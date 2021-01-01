Любую обезьяну можно обучить твоей работе: буллинг в офисе, что делать?

К сожалению никто не застрахован от травли. Потому что любой коллектив, вне зависимости от возрастной группы, подвержен этому явлению.

Однажды этолог Конрад Лоренц заметил странное поведение в стаях мелких птиц. Они не давали покоя одному из сородичей, отгоняя его от еды и ближайшего окружения. Стая набрасывалась на того, кто отличается и мешает нормальному течению их жизни. Это наблюдение легло в работу Лоренца об агрессии, а позже стало основой для исследований буллинга и моббинга.

Моббинг — форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе.

Моббинг может быть вертикальный — травля начинается от начальства к сотруднику, или от коллег к новому руководителю или горизонтальный — от группы коллег к одному сотруднику.

В тех коллективах, где люди работают вместе сначала и нет разделений на «своих» и «чужих» моббинг практически не встречается. Это, все же, болезнь застоявшееся среды, где любое инакомыслие\иной внешний вид вызывает подсознательный страх перед встречей со своими темными сторонами.

Фактически намного проще уничтожить то, что приводит тебя в смятение, чем раскопать и вытащить на свет своих условных демонов.

Что делать с травлей на работе? freepik.com

Травля, вне зависимости от того где и когда она случилась – это серьезный отпечаток на всю жизнь.

Любой агрессор когда-то был жертвой, любая жертва – может стать агрессором. Это не закон, но везде возможны неординарные повороты событийного ряда. Агрессорам часто важен контроль и проявление власти, в виду того что самостоятельно они не умеют справляться с собственной агрессией, более того, такие люди вполне могут иметь низкий эмоциональный интеллект, что подразумевает неумения определять и понимать как свои, так и чужие эмоции. Единственным способом разрядки агрессоров будет внешняя агрессия, как способ коммуникации. Ведь на самом деле они уверены, что делают все правильно, защищая себя и свои идеалы (если таковые имеются).

Однажды моя подруга попала в плен, много лет спустя мы с ней обсуждали эту историю и она сказала удивительное:

- Знаешь, там был такой момент, когда наша группа кричала и плакала, а я совсем ничего. Тогда, те люди с автоматами между собой решили, что со мной нужно пожестче, мол, я какой-то воин и умею контролировать эмоции. А меня просто школе травили, мне после этого ничего не страшно, все самое страшное уже произошло.

И я очень хорошо понимаю эту позицию.

Как противостоять травле

Первое, что стоит сделать — это оценить собственные силы: хватит ли вам ресурсов для того, чтобы противостоять агрессии.

Всегда давайте отпор и не позволяйте унижать себя. Не заискивайте перед коллегами, не пытайтесь всем понравиться, но при этом будьте доброжелательны. Если смотреть в корень, то перед вами глубоко несчастные люди, возможно даже неосознанно.

Постарайтесь не воспринимать травлю на свой счет. Скорее всего, это «болезнь» конкретного коллектива и конкретных людей. Все что они говорят, они говорят о себе, о своих страхах. Просто так работает замещение.

При предвзятом отношении со стороны начальства, переведите все задания и претензии к вам в письменную форму. Логика ваш союзник. Очень часто агрессоры ведут себя алогично и непоследовательно.

Не нарушайте границы других и не позволяйте нарушать свои: от банального обращения на «ты» и до повышения голоса на вас.

Если ситуация не меняется, стоит задуматься о смене работы. Травля всегда наносит сильный ущерб здоровью.

Ася Николаенко

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