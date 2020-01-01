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Привычки, которые мешают добиться успеха

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А у вас есть эти привычки?
Привычки, которые мешают добиться успеха
Привычки, которые мешают добиться успеха
pinterest.com

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Некоторые дурные привычки сами по себе могут не казаться большой проблемой, и тем не менее серьезно отражаться на жизни и карьере.

  • Придумывание оправданий

Если на ответ “почему не получается?“ у вас сотня причин и прежде всего виноват начальник, коллега, сосед, родственник или не тот лунный день, то с таким подходом трудно добиться успеха. Перестаньте искать оправдания и начните действовать.

Привычки, которые мешают добиться успеха
Привычки, которые мешают добиться успеха
depositphotos.com

  •  Поиска одобрения

Ваши попытки получить одобрение другого человека могут дать обратный результат. Например, попытка расшифровать, как HR воспринимает ваши ответы, может привести к тому, что вы запутаетесь в своих словах. 

  • Неуверенность в себе

Неуверенность может убить ваши мечты. Если вы придете на собеседование с мыслью: «Меня никогда не возьмут», ваша неуверенность проявится, и у вас будет меньше шансов получить работу. Очередной отказ негативно повлияет на вашу самооценку. 

Перестаньте сомневаться в себе: составьте список своих навыков, талантов и достижений. Регулярно читайте список, и когда вас мучает неуверенность в себе, напоминайте себе обо всех причинах, по которым вы «достаточно хороши».

Привычки, которые мешают добиться успеха
Привычки, которые мешают добиться успеха
depositphotos.com

  • Самоуничижение

Невозможно добиться успеха и стать лучше, если вы постоянно говорите себе: « я глупый» или «у меня никогда не получится такого сделать». Негативный разговор с самим собой отбьет у вас желание приложить максимум усилий и быстро потянет вниз.
Прекратите унижения: говорите с собой как с верным другом. Если вы не хотите использовать такие резкие слова в  адрес кого-то другого, не позволяйте своему внутреннему критику говорить их вам.

Ранее мы публиковали признаки, что пора увольняться. 

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Теги: успех, привычки
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