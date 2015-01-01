Впервые в Украине подготовлен Рейтинг устойчивого развития украинских компаний в соответствии с Целями устойчивого развития ООН
28 мая 2021. Киев. Журналы Корреспондент и Деньги в партнерстве с с Сетью Глобального договора ООН в Украине (Global Compact Network Ukraine) подготовили и опубликовали Рейтинг устойчивого развития - 2021.
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Почему это важно и зачем это сделано? Потому что уже сейчас большой бизнес должен учитывать цели устойчивого развития при построении стратегии своей работы. Поскольку это является ключом к развитым рынкам и крупным инвестициям. Это также является ключом к повышению способности экономики адаптироваться к новым вызовам в быстро меняющемся мире.
Рейтинг был составлен методом анализа данных, полученных от участников и из открытых источников, в том числе - из корпоративной отчетности.
Обнародована информация позволяет увидеть наличие и качество внедрения политик по следующим направлениям:
- Антикоррупционные инструменты и политики;
- Гендерная сбалансированность;
- Поддержка общин(громад);
- Сохранение окружающей среды и сокращения углеродного следа;
- Забота о человеческом капитале.
Эти направления были выбраны по той причине, что они наилучшим образом соответствуют вызовам, которые стоят перед украинским бизнесом и экономикой в целом.
Результаты рейтинга обнародованы в журнале Корреспондент №10 от 28 мая 2021 и будут воспроизведены на сайте Korrespondent.net.
Рейтинг устойчивого развития – 2021: результаты.
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