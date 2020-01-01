Для вашей мотивации: 5 лучших фильмов о карьере

Ivona собрала подборку мотивационных фильмов, после просмотра которых вам не захочется терять веру в собственные силы.

«Эрин Брокович»

Эта лента удостоилась пяти «Оскаров». Сюжет фильма «Эрин Брокович» - это рассказ о матери-одиночке без образования, но с сильным характером. Благодаря ее усилиям – она становится адвокатом и одерживает победу в суде над огромной корпорацией. Картина демонстрирует следующий урок - если есть цель, то и препятствия не помеха. Надо двигаться несмотря ни на что. В мире бизнеса и карьеры часто нужно делать именно так.

«Деловая женщина»

Фильму «Деловая женщина» уже больше 20 лет, но кино актуально до сих пор. Главная героиня по меркам мира бизнеса, не умеет абсолютно ничего. Но у нее есть талант видеть шансы и использует она их на все сто. Небольшой спойлер: в конце хеппи-энд. Кстати, мужскую роль в фильме сыграл Харрисон Форд.

«Социальная сеть»

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Американская биографическая драма рассказывает о создании популярной социальной сети Facebook. Кинокартина даст вам возможность понять, как строится бизнес в легендарной Кремниевой долине. Правда, в фильме есть некий вымысел, но кроме самого Марка Цукерберга таких нюансов никто не знает, он не вдавался в подробности, а лишь отметил, что не все в этом фильме правда. Лента собрала много положительных отзывов, посмотрите и вы на досуге.

«Ешь, молись, люби»

Фильм снят по автобиографической книге Элизабет Гилберт, в главной роли блистает очаровательная Джулия Робертс. Кинолента повествует о том, как важно путешествовать. Поездки – лучшие лекарство от депрессии. Вы увидите, как можно провести хорошо время и получить подзарядку собственных батареек. От себя добавим, что любые путешествия дают новые силы и мотивацию для достижения поставленных целей.

«Железная леди»

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Биография Маргарет Тэтчер не сможет оставить вас равнодушным. Сильная женщина своим примером показывает, что иногда лучше вовремя уйти, чем остаться. Картина была снята в 2011 году, и весь этот срок она попадает во всевозможные подборки. Фильм действительно интересный и мотивирующий. Кстати, это не первое кино об известном политике, данная личность на мировой арене заслуживает, чтобы о ней снимали художественные автобиографические ленты.

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