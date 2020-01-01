Узнайте, что советует профессиональный психолог Юрий Великдус в данной ситуации .

Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили freepik.com

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Специально для Ivona психолог, психотерапевт в методах гештальт и позитивной психотерапии, Юрий Великдус рассказал, как не утратить веру в себя, если вас сократили или уволили.

В наше непростое время многие бизнесы закрываются, а количество рабочих мест сокращается, поэтому особенно важным является поддержание эмоционального равновесия, а еще - сохранение адекватной самооценки и веры в себя.

Итак, что делать, если ваше руководство сообщило вам неприятную новость о том, что ваш профессиональный путь в рамках этой организации завершен?

Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили freepik.com

Разрешите себе чувства

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Очень часто, столкнувшись с неприятной ситуацией, мы стремимся избежать злости, грусти, тревоги - и стремимся поскорее переключить свое внимание на позитив.

Однако непрожитые чувства могут оседать в теле, вызывая напряжение и ряд психосоматических недугов (боли в спине, головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом-это далеко не полный список).

Разрешите себе испытывать любые чувства. Если можете обсудить ситуацию с близким человеком, безопасным для себя образом - сделайте это.

Если вам нужно поплакать, или покричать - найдите для размещения своих чувств безопасное пространство. В случае, если сложно выражать свои чувства или не у кого взять поддержку, не бойтесь обращаться за консультацией психолога.

Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили freepik.com

Не вините себя в случившемся

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Иногда что-то случается, просто потому что иначе быть не могло.

Осознайте свою зону ответственности в произошедшем-и честно спросите себя, где вы могли допустить какую-либо ошибку. Если такие моменты были, постарайтесь осознать свои промахи, не обвиняя себя.

Сделайте выводы из сложившейся ситуации, и постарайтесь ее отпустить.

Вспомните случаи, когда в вашей жизни что-то шло не так, как хотелось

Тогда что-то помогло вам справиться и пойти дальше. Подумайте о том, как прошлый опыт может быть полезен для вас в моменте здесь и сейчас.

Осознайте свои сильные стороны

Возьмите лист бумаги и напишите на нем свои профессиональные и личные качества.

Лучше не меньше 20. Листок перечитывайте минимум трижды в день: после пробуждения, в обед, и перед отходом ко сну. Как минимум до тех пор, пока не найдете новую работу.

Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили freepik.com

Составьте план поиска работы вашей мечты или развития собственного дела, максимально прописав детали (какой график хотите, какую зарплату, сколько часов в день планируете уделять работе и так далее).

Начинайте воплощать задуманное, обращая внимание на свои инсайты в процессе. Вам может понравиться настолько, что однажды вы поймете, вы смогли сделать значительный шаг вперед в своем профессиональном развитии.

Наслаждайтесь полученным результатом и благодарите прошлое за то, что из-за увольнения/сокращения вы смогли сделать остановку и взглянуть на жизнь под другим углом, а также получили прекрасную возможность для трансформации и роста.

Успехов вам в вашем профессиональном путешествии!

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