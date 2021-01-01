Выдающиеся украинские архитекторы: ТОП-5

В День архитектуры Украины мы решили вспомнить самых выдающихся архитекторов.

Полтавский краеведческий музей, архитектор Василий Кричевский wikimedia.org

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Сегодня, 1 июля, в Украине отмечают День архитектуры. В этот праздник Ivona поздравляет всех архитекторов, желает неиссякаемого вдохновения, новых форм и решений. Также мы решили вспомнить украинских архитекторов, которые поспособствовали тому, что наши города выглядят именно так.

Владислав Городецкий Дом с химерами, архитектор Владислав Городецкий wikimedia.org

Гуляя по Киеву, вы не сможете не заметить удивительные строения авторства выдающегося архитектора из рода польских шляхтичей Владислава Лешека Городецкого. Самое загадочное здание – Дом с химерами, а также здание Национального художественного музея Украины, Караимская кенасса и Костел Святого Николая – это не полный список зданий, построенных Городецким или в соавторстве с ним. Но великий архитектор не остановился только на Киеве, здания его авторства можно найти в Мошнах, Умани и Винницкой области.

Василий Кричевский Полтавский краеведческий музей, архитектор Василий Кричевский wikimedia.org

Художник, архитектор и график Василий Кричевский является автором проекта здания губернского земства, в доме которого сегодня располагается Полтавский краеведческий музей. Благодаря именно этому проекту В.Кричевского называют основателем украинского модерна как стиля архитектуры. Кричевский также является автором Дома писателей в Киеве и финального проекта музея Т.Г.Шевченко в Каневе.

Иван Григорович-Барский Собор Рождества Богородицы, архитектор Иван Григорович-Барский wikimedia.org

Ивана Григоровича-Барского называют архитектором украинского барокко. Наиболее известные его работы, которые сохранились до сегодня: собор Рождества Богородицы и дом полковой канцелярии в Козельце, Покровская и Набережно-Никольская церкви в Киеве, а также Спасо-Преображенский Красногорского монастыря в Золотоноше.

Александр Коболев Вокзал в Козятине, архитектор Александр Коболев wikimedia.org

Александр Коболев был не только выдающимся архитектором, но и педагогом. Самые известные его творения: вокзалы в Козятине (один из красивейших в Украине), Коростене, земельный банк в Полтаве и здание Национального банка Украины в Киеве.

Ростислав Метельницкий Дом Голованя, архитектор Ростислав Метельницкий wikimedia.org

Ростислав Метельницкий – наш современник, который известен как зодчий дома Голованя, волынского аналога «Дома с химерами». Метельницкий также обустроил центральную площадь в Луцке, а также пытался сохранить историческое архитектурное наследие Луцка. Так, он инициировал и частично разработал проект историко-культурного заповедника «Старый Луцк».

Автор: Ксения Бреславская

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