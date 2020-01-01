ТОП-5 признаков того, что текущая работа вам не подходит
- Вы больше ничему не учитесь
Вам хочется развития, вы готовы тратить время на обучение, но на данной работе повышение квалификации особо и не требуются. Вашу активность в самообразование, руководство не замечает, следовательно, возникает вопрос: а стоит ли здесь задерживаться, если ваши новые знания не используются.
- Каждое утро вы просыпаетесь с чувством тревоги
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Вспомните, с какой мыслью начинается ваш новый день. Если в голове слова «опять на работу!», плюс вы ощущаете досаду, тревогу и раздражение – это звоночек, что ваша работа вас тяготит.
- Вы не перевариваете своего начальника
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Конечно, шефы бывает разными. Круто, если вам попался идеальный начальник. Но бывает так, что руководитель просто невыносим, историчный и тиран. Ваше общение с ним влияет на продуктивность, он вас не заряжает, не мотивирует. Задумайтесь, а стоит ли здесь задерживаться, зачем это все терпеть.
- Из-за работы жертвуете личной жизнью
График работы забирает у вас практически все время. На домочадцев, любого человека, занятиям спортом абсолютно не хватает времени. Дети практически растут без вас. Вы не успеваете ничего. Спросите себя: а ради чего это все?
- Растет нагрузка, но не зарплата
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В период пандемии, конечно, вам объяснили, что во всем виноват коронавирус. Но факт остается фактом: именно ваша компания при этом использует ваши ресурсы, а не наоборот. Как известно, кризис — это время новых возможностей. Может быть, наступил самый удачный момент, чтобы об этом себе напомнить?
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