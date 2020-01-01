Ксения Яровчик: женщина, которая творит красоту с любовью

Наша редакция пообщалась с удивительной и мужественной женщиной, чьи работы попали в Vogue Italia. Она не только помогает людям увидеть себя с красивой стороны, но и объясняет, как это сделать.

По вашему впечатлению, с какими трудностями в вопросах стиля сталкиваются украинки в плане восприятия себя?

Как правило, женщины выбирают себе несколько подходящих фасонов одежды, которые всегда покупают и носят. Например, девушка знает, что хорошо смотрится в платье футляре, то только их и носит. Или, любит джинсы. Тогда у неё в гардеробе будет сто-пятьсот пар джинс и ни одного платья. И ничего другого для себя они не видят, потому что не воспринимают. И вот они заходят в магазин и им бросаются в глаза только “их” вещи. Таким образом, создаётся впечатление, что они всегда в одном и том же и никакого разнообразия. В моей практике было множество случаев, когда я предлагаю клиентке то, что она никогда для себя не рассматривала. Сначала говорит “это не моё” или “я это не ношу”, “мне это не подходит”. А я в ответ “а вы просто попробуйте, примеряйте, не понравится не будете покупать”. После примерки всегда реакция одна “а я и не думала, что буду в этом так хорошо смотреться”.

Некоторые мне так и говорили, что как-то решили, что это не подходит и даже не замечали на вешалках в магазинах.

Style: Яровчик Ксения. MUA: Колисниченко Юля. Hair stylist: Николенко Александр. Model: Сердюк Карина (МА ivanka models) Clothes mint.ua Jewelry: NJC Photo: Пашунеску Ксения

Расскажите, пожалуйста, по вашему опыту, способна ли одежда полностью перевернуть самоощущение человека и изменить его жизнь?

Одежда диктует поведение. Надевая красивое платье, у женщины меняется походка и осанка. А если к этому платью добавить соответствующий бьюти образ и аксессуары, то и перемены в самоощущении будут более кардинальными.

Жизнь человека может изменить не столько одежда, сколько новый стиль/имидж (одежда, прическа, макияж). Но, только в том случае, если женщина внутренне готова к переменам. Если не готова, то она не будет носить предложенную ей одежду, даже если она уже куплена. Одежда будет просто висеть в шкафу.

Мне больше нравится формулировка, что новый стиль помогает принести перемены в свою жизнь. Кто на практике обращается к стилисту? Люди, которые хотят изменить свою жизнь и уже находятся в процессе трансформации, или те, кто уже изменили жизнь и теперь остается подтянуть к себе новой стиль.

Другими словами, в первом варианте - если женщина только хочет изменить статус или сферу деятельности, а во втором - уже изменила ( например, кардинально сменила профессию, получила повышение или стала мамой).

Ксения Яровчик Photo: Даша Ярош

Вы с детства мечтали быть стилистом, почему вам нравится делать людей красивыми и делать красивые картинки?

В моём детстве ещё не было такой профессии. И всё же, ещё в дошкольном возрасте я любила листать модные глянцевые журналы и меня всегда завораживали fashion-фото. Помню, как впечатлила реклама парфюмерии: Samsara by Guerlain, Opium by YSL. И мне было интересно узнать, как это так получается. Думала, что для этого нужно стать моделью и с тех пор стала мечтать о модельной карьере.



Мне нравится наблюдать за эмоциями людей после преображения. Очень приятно осознавать, что моя работа может доставить человеку много приятных впечатлений. И конечно, самое любимое в работе стилиста, это создание красивых картинок (стилизация съёмок). Если в работе с частными клиентами больше психологии, то в съёмках - больше творчества. Я люблю креативить. И результат не заставляет долго ждать.

Ксения Яровчик Photo: Даша Ярош

Где вы черпаете вдохновение и как определяете счастье?

