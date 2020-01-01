Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
Читай также: Как спасти свою карьеру: 3 способа не сгореть на работе
Из-за пандемии коронавируса многие перешли на удаленную работу из дома.
Но как сделать так, чтобы домашняя обстановка не навредила вашим трудовым показателям и не отвлекала на посторонние вещи.
Предлагаем 5 простых и эффективных способов повысить свою продуктивность, если вы работаете дома:
- График работы, как в офисе
Если вы не обозначите график работы, то велика вероятность, что рабочими делами вы будете заниматься на протяжение дня. Но так быть не должно! Такой баланс только навредит здоровью и может привести к стрессам и утомляемости. Начинайте работу как в офисе, в 9 или 10, следовательно, заканчивайте в 18 или 19. Старайтесь укладываться в отведенное время.
- Прием пищи только на кухне
Читай также: Вечные дебаты: повар - женская или мужская профессия?
Большой соблазн побаловать себя бутербродом и салатом перед ноутбуком, продолжая работать. Лучше возьмите настоящий обеденный перерыв – трапезничайте там, где и готовите, на кухне. Во время готовки у вас есть возможность отвлечься и отдохнуть.
- Откажитесь от соцсетей и гаджетов
Поверьте, если вы не будете по сто раз обновлять свои соцсети и читать новости про коронавирус, ничего страшного не произойдет. Вы и так перегружены информацией. Концентрируйте свое внимание на рабочих вопросах, так вы сможете успеть больше и есть шанс, что закончите вовремя.
- Делайте паузы для разминок
Читай также: ТОП-6 востребованных профессий Украины
Долго сидите за компьютером, чувствуете, что работа не идет – значит время для перерыва и небольшой разминки. Вам подойдет любая активность – выйдете на балкон подышать свежим воздухом, потанцуйте, попрыгайте, сходите на улицу – вынесите мусор, погуляйте с домашним питомцем.
- Для настроения – включите музыку
Не только бодрая музыка поднимет настроение, но и подкасты. С таким музыкальным или обучающим фоном вы не дадите себе страдать в течение рабочего дня. Если вы не привыкли слушать музыку во время работы, включите ее в перерыве.
Ранее мы писали о том, как быстро вернуть уверенность в себе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил