-служба

24 июля в Киеве прошла первая женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ» от основательниц международной образовательной платформы для девушек TALK’OVAЯ PROJECT — Маруси Бондаренко и Сюзанны Давидовны.

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TALK’OVAЯ PROJECT — это самое крупное онлайн и офлайн комьюнити для девушек в Украине. За два года более 15 000 девушек прошли обучающие программы проекта — это онлайн курсы, марафоны, завтраки и бранчи, тренинги и вечеринки.

Миссия проекта — научить девушек и женщин всего мира любви к себе, осознанности и духовности.

Организация первой бесплатной женской оффлайн конференции состоялась для того, чтобы как можно большее количество женщин встали на путь любви к себе. Так же на конференции был презентован новый продукт проекта — TALK’OVЫЙ КУРС.

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было пресс-служба

На конференции выступали основательницы проекта, 4 выпускницы поделились своими историями успешного прохождения курсов проекта TALK'OVAЯ. Были приглашены артисты: живое выступление Gio Dara и диджей сет от Dmitriy Dir.

Партнерами NOVAЯ TALK'OVAЯ CONFERENCE были: Inveria Event-space, beauty-партнёр Backstage, кейтеринг — Dip Me, бренд-парфюм Toi et Moi, алко-партнеры Fiorelli и Bodler, клининг компания Uberem.

Женская конференция «NOVAЯ TALK’OVAЯ»: как это было пресс-служба

Проект TALK’OVAЯ PROJECT в августе планирует свой дебют на платформе YOUTUBE, где будет выходить познавательный и обучающий контент для девушек и женщин по всему миру.

Также в августе планируется запуск TALK’OVОГО КУРСА, презентация которого состоялась на конференции.

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