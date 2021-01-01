Выдающиеся украинские архитекторы: ТОП-5
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Сегодня, 1 июля, в Украине отмечают День архитектуры. В этот праздник Ivona поздравляет всех архитекторов, желает неиссякаемого вдохновения, новых форм и решений. Также мы решили вспомнить украинских архитекторов, которые поспособствовали тому, что наши города выглядят именно так.
Владислав Городецкий
Гуляя по Киеву, вы не сможете не заметить удивительные строения авторства выдающегося архитектора из рода польских шляхтичей Владислава Лешека Городецкого. Самое загадочное здание – Дом с химерами, а также здание Национального художественного музея Украины, Караимская кенасса и Костел Святого Николая – это не полный список зданий, построенных Городецким или в соавторстве с ним. Но великий архитектор не остановился только на Киеве, здания его авторства можно найти в Мошнах, Умани и Винницкой области.
Василий Кричевский
Художник, архитектор и график Василий Кричевский является автором проекта здания губернского земства, в доме которого сегодня располагается Полтавский краеведческий музей. Благодаря именно этому проекту В.Кричевского называют основателем украинского модерна как стиля архитектуры. Кричевский также является автором Дома писателей в Киеве и финального проекта музея Т.Г.Шевченко в Каневе.
Иван Григорович-Барский
Ивана Григоровича-Барского называют архитектором украинского барокко. Наиболее известные его работы, которые сохранились до сегодня: собор Рождества Богородицы и дом полковой канцелярии в Козельце, Покровская и Набережно-Никольская церкви в Киеве, а также Спасо-Преображенский Красногорского монастыря в Золотоноше.
Александр Коболев
Александр Коболев был не только выдающимся архитектором, но и педагогом. Самые известные его творения: вокзалы в Козятине (один из красивейших в Украине), Коростене, земельный банк в Полтаве и здание Национального банка Украины в Киеве.
Ростислав Метельницкий
Ростислав Метельницкий – наш современник, который известен как зодчий дома Голованя, волынского аналога «Дома с химерами». Метельницкий также обустроил центральную площадь в Луцке, а также пытался сохранить историческое архитектурное наследие Луцка. Так, он инициировал и частично разработал проект историко-культурного заповедника «Старый Луцк».
Автор: Ксения Бреславская
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