Впервые в Украине подготовлен Рейтинг устойчивого развития украинских компаний в соответствии с Целями устойчивого развития ООН Пресс-служба

28 мая 2021. Киев. Журналы Корреспондент и Деньги в партнерстве с с Сетью Глобального договора ООН в Украине (Global Compact Network Ukraine) подготовили и опубликовали Рейтинг устойчивого развития - 2021.

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Почему это важно и зачем это сделано? Потому что уже сейчас большой бизнес должен учитывать цели устойчивого развития при построении стратегии своей работы. Поскольку это является ключом к развитым рынкам и крупным инвестициям. Это также является ключом к повышению способности экономики адаптироваться к новым вызовам в быстро меняющемся мире.

Рейтинг был составлен методом анализа данных, полученных от участников и из открытых источников, в том числе - из корпоративной отчетности.

Обнародована информация позволяет увидеть наличие и качество внедрения политик по следующим направлениям:

- Антикоррупционные инструменты и политики;

- Гендерная сбалансированность;

- Поддержка общин(громад);

- Сохранение окружающей среды и сокращения углеродного следа;

- Забота о человеческом капитале.

Эти направления были выбраны по той причине, что они наилучшим образом соответствуют вызовам, которые стоят перед украинским бизнесом и экономикой в ​​целом.

Результаты рейтинга обнародованы в журнале Корреспондент №10 от 28 мая 2021 и будут воспроизведены на сайте Korrespondent.net.

Рейтинг устойчивого развития – 2021: результаты.

Все материалы Рейтинга.

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