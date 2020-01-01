Узнайте, какие существуют самые нестандартные профессии.

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Ivona собрала подборку самых интересных и необычных профессий в мире. Скорей всего, что вы даже не слышали о туалетном гиде, укладчике сумок и так далее.

Где же можно встретить людей с нестандартной должностью – читайте в нашем материале.

Туалетный год

Китай – настолько большая страна, что потеряться там очень легко, а уж найти что-то, так вообще непосильная ноша. Местные жители сами теряются в мегаполисах, не говоря уже о туристах. И тут на помощь приходят они — туалетные гиды. За скромную плату эти люди, стоящие в оживленных (и не только) местах, подскажут, куда податься. Кстати, такая работа официальная, так что запись в трудовой книжке обязательно будет. Этих сотрудников относят к рангу «госслужащий».

Сочинитель предсказаний для печений

Самые необычные и интересные профессии в мире freepik.com

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Предсказания бывают из двух-трех слов, а иногда заказчики просят целые крылатые афоризмы, или тематические под конкретную фирму. Эта профессия популярна в США. Над этим явно работает не один человек, а целый штат.

Укладчик сумок

Самые необычные и интересные профессии в мире freepik.com

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Вот, например, в Нью-Йорке без укладчиков сумок не могут обойтись. Как правило, специалистов заказывают в агентствах для упаковывания детских сумок перед отправкой детей в летние лагеря. Стоит такая услуга 250 долларов в час. Список требований, что должен быть у ребенка с собой – настолько велик, что у работника может уйти на комплектацию багажа до четырех часов.

Самые необычные и интересные профессии в мире freepik.com

Какие еще самые необычные профессии в мире:

чистильщик ушей

смотритель острова

переворачиватель пингвинов

слушатель пармезана

согреватель кроватей

дегустатор кормов для животных

профессиональная подружка невесты

обниматель, смотритель за пандами

полицейский оливкового масла

торговец мечтами

тестировщик горок

трамбовщик пассажиров

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