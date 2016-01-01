Карта побыту в Польше 2021: что она дает и как получить

Узнайте, как получить карту побыту и какие права она дает в Польше.

Получение карты сталого побыту в Польше (karta stałego pobytu, другими словами, вид на жительство, создает благоприятные условия для иностранцев, как на территории Польши, так и за ее пределами. Карта побыту предоставляет владельцу аналогичные права гражданина Польши, кроме права голосования. Наиболее существенные преимущества, которые дает карта побыту такие:

Право пребывания в странах Шенгенской зоны до 90 дней без дополнительных виз

Беспрепятственный въезд и выезд с территории Польши (отсутствие обязанности прохождения карантина)

Возможность открытия банковских счетов в европейских банках

Возможность покупки недвижимости на территории Польши

Избежание ограничений во время открытия бизнеса для иностранцев. Владелец карты побыту имеет правовой статус гражданина Польши в правоотношениях с государством касательно открытия компании и ведения бизнеса

Возможность обучаться в высших учебных заведениях бесплатно

Подача документов для получения виз в посольства США и Великобритании, на территории Польши, где процент отказов в 15 раз меньше, чем в Украине (3% против 45%-ти на 2019 год)

Условно карту побыта можно разделить на три вида, наглядно это показывает инфографика ниже.

Карты побыту в Польше: виды пресс-служба

Для лиц, которые хотят получить преимущества ВНЖ Польши, наиболее приемлемым вариантом является получение карты побыту через заключение трудового договора.

Перечень необходимых документов на карту побыту:

Анкета для карты побыту в Польше, которую заполняет соискатель, и приложение к ней, которое оформляет лицо, выдавшее основание для пребывания (работодатель) и фотографии. Оригинал и не менее двух копий всех страниц загранпаспорта. Чек, подтверждающий оплату консульского сбора. Медстраховка на весь период пребывания. Данные биометрии (отпечатки пальцев). Документ, подтверждающий наличие места жительства в Польше (договор аренды и т. д.). Трудовой договор с работодателем (контракт).

Куда направляется заявление?

Заявление подается в специальный отдел по работе с иностранцами при Воеводствах (в разных Воеводствах срок рассмотрения заявки – разный, в зависимости от количества заявителей).

Срок рассмотрения – от 4 месяцев до 1 года.

Во время рассмотрения заявки, лицо прибывает на территории Польши на законных основаниях, то есть, не может быть депортировано за нарушения режима пребывания.

Присутствие на территории Польши и рассмотрение заявки

Личное присутствие заявителя в воеводстве необходимо:

во время подачи заявления и пакета документов (существует вариант подачи документов через почтовую связь, но обязательно с территории Польши); для сдачи образцов биометрии (отпечатков пальцев). для получения Карты.

В промежутках между этими этапами отсутствует необходимость присутствовать в Польше. Но является необходимым быть официально трудоустроенным на территории Польши и отчислять налоги на заработную плату.

Прекращение действия карты побыту

Карта Побыту прекращает свое действие в случае окончания ее срока выдачи, либо прекращения основания, по которому ее выдано. Другими словами, действие карты побыту прекращается после завершения трудовых правоотношений (увольнения). В этом случае процедуру необходимо повторить сначала.

Материал подготовлен юристом компании BEadvisors Дарьей Кастиной.

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