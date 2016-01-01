Карта побыту в Польше 2021: что она дает и как получить
Получение карты сталого побыту в Польше (karta stałego pobytu, другими словами, вид на жительство, создает благоприятные условия для иностранцев, как на территории Польши, так и за ее пределами. Карта побыту предоставляет владельцу аналогичные права гражданина Польши, кроме права голосования. Наиболее существенные преимущества, которые дает карта побыту такие:
- Право пребывания в странах Шенгенской зоны до 90 дней без дополнительных виз
- Беспрепятственный въезд и выезд с территории Польши (отсутствие обязанности прохождения карантина)
- Возможность открытия банковских счетов в европейских банках
- Возможность покупки недвижимости на территории Польши
- Избежание ограничений во время открытия бизнеса для иностранцев. Владелец карты побыту имеет правовой статус гражданина Польши в правоотношениях с государством касательно открытия компании и ведения бизнеса
- Возможность обучаться в высших учебных заведениях бесплатно
- Подача документов для получения виз в посольства США и Великобритании, на территории Польши, где процент отказов в 15 раз меньше, чем в Украине (3% против 45%-ти на 2019 год)
Условно карту побыта можно разделить на три вида, наглядно это показывает инфографика ниже.
Для лиц, которые хотят получить преимущества ВНЖ Польши, наиболее приемлемым вариантом является получение карты побыту через заключение трудового договора.
Перечень необходимых документов на карту побыту:
- Анкета для карты побыту в Польше, которую заполняет соискатель, и приложение к ней, которое оформляет лицо, выдавшее основание для пребывания (работодатель) и фотографии.
- Оригинал и не менее двух копий всех страниц загранпаспорта.
- Чек, подтверждающий оплату консульского сбора.
- Медстраховка на весь период пребывания.
- Данные биометрии (отпечатки пальцев).
- Документ, подтверждающий наличие места жительства в Польше (договор аренды и т. д.).
- Трудовой договор с работодателем (контракт).
Куда направляется заявление?
Заявление подается в специальный отдел по работе с иностранцами при Воеводствах (в разных Воеводствах срок рассмотрения заявки – разный, в зависимости от количества заявителей).
Срок рассмотрения – от 4 месяцев до 1 года.
Во время рассмотрения заявки, лицо прибывает на территории Польши на законных основаниях, то есть, не может быть депортировано за нарушения режима пребывания.
Присутствие на территории Польши и рассмотрение заявки
Личное присутствие заявителя в воеводстве необходимо:
- во время подачи заявления и пакета документов (существует вариант подачи документов через почтовую связь, но обязательно с территории Польши);
- для сдачи образцов биометрии (отпечатков пальцев).
- для получения Карты.
В промежутках между этими этапами отсутствует необходимость присутствовать в Польше. Но является необходимым быть официально трудоустроенным на территории Польши и отчислять налоги на заработную плату.
Прекращение действия карты побыту
Карта Побыту прекращает свое действие в случае окончания ее срока выдачи, либо прекращения основания, по которому ее выдано. Другими словами, действие карты побыту прекращается после завершения трудовых правоотношений (увольнения). В этом случае процедуру необходимо повторить сначала.
Материал подготовлен юристом компании BEadvisors Дарьей Кастиной.
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