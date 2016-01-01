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Карта побыту в Польше 2021: что она дает и как получить

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Узнайте, как получить карту побыту и какие права она дает в Польше.
Карта побыту в Польше: как получить
Карта побыту в Польше: как получить
depositphotos.com

Получение карты сталого побыту в Польше (karta stałego pobytu, другими словами, вид на жительство, создает благоприятные условия для иностранцев, как на территории Польши, так и за ее пределами. Карта побыту предоставляет владельцу аналогичные права гражданина Польши, кроме права голосования. Наиболее существенные преимущества, которые дает карта побыту такие:

  • Право пребывания в странах Шенгенской зоны до 90 дней без дополнительных виз
  • Беспрепятственный въезд и выезд с территории Польши (отсутствие обязанности прохождения карантина)
  • Возможность открытия банковских счетов в европейских банках
  • Возможность покупки недвижимости на территории Польши
  • Избежание ограничений во время открытия бизнеса для иностранцев. Владелец карты побыту имеет правовой статус гражданина Польши в правоотношениях с государством касательно открытия компании и ведения бизнеса
  • Возможность обучаться в высших учебных заведениях бесплатно
  • Подача документов для получения виз в посольства США и Великобритании, на территории Польши, где процент отказов в 15 раз меньше, чем в Украине (3% против 45%-ти на 2019 год)

Условно карту побыта можно разделить на три вида, наглядно это показывает инфографика ниже.

Карты побыту в Польше: виды
Карты побыту в Польше: виды
пресс-служба

Для лиц, которые хотят получить преимущества ВНЖ Польши, наиболее приемлемым вариантом является получение карты побыту через заключение трудового договора.

Перечень необходимых документов на карту побыту:

  1. Анкета для карты побыту в Польше, которую заполняет соискатель, и приложение к ней, которое оформляет лицо, выдавшее основание для пребывания (работодатель) и фотографии.
  2. Оригинал и не менее двух копий всех страниц загранпаспорта.
  3. Чек, подтверждающий оплату консульского сбора.
  4. Медстраховка на весь период пребывания.
  5. Данные биометрии (отпечатки пальцев).
  6. Документ, подтверждающий наличие места жительства в Польше (договор аренды и т. д.).
  7. Трудовой договор с работодателем (контракт).

Куда направляется заявление?

Заявление подается в специальный отдел по работе с иностранцами при Воеводствах (в разных Воеводствах срок рассмотрения заявки – разный, в зависимости от количества заявителей).

Срок рассмотрения – от 4 месяцев до 1 года.

Во время рассмотрения заявки, лицо прибывает на территории Польши на законных основаниях, то есть, не может быть депортировано за нарушения режима пребывания.

Присутствие на территории Польши и рассмотрение заявки

Личное присутствие заявителя в воеводстве необходимо:

  1. во время подачи заявления и пакета документов (существует вариант подачи документов через почтовую связь, но обязательно с территории Польши);
  2. для сдачи образцов биометрии (отпечатков пальцев).
  3. для получения Карты.

В промежутках между этими этапами отсутствует необходимость присутствовать в Польше. Но является необходимым быть официально трудоустроенным на территории Польши и отчислять налоги на заработную плату.

Прекращение действия карты побыту

Карта Побыту прекращает свое действие в случае окончания ее срока выдачи, либо прекращения основания, по которому ее выдано. Другими словами, действие карты побыту прекращается после завершения трудовых правоотношений (увольнения). В этом случае процедуру необходимо повторить сначала.

Материал подготовлен юристом компании BEadvisors Дарьей Кастиной.

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Теги: Польша, работа в польше, вид на жительство, вид на жительство в ес
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Источник: ivonа bigmir)net

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