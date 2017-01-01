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Украинская сборная по тяжелой атлетике получила 17 медалей

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За победу в Чемпионате Европы 2021 сборная Украины по тяжелой атлетике получит спорткомплекс олимпийского резерва для спортсменов в Харькове от «Эпицентра».
Украинская сборная по тяжелой атлетике получила 17 медалей
Украинская сборная по тяжелой атлетике получила 17 медалей
championat.com

На Чемпионате Европы 2021 в Москве, украинская сборная по тяжелой атлетике завоевала рекордное количество медалей, заняв первое место в общем медальном зачете и завоевав 6 медалей: четыре золота, одно серебро и одну бронзу.

В целом украинские чемпионы с учетом наград в упражнениях (рывке, толчке и сумме многоборья) привезли домой 17 медалей - из них 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Такая безусловная победа по количеству медалей на Чемпионате Европы в сборной Украины по тяжелой атлетике впервые.

Несмотря на то, что соревнования международного класса, проводились на территории страны-агрессора, нашим спортсменам было непросто. 

Лучшие украинские тяжелоатлеты и их тренеры за победу в Чемпионате Европы 2021 получили существенное денежное поощрение от группы компаний «Эпицентр».

«Искренне горжусь тем, что гимн Украины четыре раза раздался этой весной в Москве - именно столько золотых медалей получили спортсмены и спортсменки в общем зачете Чемпионата Европы 2021. Также 17 раз во время Чемпионата поднимался флаг Украины, за каждую из полученных наград. Впереди - Олимпиада, на которой, надеюсь, тяжелоатлеты продемонстрируют высокий уровень. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы подготовить их к соревнованиям лучше», - отметила соучредитель компании «Эпицентр К» Галина Герега.

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