Вдохновение по-разному приходит. Помогает насмотренность. Это очень важно в профессии стилиста. Вдохновляют работы коллег, фотографов, интересные локации, общественно-социальные и культурные события. Чтобы вдохновляться, нужно быть открытым миру и уметь видеть красоту и уметь удивляться. Иначе говоря, нужно всегда оставаться молодым душой. Например, однажды я пофантазировала, на тему: к чему может привести чрезмерное потребление, болезни-вирусы, загрязнённая окружающая среда и биосфера.

А вдохновило меня на это повестка дня - sustainable fashion (устойчивая мода), осознанное потребление и ещё кое-что, о чём не хочется говорить и думать, но что неоднократно вдохновляло меня на высказывание своего отношения к происходящему через образы и фотосессии.

Счастье - это гармония внутреннего и внешнего. Это иметь силы и здоровье для достижения своих целей. Для меня важна реализация творческого и профессионального потенциала. Потому что я амбициозна. Мне часто говорят: ты много хочешь.

А я отвечаю: чем больше хочешь, тем больше получишь.

Fashion story: VERSATILITY. Style: Яровчик Ксения. Hair: Татьяна hair_kass. MUA: Смоляр Аня. Model: Кейт Портманн (MA Kmodels) Clothes Moreblack Jewelry: Dasha Moodra Photo: Красноюрченко Михаил

Какую первую эмоцию вы испытали, когда узнали, что вашу фотоработу опубликовали Vogue Italia?

Смешанные эмоции: удивление и радость. На самом деле, я так долго этого желала, столько раз представляла этот момент, столько раз его проживала, что когда наступила реальность, реакция была очень спокойной и даже ожидаемой. Я просто знала, что рано или поздно это произойдет и уже хорошо подготовилась.

Fashion editorial: FUTURISM. Style: Яровчик Ксения. MUA & Hair: Михальчук Анна. Mode:l Колесник Валерия (МА Intermodels) Clothes Mint.ua Jewelry I'M accessory Photo: Красноюрченко Михаил

По сути, вы делаете людей счастливыми, какие самые трогательные фидбеки вы можете вспомнить?

Помню, работала над преображением женщины в возрасте 50+. Для неё это был вау-эффект и при встрече она мне говорила: ты представляешь! Со мной стали знакомиться молодые мужчины и делают такие комплименты, которые я даже в молодости не получала. А ещё одна из женщин сказала: всё, что ты мне подобрала, всё приносит дивиденды. Очень люблю такие истории.

Вы привыкли с детства бороться за жизнь и за себя, расскажите, пожалуйста, у вас случаются приступы отчаяния, как вы справляетесь?

Конечно случаются, к сожалению. Даю волю эмоциям. Я очень эмоциональный человек и если я не выпущу эмоции, то это ударит по моему физическому здоровью. Проораться и поплакать очень помогает. Мне обычно достаточно одного дня, чтобы снова начать радоваться жизни и верить в чудеса и в людей.

Ксения с детства сражается с экстрофией мочевого пузыря. Это врождённая аномалия, которая составляет 1 случай на 35 000 новорожденных. Такие заболевания называют орфанными, т.е. очень редкими. К сожалению, такой диагноз имеет ограниченный опыт лечения. Экстрофиею мочевого пузыря лечат с успехом только отдельные специалисты, которых нет в Украине. Именно поэтому Ксении нужно лечение за границей. В Сербии уже много лет успешно лечат взрослых и детей с такой патологией.

О чем вы мечтаете?

Я мечтаю добиться поставленных целей. И самая главная цель - это операция, так как без неё мне очень сложно работать и тем более, добиваться профессиональных целей. Бывают съёмки в экстремальных условиях, точнее для меня они экстремальные, а для других чуть менее комфортные, чем обычно. А на съёмке я должна думать о съёмке, а не о том, как мне “выжить” в данных условиях и не опозорится перед коллегами. Ведь при моём состоянии здоровья, если я вовремя не сделаю определенные процедуры, то одежда намокнет.

Посмотреть работы Ксении вы можете на ее страничке в фейсбуке и инстаграме.

Вам будет интересно почитать на Ivona: