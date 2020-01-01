Как понять, что вы устали от своей работы и пришло время принять важное решение и поменять ситуацию .

ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит freepik.com

Вы больше ничему не учитесь

Вам хочется развития, вы готовы тратить время на обучение, но на данной работе повышение квалификации особо и не требуются. Вашу активность в самообразование, руководство не замечает, следовательно, возникает вопрос: а стоит ли здесь задерживаться, если ваши новые знания не используются.

Каждое утро вы просыпаетесь с чувством тревоги

ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит freepik.com

Читай также: Кем работать удаленно в независимости от карантина

Вспомните, с какой мыслью начинается ваш новый день. Если в голове слова «опять на работу!», плюс вы ощущаете досаду, тревогу и раздражение – это звоночек, что ваша работа вас тяготит.

Вы не перевариваете своего начальника

ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит freepik.com

Читай также: Как быстро вернуть уверенность в себе: Лайфхаки, которые вам помогут

Конечно, шефы бывает разными. Круто, если вам попался идеальный начальник. Но бывает так, что руководитель просто невыносим, историчный и тиран. Ваше общение с ним влияет на продуктивность, он вас не заряжает, не мотивирует. Задумайтесь, а стоит ли здесь задерживаться, зачем это все терпеть.

Из-за работы жертвуете личной жизнью

График работы забирает у вас практически все время. На домочадцев, любого человека, занятиям спортом абсолютно не хватает времени. Дети практически растут без вас. Вы не успеваете ничего. Спросите себя: а ради чего это все?

Растет нагрузка, но не зарплата

ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит freepik.com

Читай также: Как изучать иностранный язык при загруженном графике - советы эксперта

В период пандемии, конечно, вам объяснили, что во всем виноват коронавирус. Но факт остается фактом: именно ваша компания при этом использует ваши ресурсы, а не наоборот. Как известно, кризис — это время новых возможностей. Может быть, наступил самый удачный момент, чтобы об этом себе напомнить?

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.