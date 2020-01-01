Для вашей мотивации: 5 лучших фильмов о карьере
- «Эрин Брокович»
Эта лента удостоилась пяти «Оскаров». Сюжет фильма «Эрин Брокович» - это рассказ о матери-одиночке без образования, но с сильным характером. Благодаря ее усилиям – она становится адвокатом и одерживает победу в суде над огромной корпорацией. Картина демонстрирует следующий урок - если есть цель, то и препятствия не помеха. Надо двигаться несмотря ни на что. В мире бизнеса и карьеры часто нужно делать именно так.
- «Деловая женщина»
Фильму «Деловая женщина» уже больше 20 лет, но кино актуально до сих пор. Главная героиня по меркам мира бизнеса, не умеет абсолютно ничего. Но у нее есть талант видеть шансы и использует она их на все сто. Небольшой спойлер: в конце хеппи-энд. Кстати, мужскую роль в фильме сыграл Харрисон Форд.
- «Социальная сеть»
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Американская биографическая драма рассказывает о создании популярной социальной сети Facebook. Кинокартина даст вам возможность понять, как строится бизнес в легендарной Кремниевой долине. Правда, в фильме есть некий вымысел, но кроме самого Марка Цукерберга таких нюансов никто не знает, он не вдавался в подробности, а лишь отметил, что не все в этом фильме правда. Лента собрала много положительных отзывов, посмотрите и вы на досуге.
- «Ешь, молись, люби»
Фильм снят по автобиографической книге Элизабет Гилберт, в главной роли блистает очаровательная Джулия Робертс. Кинолента повествует о том, как важно путешествовать. Поездки – лучшие лекарство от депрессии. Вы увидите, как можно провести хорошо время и получить подзарядку собственных батареек. От себя добавим, что любые путешествия дают новые силы и мотивацию для достижения поставленных целей.
- «Железная леди»
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Биография Маргарет Тэтчер не сможет оставить вас равнодушным. Сильная женщина своим примером показывает, что иногда лучше вовремя уйти, чем остаться. Картина была снята в 2011 году, и весь этот срок она попадает во всевозможные подборки. Фильм действительно интересный и мотивирующий. Кстати, это не первое кино об известном политике, данная личность на мировой арене заслуживает, чтобы о ней снимали художественные автобиографические ленты.
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