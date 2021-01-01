Подготовка к дистанционке: 60 тыс. учителей обеспечат ноутбуками

Теперь учителя получат возможность проводить полноценные уроки во время жестких карантинных ограничений.

60 тысяч учителей получат ноутбуки в этом году. На это уже выделили 980 млн грн субвенций, сообщает Министерство цифровой трансформации. В ведомстве отмечают, что пандемия сильно изменила образовательный процесс, уроки из классов перешли в зум-конференции, но, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.

«Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой. Эта инициатива сейчас – одна из приоритетных, над которой мы работаем совместно с МОН. Продолжаем цифровизировать образовательную сферу. Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках – это будущее образования. Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей», - рассказал вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка более 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.

«Все инициативы, которые мы реализуем в диджитализации образования, направленные на организацию надлежащего образовательного процесса в условиях пандемии. Важно, чтобы учителя имели возможность пользоваться современными гаджетами в своей повседневной работе. МОН уделяет значительное внимание своевременной и всесторонней методической поддержке учителей с целью оперативного освоения ими новых цифровых навыков. В этом году совместными усилиями нам удалось предусмотреть в государственном бюджете целевые средства для поддержки наших учителей. Сейчас ожидаем от областей слаженной работы по организации закупочных процедур, чтобы учителя быстрее получили ноутбуки. Для этого МОН и Минцифра подготовили письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию», - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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