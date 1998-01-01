Журнал НВ щороку обирає «Топ-100 успішних жінок України», котрі досягли вражаючих результатів у бізнесі, політиці, суспільному житті й інших сферах.

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Цього року у категорії «Бізнес» до нього вчергове включено Наталію Нетовкіну, засновницю Ювелірного Дому ZARINA.

До списку «ТОП-100 успішних жінок України» увійшли номінантки у восьми категоріях:

політика,

державний сектор,

бізнес,

суспільство,

корпоративний сектор,

культура і медіа,

шоу-бізнес,

спорт.

Категорія «Бізнес», до якої включено Наталію Нетовкіну, нараховує 14 номінанток, котрі вдало керують великими українськими компаніями.

Наталія Нетовкіна заснувала Ювелірний Дім ZARINA у 1998 році.

За 23 роки було відкрито 70 магазинів як власної, так і франчайзингової мережі, котрі успішно працюють у багатьох містах України. У 2009 році пані Наталія розпочала підкорення міжнародного ринку: у Швейцарії було відкрито перший ювелірний магазин. Також Ювелірний Дім ZARINA має права офіційного та ексклюзивного представника Ювелірного Дому Fabergé в Україні та у Східній Європі.

Наталія Нетовкіна — справжня новаторка у ювелірному бізнесі. Саме її компанія першою використала нестандартне поєднання дорогоцінних каменів та металів, тим самим запропонувавши ринку України прикраси дійсно європейського рівня. ZARINA — компанія з історією, котра динамічно розвивається і слідкує за найсучаснішими трендами ювелірної індустрії. Нещодавно у компанії провели ребрендинг, головною метою якого стало бажання показати кожній жінці, що вона є цінністю. Так з’явились п’ять саб-брендів: YOU, STORY, CREATIVE, JEWEL і FINE. Кожен з них пропонує вироби для певних цільових аудиторій. Це інноваційний підхід, що з’явився завдяки відвертому бажанню порадувати представниць кожної української родини.

Ювелірний Дім ZARINA і його засновниця відомі не тільки вдалим веденням бізнесу, а й добрими справами. Пані Наталія є ініціатором багатьох благодійних заходів. Вже багато років поспіль вона очолює громадську організацію “Ділові Українські Жінки”, котра активно допомагає соціально незахищеним дітям, жінкам та людям похилого віку.

Цього року результати рейтингу «Топ-100 успішних жінок України» були опубліковані напередодні Міжнародного жіночого дня: саме цінність жінки дуже співзвучна з благодійною діяльністю Наталії та філософією її компанії.

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