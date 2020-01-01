Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили - экспертЭксклюзив
Читай также: Для вашей мотивации: 5 лучших фильмов о карьере
Специально для Ivona психолог, психотерапевт в методах гештальт и позитивной психотерапии, Юрий Великдус рассказал, как не утратить веру в себя, если вас сократили или уволили.
В наше непростое время многие бизнесы закрываются, а количество рабочих мест сокращается, поэтому особенно важным является поддержание эмоционального равновесия, а еще - сохранение адекватной самооценки и веры в себя.
Итак, что делать, если ваше руководство сообщило вам неприятную новость о том, что ваш профессиональный путь в рамках этой организации завершен?
Разрешите себе чувства
Читай также: ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит
Очень часто, столкнувшись с неприятной ситуацией, мы стремимся избежать злости, грусти, тревоги - и стремимся поскорее переключить свое внимание на позитив.
Однако непрожитые чувства могут оседать в теле, вызывая напряжение и ряд психосоматических недугов (боли в спине, головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом-это далеко не полный список).
Разрешите себе испытывать любые чувства. Если можете обсудить ситуацию с близким человеком, безопасным для себя образом - сделайте это.
Если вам нужно поплакать, или покричать - найдите для размещения своих чувств безопасное пространство. В случае, если сложно выражать свои чувства или не у кого взять поддержку, не бойтесь обращаться за консультацией психолога.
- Не вините себя в случившемся
Читай также: Самые необычные и интересные профессии в мире
Иногда что-то случается, просто потому что иначе быть не могло.
Осознайте свою зону ответственности в произошедшем-и честно спросите себя, где вы могли допустить какую-либо ошибку. Если такие моменты были, постарайтесь осознать свои промахи, не обвиняя себя.
Сделайте выводы из сложившейся ситуации, и постарайтесь ее отпустить.
- Вспомните случаи, когда в вашей жизни что-то шло не так, как хотелось
Тогда что-то помогло вам справиться и пойти дальше. Подумайте о том, как прошлый опыт может быть полезен для вас в моменте здесь и сейчас.
- Осознайте свои сильные стороны
Возьмите лист бумаги и напишите на нем свои профессиональные и личные качества.
Лучше не меньше 20. Листок перечитывайте минимум трижды в день: после пробуждения, в обед, и перед отходом ко сну. Как минимум до тех пор, пока не найдете новую работу.
- Составьте план поиска работы вашей мечты или развития собственного дела, максимально прописав детали (какой график хотите, какую зарплату, сколько часов в день планируете уделять работе и так далее).
- Начинайте воплощать задуманное, обращая внимание на свои инсайты в процессе. Вам может понравиться настолько, что однажды вы поймете, вы смогли сделать значительный шаг вперед в своем профессиональном развитии.
- Наслаждайтесь полученным результатом и благодарите прошлое за то, что из-за увольнения/сокращения вы смогли сделать остановку и взглянуть на жизнь под другим углом, а также получили прекрасную возможность для трансформации и роста.
Успехов вам в вашем профессиональном путешествии!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Названы лучшие города для дистанционной работы в мире
- Профессии для фриланса: Кем работать удаленно в независимости от карантина
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил