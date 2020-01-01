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Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность

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Бодрая музыка и отказ от гаджетов, какие еще действия помогут повысить продуктивность работая дома .
Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
freepik.com

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Из-за пандемии коронавируса многие перешли на удаленную работу из дома.

Но как сделать так, чтобы домашняя обстановка не навредила вашим трудовым показателям и не отвлекала на посторонние вещи. 

Предлагаем 5 простых и эффективных способов повысить свою продуктивность, если вы работаете дома:

  • График работы, как в офисе 

Если вы не обозначите график работы, то велика вероятность, что рабочими делами вы будете заниматься на протяжение дня. Но так быть не должно! Такой баланс только навредит здоровью и может привести к стрессам и утомляемости. Начинайте работу как в офисе, в 9 или 10, следовательно, заканчивайте в 18 или 19. Старайтесь укладываться в отведенное время. 

Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
freepik.com

  • Прием пищи только на кухне 

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Большой соблазн побаловать себя бутербродом и салатом перед ноутбуком, продолжая работать. Лучше возьмите настоящий обеденный перерыв – трапезничайте там, где и готовите, на кухне. Во время готовки у вас есть возможность отвлечься и отдохнуть. 

  • Откажитесь от соцсетей и гаджетов 

Поверьте, если вы не будете по сто раз обновлять свои соцсети и читать новости про коронавирус, ничего страшного не произойдет. Вы и так перегружены информацией. Концентрируйте свое внимание на рабочих вопросах, так вы сможете успеть больше и есть шанс, что закончите вовремя. 

Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
Если вы работаете дома: 5 эффективных способов повысить продуктивность
freepik.com

  • Делайте паузы для разминок 

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Долго сидите за компьютером, чувствуете, что работа не идет – значит время для перерыва и небольшой разминки. Вам подойдет любая активность – выйдете на балкон подышать свежим воздухом, потанцуйте, попрыгайте, сходите на улицу – вынесите мусор, погуляйте с домашним питомцем. 

  • Для настроения – включите музыку 

Не только бодрая музыка поднимет настроение, но и подкасты. С таким музыкальным или обучающим фоном вы не дадите себе страдать в течение рабочего дня. Если вы не привыкли слушать музыку во время работы, включите ее в перерыве.

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Теги: карьера, удаленка, фриланс, работа дома, продуктивность
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Источник: Ivonа bigmir)net

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